|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 30 Апреля, 14:17 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Банк "Приморье" - партнер Бизнес-Премии
Четыре номинации, сто участников, 50 экспертов - в Приморском крае идет голосование за выход в финал Бизнес-Премии. Номинанты на победу - представители малого, среднего и крупного бизнеса: и те, кто насчитывает уже не один десяток лет работы, и те, кто делает только первые шаги в предпринимательстве.
- Мы, как региональный банк, ориентируемся, прежде всего, на поддержку нашего местного бизнеса, чьи акционеры находятся здесь, в Приморском крае, на компании, которые не входят в интегрированные московские холдинги, - комментирует Председатель Правления Банка «Приморье» Сергей БЕЛАВИН. - И, конечно, мы приветствуем этот конкурс потому, что в нем есть наши действующие и наши потенциальные клиенты, в нем участвует реальное бизнес-сообщество, которое формирует экономику Приморского края и Дальнего Востока. Тем более, редкий конкурс на территории РФ выдерживает такой срок - 15 лет, это уже успех сам по себе, это то, что показывает авторитет этого конкурса среди представителей бизнеса.
- Облигационный выпуск как знак качества бизнеса
- Банк ВТБ в Приморье на четверть увеличил кредитный портфель
- Капитал под надежной защитой
- Банк "Приморье" - партнер Бизнес-Премии
- Гарантийный фонд Приморского края разрушает стереотипы
- "Урок цифры": цифровой мир меняет профессии
- При содействии Сбербанка и ФРДВ во Владивостоке появилась современная клиника для детей
- Ксения Плетцер, руководитель Гарантийного фонда Приморского края: Как своему собственному достижению радуюсь победам наших клиентов
- Иностранные акционеры уходят из приморского банка
- Дмитрий Суховерхов, председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: Продукты Сбербанка адаптированы под территориальные особенности Дальнего Востока
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.