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26 Апреля 2019, 11:30 | Финансы |

Банк ВТБ в Приморье на четверть увеличил кредитный портфель

Прошедший год для банка ВТБ прошел под знаком прироста основных показателей как в корпоративном секторе, так и в розничном

Завершив интеграцию региональной сети, банк стал принимать еще более активное участие в экономической жизни региона, уделяя повышенное внимание качеству предоставляемого сервиса и развитию продуктовой линейки.

Итоги деятельности банка в 2018 году в ходе пресс-конференции озвучил управляющий ВТБ в Приморском крае Александр ВЯЛКОВ. На сегодняшний день на территории Приморья работает 17 операционных офисов единой сети ВТБ, порядка 200 банкоматов и свыше 2 тыс. устройств самообслуживания. В результате интеграции численность персонала приморского подразделения банка достигла 500 сотрудников.

«Мы увеличили спектр услуг после объединения и существенно нарастили наши показатели по клиентской базе и доле рынка», - отметил Александр Вялков.

Ипотека показала рост

Общий кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ по итогам прошлого года увеличился на 23% и превысил 76 млрд рублей. Портфель привлеченных средств юридических и физических лиц вырос на 91%, до 91,8 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель по итогам 2018 года увеличился на 20% и достиг 42,4 млрд рублей. Основная часть пришлась на ипотечные кредиты - 25 млрд рублей, что обеспечило прирост портфеля кредитов на приобретение недвижимости более чем на 20%. Объем портфеля кредитов наличными увеличился на треть и достиг 16,2 млрд рублей.

За прошедший год банк выдал ипотечных кредитов на сумму 10,2 млрд рублей, это на 45% больше по сравнению с 2017 годом. Количество таких кредитов выросло почти на треть: жители Приморья получили порядка 4 тыс. кредитов на приобретение недвижимости. Доля ВТБ на рынке ипотеки Приморского края составила 35% .

- Наиболее востребованными ипотечными программами в банке являются «Ипотека - готовое жилье», «Больше метров - ниже ставка» и «Ипотека по двум документам», - говорит Александр Вялков. По программе «Больше метров - ниже ставка» клиент получает дисконт, если площадь приобретаемой квартиры составляет более 65 кв. м. Оформить ипотеку по двум документам можно без справки о доходах и каких-либо дополнительных документов, если у клиента уже есть первоначальный взнос 40%. Также большим спросом пользуется специальная программа для госслужащих «Люди дела»: в прошлом году по ней выдано более 380 кредитов на сумму свыше 800 млн рублей.

В целом же объем выдач розничных кредитов за год вырос почти в полтора раза и составил 21,6 млрд рублей. За 2018 год банк выдал 18,8 тыс. кредитов наличными на сумму 11,1 млрд рублей (+49%).

ВТБ провел активную работу в части рефинансирования ипотеки и стал в 2018 году лидером рынка по этому направлению. Доля рефинансированной банком ВТБ ипотеки в целом по стране составила 12%, а в Приморском крае показатель даже выше - порядка 21% на сумму около 2 млрд рублей.

«В целом, с точки зрения кредитования, год был очень благоприятным, кроме того, сказался отложенный спрос населения», - рассказал управляющий.

Портфель привлеченных средств частных клиентов ВТБ в регионе за прошлый год удвоился и составил порядка 59 млрд рублей. Основную долю занимают депозиты - порядка 40 млрд рублей, оставшаяся сумма приходится на остатки на картах и накопительных счетах.

Корпоративный сектор заметно оживился

Корпоративный кредитный портфель, увеличившись за год на 27%, на 1 января 2019 года достиг 33,7 млрд рублей. Большая часть в нем приходится на средний и малый бизнес - 24,7 млрд рублей, прирост портфеля в этом сегменте - 15%. Гарантийный портфель составил 3,3 млрд рублей. Корпоративный ресурсный портфель вырос в 1,8 раза и по итогам 2018 года приблизился к 33 млрд рублей. Из них более 21 млрд рублей - это средства ИП и предприятий в сегменте среднего и малого бизнеса (рост за год - 70%).

