В рамках ВЭФ Внешэкономбанк и АО "Объединенная зерновая компания" заключили соглашение о сотрудничестве

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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 15 Октября, 14:52 |
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Дальневосточный капитал № 9, 2017
13.10 |На Чукотке добыли около 20 тонн золота
13.10 |Участники российско-китайской научной экспедиции побывали в Амурской области
13.10 |В Магаданской области автоматизируют 39 видов государственного контроля и надзора
13.10 |25 тысяч россиян хотят получить "дальневосточный гектар"
13.10 |Проведены аукционы на пользование рыбоводными участками на Дальнем Востоке
25 Сентября 2017, 11:15Дальний Восток распробовал мегапроекты Дальневосточные регионы начали разработку планов по комплексному развитию территорий, о необходимости подготовки которых на заседании президиума Госсовета в рамках III Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке говорил президент Владимир ПУТИН. О том, какие ключевые проекты в регионах получили старт на форуме, - в обзоре "Дальневосточного капитала".
25 Сентября 2017, 11:00Евгений КОЛЕСОВ, генеральный директор ПАО "Русолово": Мы вернем былую славу России как ведущей оловодобывающей страны мира В Хабаровском крае начинает возрождаться оловодобыча. У отрасли появился стратегический инвестор, и это позволяет надеяться, что Россия вернет себе утраченные было позиции по выпуску оловянного концентрата.
25 Сентября 2017, 10:40Хабаровский НПЗ держит марку Хабаровский нефтеперерабатывающий завод уже не одно десятилетие является экономической опорой для Хабаровска. Одно из старейших предприятий вносит огромный вклад в жизнь города. И это не только налоги, но и стабильные рабочие места для горожан, социальные программы для сотрудников, участие в общественной жизни дальневосточной столицы.
25 Сентября 2017, 10:30Сергей ЦИВИЛЕВ, генеральный директор ООО "УК "Колмар": Мы поставили задачу создать суперсовременное производство Компания "Колмар" - без преувеличения один из крупнейших частных инвесторов Дальнего Востока. Буквально за три года в Якутии был построен самый современный в угольной отрасли ГОК "Инаглинский", а его продукция - коксующийся уголь - уверенно выходит не только на традиционных для компании японских потребителей, недавно якутским угольщикам удалось совершить, по существу, прорыв на китайский металлургический рынок.
25 Сентября 2017, 09:45Алексей ФАРАФОНТОВ, член правления ПАО "Бинбанк": Российские банки уделяют большое внимание финансовым технологиям и дистанционным сервисам Рынок финансовых услуг стабилизируется, кредиты становятся доступнее для бизнеса, в том числе для малого и среднего. Кредитные продукты вновь стали востребованы населением, в частности об этом свидетельствует рост ипотечного кредитования.
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25 Сентября 2017, 09:15 | Финансы
В рамках ВЭФ Внешэкономбанк и АО "Объединенная зерновая компания" заключили соглашение о сотрудничестве
На рассмотрении в ВЭБе проект строительства первого пускового комплекса специализированного зернового терминала мощностью перевалки 3 млн т в год в морском порту Зарубино.
В июне 2017 г. ВЭБ и участники Ассоциации экспортно-импортных банков стран СВА при Расширенной туманганской инициативе подписали меморандум о сотрудничестве по финансированию проекта строительства зернового терминала.
«Финансирование инфраструктуры, в том числе портовой и терминальной инфраструктуры, является одной из ключевых задач Внешэкономбанка как института развития», - отметил первый зампредседателя - член правления ВЭБ Дмитрий КУРДЮКОВ.
Теги: ВЭФЮ ОЗК Внешэкономбанк
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