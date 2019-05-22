Владивостокская нефтебаза обновится к 125-летнему юбилею

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 24 Мая, 18:37 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 64.49 р.
1 EUR 71.84 р.
100 JPY 58.51 р.
10 CNY 93.22 р.
Тема номера
Золото оправдало ожидания
свежий номер
Дальневосточный капитал № 05, 2019

Регион сегодня
24.05 |
Приморье надеется на Бохай и чжурчжэней
23.05 |
На Итурупе завершила работу 21-я медико-просветительская экспедиция "Рубежи России"
23.05 |
Владивосток борется против строительства высотки компанией "Порто-Франко 70"
23.05 |
Рок, блюз и соул сыграют музыканты из Портленда в Хабаровске, Владивостоке и Находке
23.05 |
В Хабаровском крае фиксируется массовое сокращение работников
статьи раздела
Персона
22 Мая 2019, 13:43
Лицом к лицу с Фемидой Виталий Береговский: "Умение держать адвокатскую тайну не менее важно, чем знание закона"
статьи раздела
Проект ДК
21 Мая 2019, 19:06
Приморские компании: лидеры задают тон Бизнес, обеспечивающий налоги и создающий рабочие места, заслуживает признательности и высокой оценки общественности
статьи раздела
Проект ДК
21 Мая 2019, 18:35
Маршрутами Восточного кольца Путешествие по регионам Дальнего Востока - это не просто знакомство с достопримечательностями, а настоящее приключение
статьи раздела
Проект ДК
21 Мая 2019, 17:35
НеТОРопливый подход Возведение объектов инфраструктуры приморских территорий опережающего развития тормозят недобросовестные подрядчики
статьи раздела
Проект ДК
21 Мая 2019, 17:10
Приморье становится центром высокотехнологичной медицины В крае будут реализованы новые проекты в сфере здравоохранения
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Среда обитания
24 Мая 2019, 12:04 | Среда обитания

Владивостокская нефтебаза обновится к 125-летнему юбилею

Нефтебаза ННК реализует комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня промышленной и экологической безопасности

В рамках проекта на Владивостокской нефтебазе предстоит реконструкция канализационных насосных станций и установка автоматизированной системы управления насосами, модернизация фильтрационных установок, оптимизация приема ливневых и талых вод, а также установка резервуара чистой воды и резервуара для сбора очищенного стока от станции биологической очистки.

Соответствующий запрос предложений на выполнение проектно-изыскательских работ размещен на сайте госзакупок: максимальная цена контракта составляет 15,6 млн рублей, подрядчик будет определен 17 июня.

Очистные сооружения, которыми сегодня располагает Владивостокская нефтебаза, позволяют максимально снизить ее влияние на окружающую среду. Предприятие расположено в русле Первой речки и принимает на себя максимальную нагрузку по сбору и утилизации стоков и плавающих отходов, которые образуются по берегам реки (на фото). Нелегальные свалки строительного и механического мусора, регулярно совершаемые неустановленными источниками залповые выбросы стоков, приводящие к изменению цветности воды, в зимний период дополняются еще и несанкционированными свалками снега, собранного на городских территориях. АО «ННК-Приморнефтепродукт» несколько лет самостоятельно занимается сбором и утилизацией мусора. Для этих целей заключены договоры с лицензированными организациями. Количество собранного мусора на берегу Первой речки порой достигает более 80 м3 в месяц. Для понимания размеров бедствия, это сопоставимо с объемом одного железнодорожного вагона.

«Мы добровольно взяли на себя эти обязанности, ведь мы живем во Владивостоке, это наша малая Родина. Поэтому ответственно относимся ко всему, происходящему в городе. Помимо реализуемых на предприятии экологических программ, направленных на снижение нагрузки на окружающую среду, помогаем сверх зоны нашей юридической ответственности.

Всем хорошо известно про многолетнее историческое загрязнение дна Амурского залива, которое покрыто накопленным слоем грязного ила. Также происходит сброс фекальных вод. Все это приводит к сокращению биоразнообразия залива, нарушается баланс экосистемы. Своей деятельностью мы пытаемся не допустить ухудшения и без того плачевной ситуации» - прокомментировали в компании.

Проводимые мероприятия уже дают результаты: перелетные птицы, в том числе краснокнижные, выбирают для отдыха и откорма перед дальней дорогой на юг побережье непосредственно у нефтебазы.

Старейшая и крупнейшая на Дальнем Востоке нефтебаза в следующем году отметит 125-летие. Все эти годы предприятие выполняет не только важную экономическую, но и социальную функцию: само наличие базы, где выполняется перевалка нефтепродуктов, позволяет гарантировать бесперебойное обеспечение жителей ДФО топливными продуктами.

После вхождения в состав Группы компаний ННК в 2014 году, ее руководителем, Эдуардом Худайнатовым, была поставлена задача: обеспечить работу объекта исключительно в рамках законодательства Российской Федерации. Началась реконструкция нефтебазы, цель которой - соответствие технологических процессов требованиям в области промышленной безопасности и охраны окружающей среды. В 2016 году закончилось строительство автоматической площадки налива, исключающей попадание нефтепродуктов в природную среду. Модернизация резервуарного парка ведется без увеличения объема резервуаров или расширения границ нефтебазы. В 2017 году начались работы по реконструкции пирсов, усовершенствованию системы пожаротушения, системы энергообеспечения, доработке системы канализации и очистных сооружений.

Досье «Дальневосточного капитала»: Владивостокская нефтебаза входит в состав одноименного порта, оказывает услуги по хранению и перевалке нефтепродуктов, предназначенных для экспорта, бункеровки судов. Одной из отличительных особенностей Владивостокской нефтебазы является наличие морской заправочной станции, которая дает возможность обладателям водного транспорта быстро и удобно дозаправить свои яхты, лодки, катера.

Юрий РОГОВ

Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2019 год. 

Теги: экология  Владивостокская нефтебаза  ННК 


Loading...







Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Вкус жизни
24 Мая 2019, 11:21
Южная Корея открывает новые стороны туристам Приморья Новые туристические направления связали Приморье и провинцию Кёнсан
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
21 Мая 2019, 17:36
Туристическая магистраль По данным Минвостокразвития РФ, общее количество туристов, посетивших Дальний Восток в 2018 году, составило 6,9 млн человек, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом. По статистике въездного туризма, Приморский край продолжает выступать лидером туристической отрасли макрорегиона и за 2018 год принял 4,5 млн туристов.
статьи раздела
Вкус жизни
21 Мая 2019, 15:46
"Вкусное" Приморье продвигает Pacific Russia Food Гастрономический туризм - одно из приоритетных направлений развития туриндустрии Приморского края
статьи раздела
Вкус жизни
21 Мая 2019, 15:35
"Изумрудная долина" наращивает пул проектов Еще несколько лет назад на месте русского парка "Изумрудная долина" было чистое поле, где с нуля начал развиваться ряд туристических проектов Приморского края
статьи раздела
Персона
26 Апреля 2019, 14:15
Алексей Симонов: Мы не описываем события, мы формируем реальность Глава DEITA.RU об интернете, эффективности СМИ и мифах о Китае
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика