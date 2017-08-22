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22 Августа 2017, 18:17 | Финансы

ВТБ динамично наращивает бизнес в Приморье

Кредитно-документарный портфель ВТБ в Приморском крае на 1 июля превысил 35 млрд рублей (рост за квартал на 7%). Из них портфель по среднему бизнесу - 23 млрд рублей (рост за квартал на 9%), сообщает пресс-служба банка.

В структуре кредитно-документарного портфеля основную часть составляют рыбная промышленность (36%), обрабатывающая промышленность (15%), торговля и энергетика (по 10%). Во II квартале ВТБ выдал предприятиям Приморского края 11,7 млрд рублей (рост на 73% за квартал). За полугодие объем финансирования составил 18,5 млрд рублей (рост более чем на 50% по сравнению с I полугодием прошлого года).

Портфель ресурсов ВТБ в Приморье на 1 июля составил 21 млрд рублей (рост на 54% с начала года).

- Мы последовательно наращиваем объем финансирования приморских предприятий и активно развиваем транзакционный бизнес. Вырос объем покрытых рублевых аккредитивов, все чаще предприятия используют номинальный счет, который снижает риски инвесторов от нецелевого использования средств. Также растут объем депозитов, количество открытых счетов. За полугодие мы привлекли более 130 новых клиентов, - прокомментировал руководитель ВТБ в Приморском крае Максим КОСТИН.

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2017 год. 

Теги: ВТБ 


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