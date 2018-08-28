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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 31 Августа, 22:20 |
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Дмитрий Суховерхов, председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: Продукты Сбербанка адаптированы под территориальные особенности Дальнего Востока
Сбербанк традиционно является активным участником Восточного экономического форума( ВЭФ), а его президент Герман ГРЕФ - одним из наиболее популярных спикеров. Сессии с его модераторском гарантированно имеют полные залы, а бизнес не упускает возможность задать вопрос одному из лидеров финансового сектора России напрямую.
Каждый раз, выбирая «собственную» повестку на ВЭФ, Сбербанк стремится посмотреть на Дальний Восток через призму новых задач, как собственно и в обыденной жизни - идти на полшага впереди остальных, формируя тренды, задавая новые стандарты для привычных вещей.
В рамках IV ВЭФ Президент, председатель правления ПАО Сбербанк даст старт занятиям в Школе цифровой экономики Дальневосточного федерального университета. Выступая ключевым партнером университета в одной из программ Школы - «Искусственный интеллект и большие данные», Сбербанк отнюдь не зацикливается на удовлетворении собственных потребностей в современных кадрах.
- Если хотите, это наш вклад в развитие Дальнего Востока, ведь специалисты в области машинных технологий, Big Data и искусственного интеллекта востребованы в самых разных отраслях экономики, - поясняет председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Дмитрий СУХОВЕРХОВ. - Инновационный образовательный проект призван готовить кадры для решения передовых задач на рынках будущего. Дальний Восток уже идет по пути развития опережающими темпами. И я верю в успешность нашего региона.
Дмитрий Суховерхов - гость «Дальневосточного капитала».
Под знаком «цифры»
- Дмитрий Евгеньевич, в чем конкретно заключается партнерство Сбербанка и ДВФУ в проекте Школы цифровой экономики?
- У нас уже давний опыт сотрудничества. Так, на кафедре банковского дела, которую ведет в университете Сбербанк, уже состоялось три выпуска. В проекте Школы цифровой экономики наши сотрудники приняли участие в разработке учебного плана новой магистерской программы, во время обучения студенты получат доступ к datasets Сбербанка, будут разрабатывать проекты по реальным кейсам и пройдут практику в IT-подразделениях банка. У нас в этой теме большие компетенции, мы хотим передавать знания, что называется, «из первых рук», с тем, чтобы из стен университета выходили выпускники, готовые сразу давать хорошие результаты.
- Цифровая экономика действительно идет в нашу жизнь семимильными шагами. Как на этом фоне выглядит Дальневосточный Сбербанк? Принято считать, что к нам все передовое приходит с неким опозданием. Как подтягиваются клиенты банка под новые возможности финансовой мобильности?
- Может быть, какие-то технологии и приходят позднее, но все, что касается банковского сервиса, нашими клиентами здесь, на Дальнем Востоке, воспринимается и осваивается быстрее, чем в других регионах России. Статистика нам дает подтверждение - в Дальневосточном банке Сбербанка очень высокий процент клиентов, которые активно пользуются онлайн услугами.
Отчасти это можно объяснить географическим положением: когда точка обслуживания физически находится за сотню километров, жизнь заставляет искать возможности дистанционного управления своими финансами. И в этом смысле Сбербанк уже сегодня обеспечивает самый широкий перечень услуг, которые можно получить дистанционно, включая оформление кредита. Показательный пример, с учетом P2P-переводов на первое место среди регионов-лидеров по безналичным расчетам вырвался самый отдаленный и малонаселенный Чукотский автономный округ: около двух третей операций в 2017 г. его жители провели в безналичной форме. Хорошие темпы роста безналичных расчетов демонстрирует Сахалинская область, которая в исследовании Сбербанка «Рейтинг безналичных регионов и городов России» на одну строчку опередила даже Москву. В лидеры вошли Хабаровский и Камчатский края, Магаданская область.
