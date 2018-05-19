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15 Июня 2018, 18:45 | Среда обитания |

В Приморье впервые выставляются уникальные артефакты древнего государства Бохай

Впервые для широкой публики доступны украшение крыши буддийского храма VIII века, предметы из могилы бохайского вождя

Землю Приморья издревле населяли люди. Здесь жили как малые племена, так и большие государства с развитым политическим и экономическим строем: Бохай, Золотая империя чжурчженей, Восточное Ся. После них остались свидетельства средневековой истории - древние городища. Через найденные здесь артефакты ученые получают возможность посмотреть на прошлое и ответить на вопросы, поставленные временем.

 


 

Приморский краевой музей имени Арсеньева совместно с Институтом истории и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН открыл выставку, которая дает возможность увидеть археологические экспонаты, принадлежащие периоду государства Бохай. Жители и гости приморской столицы могут увидеть уникальные археологические находки, обнаруженные сотрудниками института истории и этнографии при раскопках древних городов на территории Приморского края. Впервые для широкой публики выставлены украшение крыши буддийского храма VIII века, предметы из могилы бохайского вождя, найденные археологами в Чугуевском районе, буддийские скульптуры, бронзовое зеркало эпохи династии Тан с Краскинского городища.

Государство Бохай просуществовало немногим более двух веков - с конца VII до начала Х века. Оно занимало территорию Манчжурии, Приморского края и северную часть Корейского полуострова. Возникнув на обломках разрушенного китайцами государства Когуре, из окраинного вассала китайской империи Тан превратилось в одно из самых цветущих государств на берегу Восточного моря, страну просвещения и ученых. Как гласят древние летописи, соседствующие страны называли его «Цветущее государство Востока». Археологические памятники подтверждают это величие и богатство.

В южных и западных провинциях развивалось сельское хозяйство, на севере и востоке - животноводство, таежные и морские промыслы, в приханкайских долинах выращивали лошадей для продажи в Китай, Японию, по «соколиному пути» на запад вывозили отловленных в Приморье и Приамурье для элитной охоты соколов. Было развито гончарное дело, ткачество, кожевенное производство, горнорудное дело и ремесла, в том числе обработка металлов, оружейное дело, кораблестроение. Развивалось декоративно-прикладное искусство. Бохайские мастера создавали изящные украшения из металла и бронзы, их тоже можно увидеть среди выставочных экспонатов. На выставке представлено много артефактов, найденных археологами на территории Краскинского городища, которое находится на юге Приморья. Во времена расцвета государства Бохай это был крупный областной город и порт. Здесь открывались ворота морского пути, по которому текли экономические и культурные обмены между Бохай и Японией.

Культура государства Бохай признана мировым наследием - рассказал сотрудник музея имени Арсеньева, археолог Максим ЯКУПОВ. Исчезая, она наложила отпечатки на будущее: погибнув как государство, через уцелевших людей, навыки, развитые в Бохае, перешли в империю чжурчженей, далее через потомков Золотой империи - в манчжурскую империю Цин в Китае. Огромное влияние бохайская культура оказала на Корею и Японию. В эпосе местных народов Дальнего Востока находятся отголоски событий из жизни бохаев.

Историческая ценность наследия древнего государства притягивает внимание ученых. Член-корреспондент Российской академии наук, врио директора института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Николай КРАДИН отметил, что в научном мире сформировалась серьезная площадка, на которой совместно работают специалисты шести стран - представители двух Корей, Китая, Японии, России и, с недавнего времени, Монголии, где тоже были найдены памятники, относящиеся к бохайской государственности. И это показывает, как народы могут мирно взаимодействовать, проводить конференции и жить в согласии.

О важности выставки на церемонии ее открытия высказался Генеральный консул Республики Корея во Владивостоке господин ЛИ Сок Пэ. Он подчеркнул, что выставка дает прекрасную возможность для понимания культуры и истории государства Бохай. Господин Ли Сок Пэ отметил, что в последнее время Владивосток посещает очень много туристов из Южной Кореи, и выразил уверенность в том, что эта выставка будет для его соотечественников интересна и полезна.

В этом году исполняется 1320 лет с образования уникального в своем роде, многоэтнического государства Бохай - древнейшего государственного образования на территории Дальнего Востока нашей страны.

Выставку «По следам бохайского царства» можно увидеть в музее Арсеньева до 31 января 2019 года.

Фото автора

Ирина ПАВЛЕНКО

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2018 год. 

Теги: По следам Бохайского царства  Бохай 


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Комментарии
  • Псевдоним16:45, 16.06.2018

    Очередной Фэйк, типа учёных. . . . . Адептов, по ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ. . . . . . Не было ни какого ""Бохайского Царства"", это выдумка Фальсификаторов. . . . . . в угоду современных кукловодов. . . .
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