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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Поискать в крауд-кошельке
Это уже второй проект приморцев в области краудфинансов. Несколько месяцев назад этой же командой была открыта краудфандинговая площадка. И, к слову сказать, с ее помощью двум заявителям уже удалось собрать «народные» деньги для реализации своих проектов.
Андрей Косолапов известен бизнес-сообществу Дальнего Востока как человек, который уже многие годы работает с начинающими предпринимателями, помогая им находить начальный капитал при реализации так называемых стартапов. Это движение бизнес-ангелов, которое было весьма популярным уже несколько лет назад. Это венчурные инвестиции - Андрей Георгиевич выступал представителем «Российской венчурной компании» (РВК) в Приморском крае.
О том, насколько активно приживаются на приморской земле альтернативные способы привлечение инвестиций, что такое краудфинансы и кто может рассчитывать на их получение, «Дальневосточный капитал» разговаривал с Андреем Косолаповым.
- Андрей Георгиевич, давайте сначала просто разберемся с тем, что такое краудфинансы. Насколько это понятие (явление?) уже вошло в жизнь предпринимателей?
- Если коротко, то это все виды финансирования, что называется, толпой или народом. Есть несколько форматов организации площадок для привлечения средств в проекты, каждый из которых продиктован особой мотивацией участников инвестирования. Если краудфандинг - это, по существу, спонсорская помощь заявителю проекта, и инвесторов (спонсоров) на ней объединяет не желание заработать, а намерение помочь реализоваться интересному для них делу, то краудинвестинг - это уже финансирование проектов широким кругом неквалифицированных инвесторов, желающих именно заработать прибыль, войти в проект в качестве участника.
Есть еще краудлендинг. Хотя буквально это любой заем, но так повелось, что под краудлендингом в России понимают P2P-кредитование. Это когда частные лица кредитуют друг друга через такую площадку под высокий процент, в который закладывается риск невозврата. К слову сказать, статистика свидетельствует, что в России более 67% операций, связанных с краудфинансами, это как раз P2P-кредитование. По существу, это поле микрофинансовых организаций, только с применением интернет-технологий.
Есть еще такая форма краудфинансов, так предоплата еще не выпущенной вещи, которая пока существует только в виде образца. Человек готов ее заранее оплатить в расчете на более низкую цену, когда она поступит в продажу. Эту разновидность краудфинансов корректно называть «предзаказ». Он относится у нас к краудфандингу. Видимо, потому, что есть мотив поддержки, а не просто покупка дешево.
В поле интересов нашей компании краудфандинг и краудинвестинг. Эти два формата мы изначально попытались завести на единую площадку, однако уже даже при попытке запустить ее столкнулись с рядом ограничений, которые заставили нас развести их по разным «территориям». Мы остановились перед тем, что не могли открыть платежный шлюз, через который деньги с карточки инвестора могли бы поступать на площадку. И бились до тех пор, пока нам в одном из банков не указали на то, что эквайринговая система не может использоваться в целях инвестирования.
- Давайте поговорим о той части проекта, которая уже дает результаты, - это краудфандинговая площадка. Два проекта профинансированы. Расскажите об этом опыте.
- С помощью нашей площадки «MainTrust Краудфандинг» благодаря «народному» финансированию будет выпущен сольный альбом приморской певицы Люси Алексеенко (ЛюSEA). За два месяца она смогла собрать необходимые 350 тысяч рублей, которые заявила в выставленном на площадке проекте. Ее опыт как раз демонстрирует все необходимые для успеха проекта условия - от творческой подачи самой идеи до весьма изобретательного списка «наград», которые были обещаны спонсорам.
Важная особенность краудфандинга состоит в том, что здесь нет никакой связи между подарком и деньгами, главная мотивация, основополагающий принцип - вам просто нравится проект и вы готовы, как говорят, поддержать его рублем. Люся готова была не только наградить своих дарителей значками, кепками, футболками, но и спеть для них лично, дать уроки вокала, провести для них экскурсию по любимым местам Владивостока, она даже готова была подарить свой первый концертный микрофон… А самое главное - она и ее команда все время, пока шел сбор денег, вели очень активную работу по продвижению проекта, используя все возможности - от соцсетей до личного общения.
- Есть определенные требования к оформлению и презентации проекта?
- Это можно сделать в свободной форме, но, вы же понимаете, чем креативнее, убедительнее и нагляднее будет ваше обращение, тем больше шансов достучаться до сердец спонсоров. Важно говорить искренне и по существу, апеллируя к своему опыту, команде. Конечно, убедительности добавит проработанная «бухгалтерия» проекта, в которой обязательно нужно предусмотреть все возможные расходы, в том числе на продвижение, на подарки. Не нужно забывать комиссии MainTrust и платежной системы, которая в общей сложности составляет 10%, и налогах.
Еще очень важный совет: нет смысла надеяться на то, что ваш проект профинансируют случайные посетители площадки. Из мирового опыта: такие спонсоры дают менее 5% запрашиваемой суммы, остальное нужно «выходить» самим, своей энергией и активностью. И, конечно, нужно быть обязательными в выполнении своих обещаний перед спонсором.
