|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 05 Июля, 05:47 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Фонд развития Дальнего Востока на ВЭФ объявил о начале инвестиционной деятельности
- Алексей Олегович, вы на Восточном экономическом форуме были очень востребованным человеком, участником многих дискуссий, переговоров. Каков для вас главный итог работы на форуме?
- Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) начинает активную деятельность, в рамках форума мы подписали соглашения, определяющие базовые условия участия Фонда в проектах общей стоимостью 136,2 млрд рублей. Накануне были заключены инвестиционные соглашения с инициаторами и участниками первых трех проектов общей стоимостью 23 млрд рублей.
- Кто те счастливцы, которые первыми получат деньги Фонда? На какие проекты они будут направлены?
- Наш первый проект, участие в котором долгое время обсуждалось и который имеет важнейшее значение для Еврейской автономной области и для развития горнодобывающей отрасли региона, - строительство первого железнодорожного моста Нижнеленинское - Тунцзян между Россией и Китаем. Этот проект реализуется совместно с российско-китайскими фондами под управлением Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Его общая стоимость составляет 10 млрд рублей, доля Фонда - 2,5 млрд рублей.
2 млрд рублей будут направлены в проект создания транспортной инфраструктуры с целью развития золотодобычи на Камчатке. Инициатор проекта - компания «Золото Камчатки» - уже инвестировал в него 10 млрд рублей, еще 12,4 млрд рублей требуется для выхода на проектную мощность. Также Фонд поддержит проект создания инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами на Сахалине общей стоимостью около 900 млн рублей, из которых инвестиции Фонда составят 265 млн рублей. Еще 635 млн рублей в проект инвестируют инициатор («Эко-система») и Сбербанк.
В рамках форума подписаны соглашения с инициаторами ряда крупных проектов на Дальнем Востоке - компаниями «Восточная горнорудная компания», «Владивостокский морской рыбный порт», Tigers Realm Coal, ГК «Энергия», ТХ «Сумотори».
- Помимо этого, вы выступили инициатором создания так называемых инвестиционных платформ с рядом субъектов Федерации и крупных компаний. Что стоит за этими соглашениями?
- Это новый механизм, который позволит, с одной стороны, снизить стоимость капитала для инвесторов, с другой - повысить эффективность использования средств региональных бюджетов. Такие платформы мы договорились создать с Сахалинской областью и Республикой Саха (Якутия). В соответствии с нашим соглашением Сахалинская область будет соинвестировать из бюджета проекты, поддержанные Фондом, в пропорции: наш рубль - региональный рубль. Для бюджета это возвратные средства, но инвестироваться они будут по нулевой ставке. Наша ставка - 10% годовых, а с учетом региональной добавки заемные средства для инвесторов, реализующих значимые проекты, обойдутся всего в 5%! К примеру, только первая наша сделка, подписанная на Сахалине с «Восточной горнорудной компанией», предполагает финансирование от фонда 2,5 млрд рублей, а значит, и от Сахалина 2,5 млрд. Вот уже пятимиллиардная инвестиция только в один проект.
Кроме того, Фонд выступил партнером ПАО «РусГидро» и ОАО «РОСНАНО» в инвестиционной платформе, сформированной для инвестирования в высокотехнологичные проекты на Дальнем Востоке. На первом этапе объем финансовой платформы составит до 7,5 млрд рублей с перспективой увеличения объема доступного финансирования до 15 млрд рублей. Фонд развития Дальнего Востока предоставит в форме акционерного или заемного финансирования до 30% капитала для инвестпроектов, отобранных в рамках инвестплатформы.
- И Бюджетный кодекс позволяет реализовать такую схему?
- Это первая инвестиционная платформа, она не предполагается для всех регионов, поскольку не все имеют профицитный бюджет. Но в данном случае это возможно. Сахалинцы в этом смысле пионеры. Это разумно: деньги вновь вернутся в бюджет. В чем выгода для самой территории? Обычная система государственных капиталовложений в меньшей степени заточена на оптимизацию затрат. Можно просто вложить средства и построить, к примеру, дорогу. С нашим участием есть гарантия получения максимального экономического эффекта и повышения качества строительства. У нас очень грамотная, откалиброванная и безопасная система принятия инвестиционных решений. Помимо собственных экономических и правовых специалистов, которые оценивают будущую сделку, в принятии решений, по существу, участвует все правительство. Документы по каждому проекту мы согласовываем с ключевыми министерствами - энергетики, транспорта, внутренних дел, которые нам точно говорят, что наши контрагенты не фигурируют ни в каких базах.
С Якутией немного другая история. Мы подписали соглашение с правительством республики, Корпорацией развития Республики Саха (Якутия). Но в нем не указано, что бюджет будет бесплатно вкладывать деньги, они выделяют ресурсы, которые будут соинвестироваться через Корпорацию. Для нас позитивно то, что мы будем сотрудничать со специально уполномоченной организацией и получим грамотного партнера, который в постоянном режиме взаимодействует с региональной властью, бизнесом и отлично знает регион и людей.
- Может ли в перспективе Приморский край рассчитывать на подобную работу с Фондом?
- В Приморье более сложный бюджет, зато для края созданы особые возможности. У меня лично огромные надежды на режим свободного порта. Я бы выделил два аспекта: низкие налоги и безвизовый въезд. Это уникальная комбинация. Уже после вступления в силу закона вы это почувствуете. В край хлынут туристы и предприниматели. Только социальный налог определен в 7% вместо 30% - это фантастика. Многие люди не верят, думают, что это подвох: «Покажите, где это написано?» Когда в головах это уложится, здесь будет настоящий инвестиционный вал. Поэтому сейчас очень важно опережающим образом создавать инфраструктуру.