- Дальний Восток огромен, и здесь не все хорошо с инфраструктурой, вы, наверное, сами в это упираетесь. Есть ли у вас партнерство с операторами связи, общее понимание решения этой проблемы?
- Мы зависим от связи, где ее нет - нет и банковского бизнеса. Но там, где есть связь, там есть услуги Сбербанка. Даже без интернета через мобильный банк можно совершать большое количество банковских операций: все самое необходимое - те же переводы, коммунальные платежи. Достаточно, чтобы была зона покрытия сотовой сети. Сервисы Сбербанка хорошо адаптированы под территориальные особенности Дальнего Востока.
Что касается общей стратегии, то мы активно взаимодействуем с региональными и муниципальными властями. И меня очень радует то, что субъекты Федерации уделяют большое внимание охвату территорий банковскими услугами.
- Какие цифровые услуги можно считать знаковыми в последнее время?
- Банковский сектор России стремительно преодолел «смену эпох»: от открытия филиалов, развития банкоматной сети до эры POS-терминалов.
Стоимость операций, скорость и безопасность их совершения позволили не только быстро преодолеть негатив (все новое всегда воспринимается с недоверием), но и сформировать у людей привычку и потребность в инновационных сервисах. Уже близко то время, когда и пластиковая карта уйдет в историю. В прошлом годуё к примеру, клиенты Сбербанка - держатели карт платежных систем Visa и Mastercard получили возможность добавить свои кредитные и дебетовые карты в сервисы GooglePay, ApplePay, SamsungPay, что позволяет оплачивать покупки, лишь прикоснувшись смартфоном или «умными часами» к считывающему устройству.
Сегодня сеть Сбербанка изменяется с учетом развития технологий: в регионе работают 438 офиса по обслуживанию физических лиц, функционируют 3232 устройства самообслуживания и 48,4 тысячи торговых точек региона оборудованы POS-терминалами Сбербанка - цифры говорят сами за себя.
Произошел перезапуск программы лояльности «Спасибо от Сбербанка», теперь она не только дает возможность накапливать бонусные баллы, но и с помощью элементов геймификации мотивирует клиентов переходить от наличного к безналичному расчету и использованию онлайн-банкинга, таким образом получая дополнительные привилегии.
При этом хочу сказать, что Сбербанк не просто отвечает на современные запросы клиентов, но и сам их формирует, предлагая передовые технологии, распространяет их на самые широкие сферы обыденной жизни. К примеру, в прошлом году мы приступили к реализации транспортного проекта на Дальнем Востоке. Терминалы Сбербанка для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте уже есть в Амурской области, на Сахалине, Камчатке, в Хабаровском крае. Теперь пассажиры с помощью бесконтактных банковских карт любого банка-эмитента, смартфонов и иных мобильных устройств могут оплачивать проезд. Удобно? Выгодно для транспортных компаний? Конечно.
Мы гордимся тем, что Сбербанк уже в 24 городах, в том числе в Хабаровске и Владивостоке предоставляет услугу удаленного видеосурдоперевода. При обслуживании клиента с нарушением слуха сотрудник передает планшет, на котором к диалогу подключается переводчик русского жестового языка и помогает решить вопросы. И такие социальные проекты в сфере цифрового банка для нас важны не менее, чем бизнес-проекты.
С «Легкого старта»
- Развитие Дальнего Востока в последние годы является приоритетом для федеральной власти, банк в своей работе ставит в этой связи какие-то особые задачи?
- Вопросы развития Дальнего Востока - это один их фокусов внимания Сбербанка: мы уделяем внимание не только показателям нашей работы, но и вопросам взаимодействия с органами власти, обратной связи с бизнесом. Руководители наших региональных отделений входят в инвестиционные советы всех территорий нашего присутствия, выступая экспертами по проектам, в том числе и тем, которые реализуются в рамках территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивостока (СПВ). Мы активно взаимодействуем и с Минвостокразвития, и с аппаратом полпреда Президента в ДФО.
