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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 30 Апреля, 14:17 |
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Облигационный выпуск как знак качества бизнеса
Компания GrottBjorn была основана в августе 1995 года в Екатеринбурге. На сегодняшний день речь идет уже о федеральном финансовом холдинге с представительствами по всей России: во Владивостоке, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Своим клиентам компания предлагает все возможности, доступные на биржевых рынках: от валютного до товарного.
О преимуществах облигационного займа рассказывает эксперт в области финансов, руководитель Дальневосточного представительства Финансового ателье GrottBjorn, Георгий Красильников.
Успешный бизнес - это процесс, требующий постоянного развития, которое, помимо удачной идеи и большого труда, также нуждается в финансировании. Вопрос привлечения дополнительных финансовых ресурсов - актуальная задача любого функционирующего предприятия. Традиционно финансовые ресурсы предприятий разделяют на две большие группы: собственные и заемные. Важен грамотный баланс этих двух частей, чтобы предприятие оставалось финансово устойчивым.
Существует широкий спектр возможных путей финансирования деятельности предприятия: финансирование учредителями, реинвестирование полученной прибыли, кредиты финансовых организаций, кредиторская задолженность и прочее. Отдельной группой финансирования считают привлечение предприятием денежных средств с организованного финансового рынка. Здесь речь идет о выпуске акций и облигационных займах. Использование данной группы источников финансирования является своеобразным «знаком качества» деятельности предприятия.
Основное отличие облигационного займа от, например, банковского кредита состоит в том, что в случае банковского кредита у предприятия возникает один кредитор - банк. Облигации же могут быть приобретены большим количеством инвесторов, соответственно, при той же сумме заимствований возникает большое количество кредиторов.
Инвестор - держатель облигации получает право требовать от предприятия-эмитента номинал и причитающиеся проценты в определенный срок, и, как любой кредитор, принимает риск дефолта заемщика. Как правило, первым шагом на пути привлечения ресурсов с организованного финансового рынка становится облигационный выпуск. На сегодняшний момент Московская Биржа, помимо традиционной схемы выпуска облигаций с регистрацией проспекта эмиссии в Центральном Банке, предлагает упрощенные схемы выпуска облигаций, например, - программу биржевых облигаций. Данный способ существенно упрощает процедуру выпуска облигаций эмитентом, это особенно актуально для предприятий, которые принимают решение о выпуске облигаций впервые.
При этом предприятие, выпустившее облигации, получает все преимущества осуществленного облигационного займа: диверсификацию источников капитала, возможность снижения стоимости привлеченных средств, повышение стандартов корпоративного управления.
Выпуск облигаций предприятием - важный инструмент развития бизнеса. Помимо возможности диверсификации источников капитала и снижения стоимости привлекаемых ресурсов предприятие приобретает новый статус. Важно внимательно и качественно проанализировать ожидаемые выгоды от эмиссии и затрачиваемые ресурсы. Если ожидаемые выгоды превышают затрачиваемые ресурсы, значит, пришло время менеджменту компании задуматься об использовании выпуска облигаций. Финансовое ателье GrottBjorn, в этом смысле, - верный помощник для бизнеса. Компания реализовала не один успешный кейс, выступив в качестве организатора выпуска и андеррайтера, и результаты наших клиентов подтверждают высокую эффективность данного инструмента.
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