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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На Дальнем Востоке китайский турпоток тормозят нелегалы
Развивать внутренний туризм - тяжелый труд, сложнее этого направления нет ничего в нашей отрасли, и неважно, какое на дворе время - восьмидесятые или двухтысячные
Поток китайских туристов в Приморье в 2015 году значительно вырос - это видно невооруженным глазом. Между тем игроки туристической отрасли, которые всерьез занимаются развитием въездного туризма, особых дивидендов от этого не получили: большая часть турпотока идет мимо туроператоров.
Компании, которые действительно заинтересованы во въздном турпотоке, как правило, предлагают туристам из Поднебесной туры «под ключ», оказывая им полный спектр услуг. Но есть и менее принципиальные игроки рынка, чем и пользуются соседи из Поднебесной, которые стали работать на нашей территории самостоятельно, минуя местные турфирмы. Покупают «списки», везут туристов, самостоятельно их размещают (порой в весьма сомнительных местах), экскурсионную программу сводят к посещению ювелирных магазинов. И таким образом в Приморье въезжает большая часть китайцев, процентов 80-90.
Один из наших партнеров в Чанчуне как-то признался, что его брат, вернувшись из Владивостока, сказал, что ему совсем не понравился город: и смотреть там нечего, и кормят ужасно, и приличных гостиниц нет. Партнер приехал в Приморье, мы вместе составили шикарную программу, он собрал большую китайскую группу, но, так как его компания не входит в список фирм, работающих по межправительственному соглашению, попытался так же купить «списки» у своих китайских коллег. Но не тут-то было, ему четко заявили: вы не можете поехать в Россию без нашего аккредитованного руководителя группы и не по нашей программе. Я была удивлена, но считаю это правильным. Более того, что придумали китайцы: те компании, что включены в межправительственное соглашение, провели обучение гидов, которые аккредитованы не сами по себе, а лишь в составе своих турфирм, и если гид меняет место работы, то должен вновь проходить аккредитацию. Стоит ли говорить, что там нет текучки, алгоритмы работы отточены, а о том, чтобы иностранец мог нелегально заниматься этой деятельностью, нет и речи.
У нас же это - практически норма. И самое печальное, что о нелегально работающем китайском турбизнесе хорошо известно местным властям.
Между тем устранить проблему можно волевым решением местной исполнительной власти и буквально одним параграфом официального документа. Только решение должно быть хорошо продуманным и взвешенным, не таким, как прозвучало недавно на одном из круглых столов, посвященных въездному туризму. Там предложили продавать патенты на ведение экскурсионной деятельности. Но это крайне непродуманный, просто антиотраслевой шаг, который окончательно подкосит туристическую отрасль края, находящуюся и без того в непростом положении. Кто от него выиграет, так это лишь структура, которая будет заниматься продажей патентов. Проблему нелегального китайского бизнеса это не решит.
Недавно нас, принимающие компании, журил представитель Ростуризма за то, что 60% въезжающих китайцев не застрахованы. Так это и есть та часть туристов, что въезжает сюда минуя наших туроператоров, добавив к этому как минимум половину из оставшихся 40%, кто все-таки позаботился о каких-никаких страховках. Поэтому разговоры о том, что приморские турфирмы принимают большое число китайцев, - лукавство. Никто не принимает этих туристов в полном объеме. И очень хочется верить, что ситуация наконец-то изменится.
Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2016 год.
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