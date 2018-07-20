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21 Октября 2015, 10:25 | Финансы
Примсоцбанк избран генеральным партнером первого казино игорной зоны "Приморье"
Примсоцбанк выбран в качестве генерального банковского партнера первого казино в игорной зоне "Приморье" Tigre de Cristal. Банк откроет офис на первом этаже казино и будет осуществлять услуги по получению и отправке международных денежных переводов и обмену иностранной валюты.
Основной упор в работе офиса сделан на работу с клиентами развлекательного комплекса по обменным операциям с иностранной валютой - евро, долларом, китайским юанем, японской иеной, корейскими вонами и гонконгским долларом, пишет журнал "Дальневосточный капитал". Также отделение банка будет предоставлять услуги по получению и отправке международных денежных переводов. Кроме того, в офисе банка можно будет в режиме реального времени ознакомиться с биржевыми котировками и актуальными курсами валют.
Банковские услуги гостям казино также будут предоставлять Сбербанк и Альфа-Банк, которые разместят в игорной зоне свои банкоматы.
Теги: Примсоцбанк Приморье игорная зона
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