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Пятница| 04 Августа, 09:51 |
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ВТБ24 развивает сегмент private banking в Приморье
Клиентам private banking группы ВТБ доступны как классические банковские услуги с лучшими условиями, так и сложные структурированные продукты. Семейный офис оказывает услуги в части налогового, юридического сопровождения, а также услуги lifestyle. Кроме того, для VIP-клиентов доступна широкая программа скидок в бутиках, отелях премиум-класса, медицинских учреждениях и других компаниях-партнерах. «Порог входа» для обслуживания в private banking ВТБ24 в регионе составляет 30 млн рублей.
«Потенциал развития сегмента private banking в крупных региональных центрах достаточно высок, этот рынок растет на 30-50% в год. Наша работа подтверждает, что состоятельным клиентам близок и понятен этот формат, и я уверен, что Владивосток не станет исключением», - прокомментировал событие управляющий директор департамента по работе с VIP-клиентами ВТБ24 Николай ПРЯХИН.
В 2017 году ВТБ24 планирует запустить еще один офис private banking в Санкт-Петербурге. Общий портфель активов под управлением ВТБ24 private banking на 1 мая 2017 года составляет 884 млрд рублей.
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