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17 Июля 2018, 14:15 | Среда обитания | Адреса инвестиций. Приморский край

Японские виды на Владивосток

Владивосток, начиная с царских времен, развивался как европейский город на берегу Тихого океана.

Европейская архитектура, и при этом засилье объектов военно-оборонного назначения и архаичных промзон, отставшая от жизни транспортная схема - все это требовало сформулировать новое видение развития города, которому предназначено стать российским "окном" в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Принять участие в разработке приоритетных направлений развития города было предложено и японским специалистам. В итоге, в конце 2017 года появился японский мастер-план, который сегодня поддерживается на самом высоком уровне. 

 


 

Городу предлагается стать настоящими воротами

На состоявшемся в конце мая Петербургском международном экономическом форуме премьер-министр Японии Синдзо АБЭ предложил Президенту РФ Владимиру ПУТИНУ сделать Владивосток «воротами, которые соединят Евразию и Тихий океан». Эта задача на сегодня определена как одна из приоритетных в плане сотрудничества двух наших стран. 

Видимо, особое место в решении этой задачи будет отводиться японскому мастер-плану преобразования Владивостока, который станет способствовать развитию «умной и комфортной» городской среды на уже освоенных территориях города, требующих определенных изменений с учетом новых запросов со стороны власти, бизнеса и горожан. 

Досье «Дальневосточного капитала»: Общая стоимость проекта составляет 2,1 млрд рублей, большая часть из которых - средства федерального бюджета, срок строительных работ рассчитан до 2020 года. В 2017 году на реконструкцию набережной Города Юности было выделено 437 млн рублей, из них 400 млн рублей направил федеральный центр и 37 млн рублей - краевой бюджет. Планируемая сумма инвестиций на 2018 год - в два раза больше.

В своем выступлении на ПМЭФ губернатор Приморья Андрей ТАРАСЕНКО отметил, что предложения архитектурно-инжиниринговой компании «Никкэн Сэккэй ЛТД», разработавшей этот документ, уже приняты к реализации. Они внесены в одобренный в феврале с новыми поправками генплан Владивостока. На состоявшемся в Токио 18 мая IX заседании Российско-японской рабочей группы по вопросам городской среды обе стороны сделали вывод, что требуется дальнейшее сотрудничество для реализации решений, предложенных в мастер-плане японских градостроителей. 

Уже к сентябрю в рамках этого сотрудничества во Владивостоке планируется внедрить японскую систему «умных светофоров», которая позволит оптимизировать городское автомобильное и пешеходное движение. Предполагается, что японские специалисты в перспективе внесут значимый вклад и в модернизацию изношенных владивостокских инженерных систем, развитие дорожно-транспортной инфраструктуры.

Каких перемен требует мастер-план

Одним из ключевых предложений японских специалистов стала давняя мечта жителей города - убрать из района Первой Речки Владивостокскую нефтебазу. Несмотря на то, что разговоры о ее переносе в другое место ведутся с начала 1930-х годов, и по этому поводу был принят ряд решений на государственном уровне, предприятие так и осталось на своем историческом месте и в последние годы даже модернизировало производство и наращивало вместимость резервуарного парка. 

На месте нефтебазы мастер-план рекомендует возвести Центральный бизнес-район города с высотными офисными центрами и объектами обслуживающей инфраструктуры. Здесь должен пройти участок новой трассы вдоль Амурского залива. Предложены гавань для яхт, зоны отдыха, объекты культурно-спортивного назначения. То есть, примерно то же, что уже ряд десятилетий вынашивалось авторами уже нескольких генпланов города, предполагавшими максимально использовать пространство в первореченской железнодорожной петле под рекреацию, и в какой-то степени - под строительство зданий и сооружений общественно-делового назначения.

Что ценно, японская поддержка переноса нефтебазы, похоже, оказалась той малостью, которой не хватало, чтобы это дело сдвинулось. На прошедшем в начале июня во Владивостоке Дальневосточном МедиаСаммите врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко сообщил, что соглашение о переносе нефтебазы и портовых сооружений Владивостокского морского торгового порта (ВМТП), мешающих развитию города, будут подписаны в ближайшие месяцы. Их собственникам на выбор предоставлены три площадки, куда они смогут перенести свои мощности. Однако на это потребуется время - около 5−7 лет, и низководный мост, который должен связать Владивосток с Хасанским районом. 