Сбербанк сопровождает многие проекты, предоставляя самый широкий спектр финансовых услуг - от кредитования до сложных международных сделок. Наши показатели напрямую связаны с тем, что происходит в регионе. Так, наш Дальневосточный банк по итогам прошлого года занял второе место во внутреннем рейтинге Сбербанка - это хороший результат.
- Президент России поставил перед правительством, региональной властью задачу сосредоточить усилия на повышении качества жизни на Дальнем Востоке. Сбербанк в решении этой задачи может поучаствовать своими продуктами.
- Мы вместе с партнерами - компаниями застройщиками за счет субсидирования базовой ставки со стороны застройщиков и дополнительного дисконта со стороны Сбербанка предоставили реальную возможность большому количеству дальневосточников решить саму важную - жилищную - проблему. В этом году произошло рекордное снижение ставок - в некоторых случаях до 6,7% годовых. Мы наблюдает повышение спроса на жилищные кредиты. Это говорит о том, что люди собираются обустраивать свою жизнь здесь, на Дальнем Востоке.
Мы предлагаем региональной власти шире посмотреть на возможности ГЧП для решения вопросов социального обустройства территорий: в отраслях ЖКХ, здравоохранения, образования и так далее. Это уже отработанные механизмы, которые только начинают приживаться на дальневосточной земле.
И, как бы банально это не звучало, Сбербанк вносит существенный вклад в развитие малого и среднего бизнеса в регионе. А это рабочие места и налоги, реализация предпринимательской инициативы дальневосточников.
- На прошлом ВЭФ, был презентован такой продукт для малого бизнеса, как «Легкий старт». Этот старт действительно стал легким?
- Это, действительно, уникальный продукт для малого бизнеса, который был стразу же востребован предпринимателями. С момента запуска продукта 13 тысяч новых клиентов Дальневосточного Сбербанка выбрали именно этот пакет услуг - это в первую очередь небольшие компании, начинающие бизнесмены, которые получили доступ к ключевым сервисам банка на льготных условиях. В феврале Сбербанк запустил новый продукт с высокой транзакционной активностью - пакет «Большие возможности». Многие из начинавших с «Легкого старта» уже обратили внимание на это предложение. Наше сотрудничество развивается.
Сбербанк участвует в федеральных и региональных программах поддержки бизнеса, что позволяет нам предлагать более доступное финансирование. Кредитная активность бизнеса на Дальнем Востоке растет. Это хороший знак для региона.
Пространство комфорта
- Сбербанк сегодня озабочен созданием сервисов, выходящих за пределы финансовой сферы. Какими из них могут воспользоваться дальневосточники?
- Это очень интересная и бесконечная тема, которая выводит банк на совершенно новый уровень взаимодействия с клиентами. У компаний, физических лиц, помимо потребности в банковских продуктах, возникает необходимость в страховании, консалтинге и так далее. Сбербанк может быть полезным для них в самых разных жизненных сферах. Имея мощные технологические и информационные ресурсы, партнерские отношения с большим количеством сервисных компаний, банк последовательно строит полезную пользовательскую сеть - «экосистему», в которой комфортно всем ее участникам.
Если говорить о недвижимости, к примеру, то мы не просто предлагаем ипотеку для покупки квартиры, но с помощью наших сервисов помогаем принимать решения при ее выборе, с помощью смартфона подавать заявку в режиме онлайн в любое время и в любом месте, - это проект «Дом Клик». Все большую популярность набирает совместный сервис Сбербанка и Росреестра «Электронная регистрация», который позволяет покупателям жилья зарегистрировать договор с продавцом также онлайн.
Для участников ВЭД Сбербанк создал первую открытую бесплатную онлайн-площадку для поиска бизнес-партнеров по всему миру - Bank of Business Partners. Кстати, этот проект стал лауреатом конкурсов CX World Awards, «Лучшие социальные проекты России», Digital Communications Awards’ 2018. Платформа SberB2B от Сбербанк-АСТ - уже стала незаменимым помощником в сфере малых закупок в соответствии с ФЗ № 44 и № 223 как для государственных и муниципальных заказчиков, так и для самих поставщиков.
