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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 01 Июля, 13:42 |
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Топ-менеджеры Siemens Financial Services высоко оценили новый склад "Мира Упаковки"
В рамках делового визита во Владивосток и серии встреч «Сименс Финанс» с ключевыми клиентами, топ-менеджеры Siemens Financial Serviсes Ivo Bauer (Иво Бауэр) и Tomasz Klamecki (Томаш Кламецки) посетили производственно-логистический комплекс «Янковский». Этот современный склад принадлежит «Миру Упаковки». За 11 лет сотрудничества лизинговая компания «Сименс Финанс» реализовала для клиента более 17 проектов по приобретению грузового транспорта, погрузочно-разгрузочной техники, стеллажного оборудования и прочих основных средств.
«Мир Упаковки» — одна из крупнейших компаний Дальнего Востока, обслуживающая ведущих производителей, организации розничной торговли, сферу HoReCa и представителей других сегментов рынка. Начав свое развитие в 1995 году с небольшого предприятия по реализации упаковочных материалов, за 20 лет «Мир Упаковки» стал ведущим предприятием отрасли. Современный склад готовой продукции площадью более 6000 кв метров, где под управлением автоматизированной системы WMS обеспечивается управление технологическими операциями с грузами, оснащён современным оборудованием в том числе при участии «Сименс Финанс».
«Честность, порядочность, поиск лучших решений для клиента, выполнение своих обязательств точно в срок — этих принципов «Мир Упаковки» придерживается в своём развитии. Мы не равнодушны к региону, где живём и работаем, и стараемся вносить свой вклад в будущее Дальнего Востока. Такой же подход мы видим и в работе нашего партнёра, лизинговой компании «Сименс Финанс». В течение 11 лет сотрудничества мы наблюдали, как компания вышла сначала на российский, а потом и на международный уровень, но сохранила свои «дальневосточные» корни, оперативность в принятии решений и понимание специфики упаковочной отрасли и логистической деятельности» — уточнил генеральный директор ООО «Мир Упаковки», Тимофей Леонов.
Напомним, в России SFS представлен компанией «Сименс Финанс»: её головной офис расположен во Владивостоке, а представительства – в 24 городах страны, от Южно-Сахалинска до Калининграда. По данным RAEX («Эксперт РА»), «Сименс Финанс» занимает 1 место в России по стоимости переданного в лизинг складского и упаковочного оборудования.
«Сименс Финанс» во Владивостоке:
ул. Западная, 7
Тел.: (423) 260 7777
Для иногородних компаний работает бесплатная справочная:
8-800-2000-180
https://www.facebook.com/SiemensFinance
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