Потеря ВМТП ряда причалов в центральной части города, начиная от Морвокзала, по мастер-плану будет восполнена продолжением устройства набережной, необходимой для променада горожан и гостей Владивостока. Принципиально эта идея прекрасно сочетается с работой, начатой устройством Набережной Цесаревича, в которой на конкурсной основе приняли участие и местные архитекторы, и проектировщики из других регионов страны. 

Предполагалось, что затем от предприятий промзоны будет постепенно освобождено все северное побережье бухты Золотой Рог, и на их месте появятся пешеходные зоны, офисы и торговые центры, объекты культуры и образования. А в дальнейшем станет возможным создание аналогичного общественного пространства от Золотого моста до устья реки Объяснения вдоль южного берега бухты. Однако этот грандиозный реновационный проект натолкнулся на непреодолимое сопротивление портовиков и расположенных на берегу предприятий. Кстати, и участок Набережной Цесаревича оказался проблемным для инвесторов. Ряд строений, расположенных на этой территории, уже по 6-7 лет ожидает своей реконструкции и перепрофилирования. 

Над железнодорожными путями в районе конечной станции Транссиба, по японскому мастер-плану, должна быть продолжена Центральная площадь, что также не раз предлагалось приморскими архитекторами. В частности - по заказу ВМТП делались такие проектные проработки специалистами ДНИИМФа. Причем местными архитекторами предлагались и хорошо сочетавшиеся с этим предложением несколько вариантов проектов модернизации самой Центральной площади города с устройством под ней двух этажей, где могли бы быть размещены магазины, культурные учреждения, автопарковки, автовокзал и пр. 

Японский мастер-план предлагает обновить привокзальную площадь с возможным полным переходом ее в пешеходную зону. Кстати, отсюда и с ул. Корабельной Набережной предлагается сделать пешеходный проход в сторону Спортивной Набережной. 

Часть исторических кварталов в центре города также предлагается сделать главным образом пешеходными, вынеся транспорт на перехватывающие парковки и расширив тротуары. Саму застройку рекомендуется использовать для акцентирования ее роли как зоны объектов культуры, музеев и памятников, которая была бы удобна и интересна для пребывания туристов. Кстати, эта территория особенно любима японской молодежью, посещающей Владивосток. А на Орлиной сопке предполагается расположить своего рода бизнес-инкубатор. 

Район площади Луговой, по японскому мастер-плану, предлагается развивать как большую торговую зону. И в этом ключе он давно уже преобразуется, постепенно срастаясь с подобной торговой зоной в районе ул. Спортивной. 

Мастер-план получит продолжение

Работа японских специалистов охватывала весь город, хотя особый акцент сделан на его центральную часть. В этом могли убедиться горожане, которые пришли на публичные слушания мастер-плана для Владивостока. 

Представитель компании «Никкэн Сэккэй ЛТД» Рюити КИДЗУМИ на этих слушаниях отметил, что проект, созданный ее специалистами, реализовать будет несложно. Его мнение поддержала и представитель АО «ДОМ.РФ» Ольга КАЛАШНИКОВА, считающая, что предложенный мастер-план уже начал интеграцию в документы территориального планирования города и края, и поэтому «вполне может быть реализован».

В ходе обсуждения мастер-плана заслуженный архитектор России Валентин АНИКЕЕВ сказал, что работа японских архитекторов заслуживает большого уважения, но ее пока можно воспринимать как добрые пожелания развитию Владивостока. А «будет ли возможность реализовать эти проекты, хотя бы частично, - не очень понятно». 

При разных оценках мастер-плана и его отдельных предложений, горожане в целом документ одобрили, как ранее одобрили и поправки в генплан города, которые закрепили новые тенденции градостроительного развития Владивостока в период после саммита АТЭС 2012 года.

Администрация Приморского края в конце мая обратилась в АО «ДОМ.РФ» с просьбой продолжить сотрудничество этой госструктуры с компанией «Никкэн Сэккэй ЛТД», выступив заказчиком работ по реализации I этапа мастер-плана - проработке технико-экономического обоснования, выполнению проектной документации и включению в проекты инвестиционных предложений по их реализации. При этом приоритетным для будущей работы обозначен район, примыкающий к железнодорожному и морскому вокзалам.
Так что - продолжение следует.

Фото Юрий Рогов.

Виктор КУДИНОВ.

Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2018 год. 

Теги: Азиатско-Тихоокеанский регион  Владивосток 


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Комментарии
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