- У площадки MainTrust пока очень маленькая история, но какие-то выводы вы уже можете делать: кто на ней имеет больше шансов на успех?
- Наш второй успешный проект тоже связан с известными в Приморье личностями. Общественный деятель, преподаватель, действительный член Общества изучения Амурского края - Русского географического общества Марина БАРИНОВА завила сбор средств на издание книги «Покровский мемориальный парк. Исторический очерк» и смогла собрать заявленные 500 тысяч рублей. Более того, даже когда уже прием заявок был закрыт, находились все новые желающие принять безвозмездное участие в проекте.
Два проекта не смогли собрать необходимые средства вовремя, и мы вынуждены были снять их с площадки. Можно долго разбираться в причинах, но на поверхности - непубличность, недостаточная известность их инициаторов и угасание воли к победе.
- Если проект не набрал нужную сумму?
- То средства, уже направленные на площадку, будут возвращены спонсорам.
- Теперь поговорим о краудинвестинге. Кто и на каких условиях может выступить реципиентом на этой площадке?
- Она может быть интересна как финансовый инструмент для привлечения капитала в проекты и предприятия малого и среднего бизнеса от широкого круга микроинвесторов. Взамен инвесторы получают долю в бизнесе или процент от дохода. Формы могут быть различными - кредитование, прямые инвестиции, проектное финансирование и даже аренда. Основная мотивация инвесторов - желание заработать, вложив капитал в реальные проекты.
По большому счету, сегодня у неквалифицированных инвесторов в России не очень большой выбор. Банковский депозит максимум под 6-7% с гарантией от государства возврата 1300 тыс. рублей, если банк прогорит? Фондовый рынок? Но это только «голубые фишки» и практически мертвый сегмент акций второго эшелона. Небольшой компании сложно выйти на биржу: слишком дорогая процедура листинга, необходимо много тратить на продвижение. На краудинвестинговой площадке нет этих затрат, и небольшой компании вполне по карману выставить себя «на продажу». При этом инвестор может получить больший доход.
- Конечно, при полном понимании, что он совершает более рискованные инвестиции, чем депозит в банк.
- Но эти риски такие же, как если бы вы сами затеяли какой-то бизнес. Наша площадка - это как раз то место, где могут встретиться инициаторы проектов и те, кто готов рисковать и поддержать перспективные инициативы, увеличивая свой капитал. Внебиржевая торговля не запрещена, любой может купить компанию, долю в компании, дело только в том, чтобы они где-то встретились, друг о друге узнали и договорились. Главный вопрос в таком инвестировании - это доверие. Поэтому мы площадку назвали «МейнТраст», что означает «главное - доверие».
- Вы много общаетесь с инициаторами стартап-проектов. Им место на вашей краудинвестинговой площадке?
- У меня есть желание вывести на нее и стартапы и посмотреть, как на них реагируют микроинвесторы. Скажу больше: инициатива создания краудинвестинговой площадки во многом была простимулирована задачей поиска инвесторов для стартапов, поскольку постоянно приходится сталкиваться со своеобразными качелями - то много проектов и нет инвесторов, то наоборот.
- Какова вообще технология работы на площадке? Кто может поручиться, что выставленный на нее проект реальный?
- Каждая поданная заявка внимательно анализируется. Мы не можем гарантировать стопроцентную надежность компании, но нам крайне бы не хотелось попасть в ситуацию, когда мы помогли людям расстаться с деньгами навсегда. Мы расскажем будущим инвесторам о возможных рисках.
На площадке предусмотрено несколько процедур, которые также направлены на снижение риска потери денег. Так, после того, как проект презентован, начинается сбор заявок от инвесторов. И только если в оговоренное время удалось собрать достаточное количество заявок, начинается уже сбор денег на площадке. Инициатор проекта их получит только тогда, когда будет собрана полная заявленная сумма. Таким образом, мы страхуем инвестора от того, что деньги, во-первых, не будут заморожены на площадке, во-вторых, что сам заявленный проект получит именно ту сумму, которая необходима для его реализации. А дальше уже мы от имени круга инвесторов заключаем необходимые договоры с инициаторами проекта, решаем все юридические вопросы.
- Кто ваши первые заявители на краудинвестинговой площадке?
- Сейчас в активной фазе два проекта, один представлен компанией, бизнес которой - композитное кораблестроение, второй связан с автобизнесом. И идет очень плотная работа с потенциальными участниками площадки, я практически каждую неделю встречаюсь с предпринимателями. Здесь очень кстати и опыт работы нашего сообщества бизнес-ангелов со стартапами. В предыдущие годы мы профинансировали несколько таких проектов в IT-сфере и проект по производству медицинского оборудования.
Я иногда в шутку говорю инвесторам: «Деньги забросили и молись!» Но на самом деле это не так, мы очень плотно общаемся с инициаторами проектов, порой «выносим им мозги». Главная задача - помочь в решении возникающих проблем, довести проект до желаемого результата, когда он позволит вернуть вложения и заработать деньги и инвестору.
Лариса ЛАРИНА.
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