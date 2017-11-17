|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 20 Ноября, 20:15 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Владивостокский филиал СОГАЗа возглавил Алексей Тещенков
«Алексею Тещенкову предстоит работать над страхованием и управлением рисками при реализации инвестиционных проектов в Приморском крае - на территории опережающего экономического развития, занятием лидирующей позиции в регионе, увеличением взаимодействия с администрацией края, поддержанием и развитием взаимоотношений с банками-партнерами и лизинговыми компаниями, а также формированием эффективной команды филиала», - прокомментировал новое назначение заместитель председателя правления СОГАЗа Дамир АКСЯНОВ.
Досье «Дальневосточного капитала»: Страховая группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и является одним из крупнейших в России страховщиков федерального уровня. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость группы подтверждены ведущими международными и российскими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть группы включает в себя более 800 подразделений и офисов продаж по всей России.
- Поискать в крауд-кошельке
- Владивостокский филиал СОГАЗа возглавил Алексей Тещенков
- ВТБ потратит $1 млн на кошек
- Гарантийный фонд Приморья - партнер МСП Банка
- В рамках ВЭФ Внешэкономбанк и АО "Объединенная зерновая компания" заключили соглашение о сотрудничестве
- Поручительство Гарантийного фонда Приморья позволило малому бизнесу привлечь более 7,5 млрд кредитных рублей
- ВТБ динамично наращивает бизнес в Приморье
- Альфа-Банк кредитует Владивосток
- ВТБ24 развивает сегмент private banking в Приморье
- Топ-менеджеры Siemens Financial Services высоко оценили новый склад "Мира Упаковки"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.