На память приходят нефинансовые услуги компании DocDoc, которая предоставляет онлайн-сервис записи к врачу, доступный через веб-сайт и мобильное приложение, позволяющий выбирать врача на основе его внутреннего рейтинга и так далее. Этим сервисом жители Дальнего Востока смогут воспользоваться уже в ближайшее время. Есть мобильное приложение Plazius для оплаты счета в кафе и ресторане, с его помощью можно получить еще и бонусы и расплачиваться ими за следующие заказы.
Важное событие в этой сфере - на базе наших подразделений по обслуживанию корпоративных клиентов (один офис во Владивостоке и один в Хабаровске) открываются Центры оказания услуг (ЦОУ). Клиенты малого и микробизнеса, физические лица, желающие зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, смогут не посещать для этих целей ФНС или МФЦ. Достаточно будет обратиться в отделение Сбербанка, где организован подобный центр, чтобы решить вопросы со всеми государственными органами. По существу, Сбербанк становится проводником государственных услуг.
Улица с двусторонним движением
- Хотела спросить у вас о том, стал ли Дальний Восток вам ближе, понятнее за тот год, что вы возглавляете Дальневосточный банк Сбербанка. Но вы опередили меня, сказав, что у вас есть ощущение, как - будто вы всегда были дальневосточником….
- Да, в том смысле, что ментальность людей, живущих на огромной и такой разной территории восточной части России, мне очень близка. Меня привлекает то, что дальневосточники в большинстве своем - люди не равнодушные: они не ждут подарков от судьбы, а сами ищут возможности для личного развития, для улучшения условий жизни. Здесь много тех, кто хочет создавать свой бизнес. Это одно из внутренних преимуществ Дальнего Востока. Мне это нравится, это дает и определенный драйв в работе.
При этом у многих дальневосточников, с кем мне довелось пообщаться за этот год, как мне кажется, есть ощущение «островной» жизни. Это при том, что в основном субъекты Федерации ДФО находятся на материке, имеют хорошую социальную инфраструктуру, по крайней мере в городах, многими нитями связаны с центральной частью России...
- И именно это, видимо, заставляет жителей региона подниматься с насиженных мест и перебираться на запад, ближе к столицам? Вы, как руководитель одного из самых больших коллективов на Дальнем Востоке, как решаете проблему закрепления кадров?
- Знаете, когда говорят о миграции населения, то это давно уже не улица с односторонним движением. Кто-то думает, что на западе лучше, и едет туда, но в последнее время значительный поток специалистов мигрирует и в нашу сторону, я могу судить об этом даже по коллективу Дальневосточного банка Сбербанка. Они здесь востребованы и получают азарт и удовольствие от работы.
Вообще, как руководитель я считаю, что по-настоящему успешным может быть только счастливый человек, которому нравится работа, хочется расти личностно и вместе с командой. И в Сбербанке есть огромное количество возможностей, чтобы себя реализовать и быть счастливым.
Вопрос закрепления кадров, как таковой, передо мной не стоит. Задача сформулирована по другому: создать условия, чтобы люди не задумывались о том, куда бы уехать в поисках лучшей доли. И по большому счету, у нас, во многих регионах Дальнего Востока возможностей для самореализации гораздо больше, чем где-либо: это заработная плата - гораздо выше, чем в центральной России, это очень низкий уровень безработицы. Регион развивается, строится комфортная для жизни инфраструктура. У нас удивительная природа, близость к бурно развивающимся странам АТР. Ставить забор, чтобы люди не уезжали, не имеет смысла. Дальний Восток вступил в реальную конкуренцию за человеческий капитал, и у него много шансов выиграть.
Лариса ЛАРИНА.
- Дмитрий Суховерхов, председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: Продукты Сбербанка адаптированы под территориальные особенности Дальнего Востока
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