Показателен пример ВЭФ. Хотелось бы принять пять тысяч человек, изъявивших желание в нем участвовать. Но физически для этого нет возможностей, а мы говорим о сотнях тысяч людей. Их нужно будет не только селить, развлекать и кормить. Необходимо строить офисы для компаний. Нужно переходить на принципиально другой уровень обеспеченности инфраструктурой. И это тоже возможности, которые мы, как инвестор, будем вместе с инициаторами проектов упаковывать и продавать.
- В соглашении с правительством Чукотского автономного округа и компанией Tigers Realm Coal Limited, которая планирует работать в рамках ТОР «Беринговский», прозвучал конкретный механизм взаимодействия - концессионное соглашение. Насколько это отработанная практика?
- Для нас механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) - абсолютный приоритет, и концессия - как одна из его форм - в том числе. Это способ осуществлять бюджетные инвестиции не одним махом, а растянуть на 10-20-30, вплоть до 50 лет. Без проектов ГЧП бюджетная система просто не выдержит того набора инвестиций, который сейчас необходим на Дальнем Востоке. Хочется сделать комплимент губернатору Роману КОПИНУ. Он феноменально внимателен к инвесторам и очень активно ищет возможности развития территории.
На Чукотке невозможно создавать технологически инновационные сборочные производства, поэтому в порядке исключения он добился создания в регионе ресурсной ТОР. Здесь есть богатейшее месторождение коксующегося угля, разработкой которого готов заняться австралийский инвестор, расположенное близко к морскому побережью. В рамках концессионного соглашения для этого проекта будет построена дорога. Рядом есть масса локальных месторождений, которые могут быть востребованы компаниями среднего уровня. Мы своим проектом открываем им возможности.
- Но иностранный инвестор, связавший свои бизнес-интересы с Чукоткой, сам финансово состоятелен.
- Австралийская компания имеет большой опыт работы в крупных международных проектах и, действительно, является самостоятельным инвестором. Но ей на падающем рынке угля нужна определенная доходность на капитал. И именно этот проект имеет все шансы стать конкурентным. При этом нам важно знать, что мы не построим дорогу в никуда, если, к примеру, австралийская компания попадет под санкции и скажет, что не может работать в России. В этом случае ГЧП выгодно тем, что риск разделяется, регион получает объект, за который будет расплачиваться десятки лет.
- Что с соглашением, заключенным с Хабаровским аэропортом? Весной в нашем интервью вы говорили, что это будет первая сделка Фонда.
- Мы работаем над ней. Хабаровский аэропорт абсолютно привлекателен для всех финансовых учреждений. Но здесь встает старая проблема - цена денег. Японский партнер компании готов инвестировать в иенах под низкие ставки. Но, сами понимаете, сегодня прогнозировать валютный курс на долгий горизонт очень сложно. Ищем альтернативное финансирование. Проект рассматривается Внешэкономбанком. Я крайне привержен этому проекту.
- В рамках ВЭФ самым первым вы заключили соглашение с ОАО «Владивостокский рыбный порт» об участии в финансировании строительства современного холодильника. Не кажется ли вам этот проект рискованным, поскольку здесь есть ряд серьезных нерешенных проблем с ФГУП «Нацрыбресурс» относительно причальных стенок?
- У меня нет никаких сомнений в том, что эти проблемы решатся в пользу бизнеса. Этот вопрос находится лично под контролем полпреда президента РФ в ДФО Юрия ТРУТНЕВА. У этого проекта сильные инициаторы, которые делают полезное, нужное экономике дело. Если отдельные чиновники окажутся неконструктивны, то у нас есть поддержка достаточно высокого уровня. Я думаю, проблема может быть решена.
- Вы набрали большую скорость. На сколько хватит денег Фонда?
- Фонд на сегодня практически распределен, и до конца следующего года средства Фонда будут полностью размещены. Объем запрашиваемых бизнесом средств уже существенно превышает наш капитал. Поэтому мы ведем работу по докапитализации Фонда. Такое поручение дал президент России. Речь идет о реинвестировании части федеральных налогов, за исключением НДС, в экономику Дальнего Востока. Проект изменений в Бюджетный кодекс РФ разработан, он предусматривает создание обособленного фонда по аналогии с Фондом национального благосостояния. Мы назвали его «Дальневосточный фонд», и он будет наполняться из налоговых поступлений от новых предприятий, создаваемых на территории региона.
По нашим расчетам, это позволит до 2025 года реализовать при участии ФРДВ инвестиционные проекты на общую сумму 833 млрд рублей, что обеспечит привлечение частных инвестиций в объеме 755 млрд рублей, увеличение валового регионального продукта ДФО на 916 млрд рублей и налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ - на 245 млрд рублей.
Лариса ЛАРИНА. Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2015 год.
- ОСАГО в ожидании справедливого тарифа
- У "ДальАКФЕСа" выявлены признаки неплатежеспособности
- Гарантийный фонд Приморья снизил комиссионные
- Азиатско-Тихоокеанская пирамида
- ДГК: расходы утверждены, доходы не позволяют
- ООО "Трансхимэкспорт" построит зерновой терминал на Дальнем Востоке
- Альфа-Банк предоставил КГУП "Примтеплоэнерго" 1 млрд рублей
- Поискать в крауд-кошельке
- Владивостокский филиал СОГАЗа возглавил Алексей Тещенков
- ВТБ потратит $1 млн на кошек
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.