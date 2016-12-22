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22 Декабря 2016, 12:50 | Финансы |

Исполнительный директор Гарантийного фонда Приморского края Ксения ПЛЕТЦЕР: Бизнес нам доверяет и чувствует наше плечо

Расширение круга банков-партнеров, укрепление связей с бизнес-сообществом региона, повышение рейтинга надежности, 20-процентный рост обращений предпринимателей за поддержкой - таковы итоги работы Гарантийного фонда Приморского края в уходящем году. Об этом "Дальневосточн капиталу" рассказала исполнительный директор фонда Ксения ПЛЕТЦЕР.

- Ксения Валерьевна, давайте начнем с приятной новости для клиентов: снизив размер комиссии, фонд стал еще доступнее для бизнеса Приморья. Чем это было обусловлено? Обычно на такие шаги толкает конкуренция. Но у фонда конкурентов нет…

- Если подходить к этому решению с точки зрения бизнеса, то оно действительно может выглядеть странным. Но напомню, что Гарантийный фонд - это некоммерческая организация, а следовательно, извлечение прибыли из своей деятельности не является для нас самоцелью. Наша главная задача - обеспечить доступ к финансовым ресурсам наших партнеров - банков и лизинговых компаний. Более того, мы рассчитываем серьезно увеличить в ближайшие два года число компаний, получивших нашу поддержку.

- Каким образом?

- Став еще доступнее для бизнеса Приморья. Это произойдет в несколько этапов. Новая продуктовая линейка фонда, утвержденная в ноябре этого года, будет протестирована и доработана в течение следующего года. Мы хотим получить от наших клиентов и партнеров обратную связь, проанализировать эффективность изменений и понять, правильную ли дорогу мы выбрали.

Также в планах на следующий год - улучшение условий для инвестиционных кредитов, оформляемых на срок более трех лет, суммой свыше 10 млн рублей. На сегодня ставка по комиссионному вознаграждению фонда для таких кредитов уже вдвое ниже стандартной, но, на наш взгляд, этого недостаточно, поскольку основная нагрузка по выплате вознаграждения ложится на предпринимателя сразу, в момент оформления кредита и поручительства. И чем больше срок и значительнее сумма договора поручительства, тем существеннее размер единовременной выплаты комиссии фонду. А это дополнительная финансовая нагрузка на бизнес.

В этом году Фонд расширил партнерство: мы подписали соглашения о сотрудничестве с ПАО «Бинбанк», ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие», укрепили наши партнерские отношения с Примсоцбанком, банком «Приморье».

В январе 2017 года мы выйдем на подписание соглашения с Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона и сможем принимать участие в реализации крупных инвестиционных краевых проектов, финансируемых данным фондом по ставке 5% годовых.

- Продуктовая линейка фонда в уходящем году пополнилась новыми предложениями, расскажите о них.

- Это четыре продукта - «Госзаказ», «Приоритет», «Успех» и «Партнер».

«Госзаказ» разработан специально для компаний - участников госзаказа в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, «Приоритет» - для компаний, ведущих свою деятельность в приоритетных для Приморского края отраслях - производстве, строительстве, сельском хозяйстве, предоставлении услуг (бытовых, туристических, медицинских, транспортных) для резидентов ТОРов и Свободного порта Владивосток. Программа «Партнер» действует для совместных сделок Фонда и его федеральных партнеров - АО «Федеральная корпорация по развитию МСП», АО «МСП Банк». К слову, они также в IV квартале 2016 года разработали специальную льготную программу предоставления своих гарантий дальневосточникам. А для крупных сделок в рамках продукта «Успех» утверждены снижение тарифов по ставке комиссионного вознаграждения и возможность его выплаты в рассрочку.

- Как реагирует на это бизнес края?

- Позитивно. Фонд укрепил связи с предпринимательским сообществом региона - Региональным отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России», клубом молодых предпринимателей Приморья Primbiz, Общественным советом предпринимателей ПК, Центром развития предпринимательства Владивостока, Центром развития экспорта Приморского края, Приморской торгово-промышленной палатой. Благодаря этому мы уже получили качественную обратную связь от предпринимателей о своей работе и учли их пожелания, в том числе при разработке новой продуктовой линейки фонда. Лучше всего о реакции бизнеса на наши предложения говорит рост количества обращений за предоставлением поручительства фонда.

- Каким оказался для фонда 2016 год?

- Очень насыщенным и результативным. Количество обращений в фонд, по сравнению с прошлым годом, выросло на 20%.

У большинства наших дальневосточных коллег в этом году РА «Эксперт» понизил рейтинг надежности. Это было связано, прежде всего, с общей тяжелой ситуацией в экономике, когда на протяжении последних двух лет свои рейтинги теряли даже федеральные, системообразующие банки. Фонду удалось сохранить и подтвердить свой рейтинг надежности на конец года на уровне А «Высокий уровень надежности гарантийного покрытия» с прогнозом по рейтингу «стабильный» . И сегодня есть все основания полагать, что к концу 2017 года мы выйдем на уровень рейтинга А+.

Мы еще раз убедились: бизнес нам доверяет и чувствует наше плечо. В 2016 году в Приморье под поручительство Гарантийного фонда малому бизнесу края выдавался практически каждый третий кредит в «ВТБ24», каждый девятый - в ПАО «Дальневосточный банк» и каждый десятый - в ПАО «Сбербанк». Отчасти, думаю, этому способствовала очень привлекательная акция ко Дню российского предпринимательства, которую мы провели в мае-июне этого года, предоставив 50-процентную скидку на свою комиссию. Кроме того, высокий размер капитала фонда - 850 млн руб. - позволил нам участвовать в финансировании крупных инвестиционных проектов, что также повлияло на увеличение средней суммы поручительства и рост объема оказанной поддержки.

