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ВТБ потратит $1 млн на кошек
ВТБ перечислил фонду второй транш финансовой поддержки в размере $1 млн. Средства пойдут на восстановление популяции переднеазиатского леопарда и сохранение амурского тигра, дальневосточного леопарда, снежного барса, сообщает пресс-служба банка.
По данным финансовой организации, за первый год совместной работы было закуплено оборудование для проведения антибраконьерских мероприятий и мониторинга за животными.
«Миссия группы ВТБ заключается в том числе в улучшении качества жизни общества в целом, и немалую роль здесь играет здоровая среда, экология. Я рад, что мы можем на практике оказать помощь в таком важном и нужном деле, как спасение и приумножение редких видов кошачьих в России. ВТБ намерен и дальше активно участвовать в экологических инициативах по сохранению уникальной природы нашей страны», - говорит первый заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Василий ТИТОВ.
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