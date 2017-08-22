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Четверг| 24 Августа, 16:00 |
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Поручительство Гарантийного фонда Приморья позволило малому бизнесу привлечь более 7,5 млрд кредитных рублей
В их числе Гарантийный фонд Приморского края, благодаря его поддержке за 8 лет выдано более 970 поручительств, на сумму превышающую 7,5 млрд рублей, проведено более тысячи консультаций, в том числе в отдаленных районах Приморья. В мае 2017 г. RAEX («Эксперт РА») подтвердил фонду рейтинг надежности гарантийного покрытия на уровне ruВВВ+ (прогноз - стабильный).
«Только за первую половину 2017 года мы предоставили поручительство 66 компаниям региона на общую сумму более 400 млн рублей. В 2017 году планируем оказать поддержку не менее чем 150 компаниям, то есть почти на 30% больше, чем в 2016 году, и почти на 50% больше, чем в 2015 году», - рассказывает исполнительный директор Гарантийного фонда Приморского края Ксения ПЛЕТЦЕР.
Большой перечень продуктов, которые предлагает Гарантийный фонд, позволил приморским предпринимателям реализовать свои планы и внедрить новые производства.Так, продукт «Приоритет» специально разработан для бизнеса приоритетных направлений деятельности, резидентов ТОРов и свободного порта Владивосток. Специальные условия поручительства действуют для бизнеса моногородов.
Продукт «Успех» интересен для компаний, которые оформляют поручительство Гарантийного фонда на сумму от 50 млн рублей, в данном случае бизнес получает льготную ставку комиссионного вознаграждения Фонда.Гарантийный фонд поддерживает своим поручительством и кредиты, имеющие инвестиционный характер. Максимальный срок кредита и поручительства, в том числе при оформлении в рамках госконтрактов, составляет 10 лет.
Ксения Плетцер уверена, что предпринимательство в любые времена и в любой стране мира - это огромная работа и большая ответственность, поэтому поддержка бизнеса со стороны государства и институтов развития необходима всегда.
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