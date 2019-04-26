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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 30 Апреля, 14:17 |
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Капитал под надежной защитой
В прошлом году индустрия доверительного управления показала впечатляющие результаты роста. УК «Альфа-Капитал» укрепила свои лидирующие позиции на этом рынке. Однако компания не намерена останавливаться на достигнутом и рассчитывает на рост бизнеса в 2019 году еще на 25-30%.
Как УК удается держать такую высокую планку, «Дальневосточному капиталу» рассказал дивизионный директор по Сибири и Дальнему Востоку Юрий АФАНАСЬЕВ.
В прошлом году объем рынка управления активами вырос до 7 трлн рублей, причем 1 трлн на этот рынок принесли физические лица. Управляющая компания (УК) «Альфа-Капитал» закрепила свои позиции лидера на рынке доверительного управления (ДУ), а также вошла в ТОП-10 по размерам активов под управлением. Этот показатель вырос за год у компании почти на 43% - до 344 млрд рублей. Сейчас размеры бизнеса УК «Альфа-Капитал» сопоставимы с крупнейшими УК, например, Италии. Впрочем, компания намерена и дальше интенсивно наращивать бизнес - портфель активов под управлением УК «Альфа-Капитал» должен вырасти за год еще на треть.
Акцент на сегмент премиум
Около 60% бизнеса УК связано с управлением активами состоятельных клиентов, поэтому данной категории инвесторов в «Альфа-Капитале» традиционно уделяют повышенное внимание. Последние годы компания занимает первое место по всем ключевым параметрам в этом сегменте на российском рынке доверительного управления. Число состоятельных инвесторов среди клиентов компании уже достигло примерно 30 тысяч.
«Альфа-Капитал» постоянно разрабатывает для них удобные сервисы и дополнительные продукты. В 2013 году для этой категории была запущена отдельная программа Alfa Capital Wealth с собственной командой менеджеров и широким набором дополнительных решений и сервисов, в том числе и не только финансовых. В программе участвует более 4 тысяч клиентов со средним счетом около 150 млн рублей.
Лучшие финансовые решения
Среди эксклюзивных финансовых решений участникам Alfa Capital Wealth предоставляются возможности для инвестиций в инструменты международных рынков. Эксперты УК «Альфа-Капитал» помогают снизить риск от инвестиций, предложив вложения в самые разные, не зависящие друг от друга активы - различные валюты, отрасли и классы инструментов.
Клиенты могут выбирать стратегии в зависимости от собственной лояльности к риску - от наиболее консервативных до агрессивных, комбинировать активы разного типа, приобретать готовые структурные продукты, в том числе с защитой капитала, принимать решения на основании собственной экспертизы или использовать лучшие из инвестиционных идей аналитиков и портфельных управляющих компаний.
Дополнительные сервисы Alfa Capital Wealth не связаны напрямую с инвестициями. Например, речь идет о юридической поддержке, сопровождении сделок с недвижимостью, налоговом консультировании, участии в разрешении споров, решениях в области кибербезопасности. Партнерами УК выступают известные юридические и консалтинговые компании: «Эрнст энд Янг», BGP, Althaus Group, «Михайлов и Партнеры», PwC.
Так, в прошлом году компания предложила новый удобный продукт для состоятельных инвесторов на стыке финансовых и юридических услуг, который оказался востребован. Речь идет о персональном закрытом паевом инвестиционном фонде (ЗПИФ). Личный ЗПИФ - идеальный инструмент для тех, кто ищет интересных и индивидуальных решений для своих активов. Упаковать в ЗПИФ можно как ценные бумаги, депозиты, так и недвижимость и т.д. Таким образом, ЗПИФ позволяет сохранить и приумножить почти любые активы, в зависимости от потребностей инвестора.
Управление капиталом - это профессиональная деятельность, требующая высочайшей квалификации. Именно такой уровень компетенции отличает команду УК «Альфа-Капитал», которая использует самый широкий набор инструментов, позволяющих инвестировать средства на российском и зарубежных рынках.
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