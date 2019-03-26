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27 Марта 2019, 10:30 | Финансы |

Гарантийный фонд Приморского края разрушает стереотипы

Гарантийный фонд Приморского края в очередной раз подтвердил свое лидерство среди региональных гарантийных организаций Дальнего Востока

Объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) при поддержке Фонда, в Приморском крае за год вырос на 30%.

Фонд наращивает обороты быстрее рынка благодаря системной работе с малым и средним бизнесом. Подставляя гарантийное плечо, он помогает предпринимателям «дотянуться» до новых возможностей - льготного кредитования, предоставляемого АО «МСП Банк» и его партнерами. Стиль работы Фонда - максимально упростить процедуры, сократить сроки оформления сделки. И что очень важно - помочь предпринимателю поступить финансово грамотно.

Каждый раз, встречаясь с клиентами, исполнительный директор Гарантийного фонда Приморского края Ксения ПЛЕТЦЕР ведет заинтересованный диалог о мерах поддержки бизнеса. Могут ли они быть действеннее, какой должна быть позиция самих предпринимателей? И убеждается - те, кто ищет возможности для реализации своих планов, непременно находит их.

Ксения ПЛЕТЦЕР, исполнительный директор Гарантийного фонда Приморского края:

- Лучше, чем наши клиенты, о Фонде никто ничего не расскажет, даже я. Благодарю компании, которые откликнулись на предложение поделиться опытом сотрудничества с нами. Продолжаем вместе разрушать стереотипы про то, что государственная поддержка в России - это история только для «избранных» (поддержка для узкого круга приближенных к органам власти компаний), или про то, что поддержка связана с большим количеством бюрократических проволочек и бумажной волокиты. Есть такие, кто считает, что реальной поддержки для бизнеса со стороны государства нет вообще никакой, и подобные фонды, как наш, - это попросту профанация.

Мы на деле доказываем, что бюрократия - это не наш стиль. Так, для получения нашего поручительства на сумму, например, 80 млн рублей необходимо заполнить один документ - заявку на предоставление поручительства - величиной с печатный лист. Все остальное сделаем за предпринимателя мы совместно с банком, в том числе банк продублирует необходимые для Фонда бухгалтерские и учредительные документы. Даже договор поручительства не нужно подписывать на нашей территории. Для экономии времени наших клиентов мы организовали процесс подписания всей кредитной документации, включая наш договор, на территории банка. Никакой бюрократии и бумажной волокиты!

Ну, а что касается профанации и «избранности» нашей поддержки, то здесь убедительнее всего говорят цифры: более 500 получателей нашей поддержки за последние три года.

Предприниматели, чей бизнес получил развитие благодаря поддержке Гарантийного фонда Приморского края, готовы делиться опытом, убеждая своим примером тех, кто продолжает сомневаться в реальности мер государственной поддержки. Они работают!

Михаил СУХОРУКОВ, директор ООО «Эй Би Трейд»:

- Наш неоднократный опыт работы с Гарантийным фондом Приморского края показал, что этот механизм - простой, надежный и рабочий. Компания «Эй Би Трейд» занимается оптовой торговлей, преимущественно соками из Таиланда (соки CHABAA). В 2015 году мы открыли представительство в Москве. Собственно, для расширения рынка и выхода на западные рынки нам и потребовались заемные средства. Гарантийный фонд Приморского края выступил у нас поручителем. Такая поддержка действительно является максимально удобной, прозрачной и, главное, эффективной. Сейчас наша компания успешно ведет свою деятельность как на территории Приморского края, так и в западной части страны. Причем, основной рынок - это, конечно же, Москва, где продукция из Юго-Восточной Азии - в диковинку.

Валерия БУРИЛОВА, директор ООО ПК «СВЕС»:

- Летом мы начали работать с банком ВТБ, и так сложилось, что под кредит, который был необходим нашей компании, требовался дополнительный залог. В собственности компании имеются земля и здание, но обременять это имущество больше, чем на год, мне не хотелось, так как в ближайших планах у нас - строительство еще одного объекта, а с обременением начинать строительство довольно хлопотно. Видя нашу ситуацию, сам банк предложил ООО ПК «СВЕС» поработать с Гарантийным фондом Приморского края. Фактически мне предложили уже готовое решение, которое оказалось идеальным и для бизнеса, и для банка. Вся процедура оформления прошла максимально просто. Я приехала в офис Фонда, со мной поговорили, подписали бумаги. В итоге мы получили самую выгодную ставку и в Гарантийном Фонде, и в банке, в сумме которая - даже ниже ставки рефинансирования. Конечно, свою роль здесь сыграло и то, что мы - местные производители с хорошими финансовыми показателями. Но без поддержки Гарантийного Фонда и это было бы проблематично.

Конечно, получить поддержку Фонда непрозрачная компания с малопонятным проектом вряд ли сможет. Проект должен быть реальным, требования к займу - адекватные, по условиям Фонда должны создаваться новые рабочие места, сдаваться отчетность. Но для компаний, которые ответственно подходят к своей деятельности, это не будет проблемой. Нужно просто понимать, что Гарантийный фонд, предоставляя свое поручительство, несет определенные риски, отвечает за нас, предпринимателей. Сдача отчетности, кстати, для нашей компании также не составила труда: я созвонилась с сотрудниками Фонда, скинула заполненный бланк и все.

В целом у нас сложился положительный опыт работы с Фондом. Периодически я приезжаю в офис Фонда на встречи, где сотрудники доступно и интересно рассказывают о мерах господдержки и других возможностях. Надеюсь, что Центр поддержки предпринимательства при Фонде тоже внесет свою лепту в развитие бизнеса в крае и в городе.

Андрей ЖУРАВЛЕВ, директор и учредитель ООО «ЖАН»:

- У нас с компаньоном по бизнесу изначально была мечта - накормить качественной рыбой потребителей нашего города. В рыбной отрасли мы работали давно, но на другие компании, и постепенно пришли к цели открыть свое дело. Начали работать, нам понадобилось увеличить оборотные средства, и мы обратились в Примсоцбанк. Мы предоставили банку в залог спецтехнику, но этого было недостаточно для получения желаемой суммы. Банк в свою очередь предложил нам воспользоваться поддержкой Гарантийного фонда, что мы и сделали. Получив заемные средства, мы закупили сырье и стали развиваться.

На самом деле работа с Гарантийным фондом максимально проста и понятна. К нам отнеслись с пониманием, даже несмотря на то, что компания у нас молодая - на момент обращения в Фонд ООО «ЖАН» еще и года не исполнилось. Конечно, без какого-то первоначального капитала воспользоваться какой бы то ни было государственной поддержкой сложно. Сумма кредита зависит от того, что есть у компании, и полностью покрыть залог Гарантийный фонд, естественно, не может и не должен. Но для тех, кто реально работает и готов быть прозрачным, помощь Гарантийного фонда существенна.

Дмитрий ЛУТЧЕНКО, генеральный директор сети дорожных кофеен Coffee Machine:

- Гарантийный фонд - это едва ли не единственная государственная структура (из тех, с которыми я сталкивался), которая буквально сама за предпринимателя все делает. Мой опыт работы с Фондом показал, что он больше взаимодействует с банком, в котором кредитуется бизнес. Конечно же, сотрудники Гарантийного фонда общались и со мной, было что-то вроде собеседования, но все это прошло просто, быстро и предельно эффективно. Требования к компаниям, которые предъявляет Гарантийный фонд, вполне стандартные и лояльные: создание новых рабочих мест, какое-либо собственное имущество, нулевая задолженность перед налоговой и т.д.

Наша компания, воспользовавшись поддержкой Гарантийного фонда, приобрела два земельных участка в Краснодарском крае. Мы расширяем свою сеть по всей России и в будущем планируем взаимодействовать с Фондом, так как это значительная помощь в масштабировании бизнеса, особенно при работе с недвижимостью. Например, заручившись поддержкой Гарантийного фонда, можно приобрести один земельный участок, это увеличит сумму залога в несколько раз, и далее можно приобрести еще два участка, сдать в аренду нашим франчайзи, получить прибыль и т.д.

Анна МАЛЕЦКАЯ.

Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2019 год. 

Теги: мсп  Приморский край 


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