«Мы наблюдали высокую активность в кредитовании малых и средних предприятий в прошлом году, - комментирует Вялков. - В начале прошлого года вступила в силу Программа 1706, согласно которой кредиты для субъектов малого и среднего бизнеса предоставлялись по льготной ставке. В этом году заработала Программа 1764, где расширен перечень отраслей, представители которых могут получить льготное финансирование. Сейчас мы уже рассматриваем заявки по ней и готовы приступить к первым выдачам».

Среди клиентов ВТБ в Приморье наибольшую активность проявляют компании, ориентированные на экспорт, в малом бизнесе - торговые компании и предприятия, которые переходят с аренды на приобретение своей собственной недвижимости, складов. Также банк активно работает со строителями в регионе в части открытия эскроу-счетов.

Продуктовая линейка расширяется

Как отметил Александр Вялков, банк уделяет особое внимание комплексному подходу к обслуживанию клиентов. Качественный сервис, широкая продуктовая линейка, конкурентоспособные ставки и предложения, в сочетании с активным развитием цифровых форматов обслуживания, позволяют банку сохранять лидерские позиции. Так, недавно в сфере обслуживания частных клиентов ВТБ ввел модифицированную систему управления электронной очередью. На талонах электронной очереди у клиентов отпечатывается QR-код, отсканировав который, можно при помощи телефона, не дожидаясь своей очереди, провести операцию онлайн.

С начала года банк радует клиентов и продуктовыми новинками. Так, в марте был запущен новый сберегательный продукт для физических лиц «Копилка», который позволяет получить до 8% годовых. Для того чтобы воспользоваться этим продуктом, необходимо оформить Мультикарту ВТБ и подключить опцию «Сбережения». Процентная ставка в «копилке» первые три месяца начисляется на ежедневный остаток на счете, что делает продукт очень гибким и выгодным.

Кроме того, в марте возобновилась программа господдержки автокредитования. Для Дальневосточного федерального округа скидка в рамках субсидии составляет 25% от цены приобретаемого автомобиля, в то время как для всей страны - всего лишь 10%. Под программу попадают автомобили, выпущенные в 2019 году, и стоимостью не более 1 млн рублей. Как отметил управляющий, эта программа была очень востребована в прошлом году, высокий спрос на нее можно ожидать и в этом.

Александр Вялков подчеркнул активное участие банка в экономической жизни региона. «Мы успешно развиваем и розничное, и корпоративное направление нашего бизнеса, предоставляем ресурсы предприятиям и жителям края, содействуем укреплению экономики региона», - добавил он.

КСТАТИ

С марта этого года ВТБ присоединился к обновленной программе Министерства экономического развития РФ, которая направлена на финансирование субъектов малого и среднего предпринимательства по льготной ставке. Программа утверждена постановлением Правительства РФ № 1764 от 30.12.2018 и предусматривает выдачу кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства по ставке не более 8,5% годовых в 2019-2024 годах с последующим предоставлением субсидий кредитным организациям из федерального бюджета.

Льготные кредиты на пополнение оборотных средств предоставляются на срок до трех лет, на инвестиционные цели - до 10 лет. Воспользоваться предложением могут предприятия различных отраслей: сельское хозяйство, обрабатывающее производство, строительство, транспорт, информация и связь, туристическая деятельность, здравоохранение, образование и др.

По итогам 2018 года кредитный портфель в рамках программ господдержки ВТБ в Приморье составил 1,73 млрд рублей (рост к 2017г. - 49%). Кредиты выданы в рамках «Программы 1706» и «Программы 6,5», реализуемых совместно с Министерством экономического развития РФ, а также программы льготного финансирования предприятий АПК Министерства сельского хозяйства РФ.

Анна МАЛЕЦКАЯ

Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2019 год. 

Теги: ВТБ  Приморье 


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