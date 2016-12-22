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Приморская компания провела шефмонтаж опалубки самого высокого здания в Европе
19-го января на объекте «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге компанией ООО «Системы Фора» был проведен шефмонтаж опалубки лестничного марша FORA flight system.
«Опалубка лестничного марша FORA flight system представляет собой полностью алюминиевую конструкцию и отличается прочностью и долговечностью. Система позволяет быстрее производить работы и завершить строительство. Такой строительный элемент оптимален при строительстве высотных зданий, где очень важно сократить время работ и затраты. Застройщик может заливать лестничные марши в готовой лестничной шахте непосредственно на строительном объекте. Малый вес элементов конструкции позволяет производить монтаж и демонтаж системы без использования крана, что значительно экономит средства компании. Опалубка полностью соответствует всем требованиям пожарной безопасности, так как изготавливается из невоспламеняемого материала. По качеству монолита и скорости его возведения система не имеет аналогов на российском рынке» – прокомментировал Генеральный директор ООО «Системы Фора» Андрей Голик.
Справка: «Лахта-центр» – многофункциональный общественно-деловой комплекс, строительство которого ведет компания Renaissance Construction. Высота комплекса – 462 метра. Общая площадь зданий и сооружений составит 400 000 кв. м. Это будет самое высокое здание в Европе. Комплекс откроется в Санкт-Петербурге в 2018 году.
При строительстве объекта используется опалубка лестничного марша FORA flight system, уникальная опалубочная система, предназначенная для выполнения лестниц в монолите, непосредственно на строительном объекте. Отличительными чертами FORA flight system являются простота и быстрота монтажа конструкции.
Журнал "Дальневосточный капитал", февраль, 2016 год.
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