- Тем не менее, согласно сведениям Центробанка, в крае растет проблемная задолженность по кредитам бизнеса, фонд это ощущает? И как с этим справляется?

- Общий объем выплат фонда к концу 2016 года составит не менее 180 млн руб. по кредитам более чем 65 компаний. Однако подчеркну, все выплаты производятся за счет накопленной фондом чистой прибыли, без ущерба его капитализации.

Мы, со своей стороны, поддерживаем бизнес на любом этапе его взаимодействия с финансовыми организациями. В 2016-м некоторые клиенты с нашей помощью смогли с наименьшими потерями выйти из ситуации временной неплатежеспособности. Мы оказывали им бесплатную юридическую поддержку, защищали их интересы перед кредиторами, даже вводили антикризисное управление у клиентов, обратившихся к нам за помощью. Cтали практиковать заключение мировых соглашений на выгодных для предпринимателей условиях. Отдельная благодарность за поддержку наших клиентов - уполномоченному по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марине ШЕМИЛИНОЙ.

- Что пожелаете предпринимателям региона в новом, 2017-м году?

- Я желаю дальневосточникам, чтобы они, невзирая на экономическую погоду за окном, никогда не теряли бодрости духа и не сдавались - ни кризису, ни конкурентам, ни обстоятельствам. То, что сегодня кажется непреодолимым, завтра будет восприниматься всего лишь очередной ступенью вверх. Деловой и жизненный опыт десятков наших клиентов это наглядно подтверждает.

Кроме того, я желаю вам активно и уверенно развивать бизнес на родной земле. Сегодня Дальнему Востоку уделяется повышенное внимание, и это очень хороший знак. А Гарантийный фонд, со своей стороны, являясь инструментом государственной поддержки, будет чутко реагировать на ваши запросы и предугадывать ожидания. Предприниматели Приморья могут всегда рассчитывать на нашу поддержку и крепкое финансовое плечо.

 


 

Гарантийный фонд Приморского края: г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, офис 1001, тел. (423) 2-440-440, e-mail: info@garantprim.ru, www.garantprim.ru

КОММЕНТАРИИ

 

Cергей Колесников, директор ООО «ВСК ТехноСтрой»:

- Наше сотрудничество с Гарантийным фондом Приморского края началось в 2014 году. Нам не хватало залоговых средств для получения кредита, и фонд предоставил поручительство. С тех пор мы неоднократно заручались его поддержкой. Это очень важно для компании, которая работает с госзаказчиками: оборотных средств часто не хватает, а строительство не ждет. Сегодня, например, мы заняты сразу несколькими проектами. Осуществляем реставрационные работы на объекте культурного наследия на Океанском проспекте, 9; проводим капитальный ремонт помещений Дома культуры г. Артема; ремонтируем кровлю на другом объекте культурного наследия на Партизанском проспекте, 13. И это еще не весь перечень наших объектов. В работе с фондом нас подкупают щадящие условия получения поручительства, скидка на комиссионное вознаграждение постоянным клиентам, а также оперативность рассмотрения документов и принятия решения. В последний раз это заняло всего сутки.

 

 


 

Василий УСОЛЬЦЕВ, первый вице-губернатор Приморского края:

- Гарантийный фонд не только повышает доступность кредитных средств для бизнеса, но и становится полноценным партнером предпринимателей, оказывая им всестороннюю поддержку, консультируя по вопросам бухгалтерского учета, налогового законодательства и т. д. В 2016 году мы видим рост объема поручительств, увеличение числа клиентов. Тем не менее фонду есть куда расти, и приоритетом на будущий год должен стать малый бизнес края.

 

 


 

Андрей ЖАРСКИЙ, заместитель председателя Дальневосточного банка - управляющий Приморским отделением ПАО «Сбербанк»:

- Эффективное сотрудничество с малым бизнесом и оперативное реагирование на текущие потребности предпринимателей - один из приоритетов Сбербанка. С 31 октября мы снизили ставки по кредитам малому бизнесу на 1,5-5,5%, и теперь минимальная ставка по кредитам с обеспечением составляет 11,8% годовых, по беззалоговым - от 15,5% годовых. Вместе с этим мы продолжаем расширять сотрудничество c институтами поддержки предпринимательства, в том числе с Гарантийным фондом по линии кредитования среднего бизнеса и Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона по программе «Доступный кредит для МСП». Выдача первых кредитов по этим программам уже началась в регионах Дальнего Востока.

 

Александр ВЯЛКОВ, управляющий Региональным операционным офисом «Владивостокский» ВТБ24 (ПАО):

- В 2016 году ВТБ24 сохранил растущий тренд кредитования, объемы финансирования сопоставимы с объемами «докризисного» 2014 года. Особенно востребованы в 2016 году кредиты на пополнение оборотных средств: овердрафт, возобновляемая кредитная линия. Большой плюс для предпринимателей - то, что банк при кредитовании анализирует реальную картину бизнеса, то есть работает с группой компаний. Базовая ставка по кредитованию на сегодня составляет от 11,8%. ВТБ24 эффективно использует меры государственной поддержки малого бизнеса. В частности, сотрудничает с Гарантийным фондом Приморского края, который выступает поручителем субъектов малого бизнеса при недостатке предмета залога. Практически каждая третья сделка структурируется с поручительством Фонда. Проводятся сделки с участием Корпорации МСП. Банк выступает оператором исполнения государственной поддержки бизнеса: предложение доводится до клиентов через совместные акции с АО «МСП Банк» - по ставке от 10%.

Татьяна ОРЛОВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2016 год. 

 

Теги: Гарантийный фонд Приморского края 


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