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17 Ноября 2015, 18:37 | Мнение

России нужна новая экологическая промышленная политика - эксперт

Открывает номер журнала "Дальневосточный капитал" в рубрике "МНЕНИЕ" Ирина ГОРКИНА, член комитета по экологии и природопользованию РСПП:

В настоящее время сфера промышленной экологии регламентирована более чем 800 нормативными правовыми актами, которые пестрят противоречиями, возможностями двойного толкования. Анализ показал, что лишь 60 понятий, используемых в системе экономического правого регулирования, корректны

- Анализ системы регулирования природоохранной деятельности, выполненный комитетом по экологии и природопользованию РСПП, привел к неутешительным выводам. Оказалось, что существующая в России система нормирования воздействия на окружающую среду субъективна и не отражает реального положения дел в этой сфере.

У бизнеса отсутствуют экономические мотивации снижать воздействие на окружающую среду, а система платежей за загрязнения так и не смогла стимулировать эти процессы. Все решения в области охраны окружающей среды принимаются с большим количеством административных барьеров, которые делают бизнес неконкурентоспособным, удлиняют инвестиционный цикл, создают условия для развития коррупции. И наконец, система регулирования не нацелена на диалог всех участвующих сторон: государства, бизнеса и общественности - и их эффективное взаимодействие.

Нельзя сказать, что в стране ничего не предпринимается для наведения порядка в природоохранной сфере. Приняты закон о наилучших доступных технологиях и закон об организации работы с отходами, а также законы по ООПТ (особо охраняемые природные территории), развитию национальных парков, заповедников, заказников. Также рассматриваются вопросы, связанные с прикладными проектами, такими как ликвидация прошлого экологического ущерба в Арктике и на Байкальской природной территории, осуществляются мероприятия по сохранению биоразнообразия и т. д.

Все эти проекты реализуются в основном (80%) за счет средств федерального бюджета в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды на период до 2020 года». Однако это отдельные разрозненные попытки решения конкретных экологических проблем.

Российский союз промышленников и предпринимателей инициировал попытку выделить промышленную экологию в отдельную сферу регулирования. Свое мнение предпринимательское сообщество в результате глубокого анализа оформило в виде так называемой Экологической промышленной политики. Ее основная идея состоит в переходе от концепции «ограничения воздействия» на окружающую среду к концепции предупреждения и возмещения экологического ущерба путем регулирования экологических правоотношений.

Принципы и механизмы целевого природоохранного регулирования, заложенные в Экологической промышленной политике, подразумевают баланс социальных, экологических и экономических интересов, приоритет предотвращения и урегулирования фактического вреда, целевое использование экологической платы и ответственность органов власти за качество окружающей среды, стимулирование «зеленой» промышленности и др.

Реализация ЭПП потребует значительного пересмотра действующего природоохранного законодательства, реформирования всей системы регулирования в природоохранной сфере. Причем объем и серьезность этих новаций таковы, что целесообразно не перерабатывать существующую нормативно-правовую базу, а спроектировать новую. Ее основой должен выступить Экологический кодекс, работа над его созданием была закончена в июне этого года.

Экологическую реформу стоит начать с устранения дефектов действующего природоохранительного законодательства, условно называемых экспертами «абсурдами».

На втором этапе следует провести реинжиниринг действующей системы управления природоохранной деятельностью.

И на третьем - перейти на использование гражданско-правовых институтов, позволяющих воплощать экологически обеспеченное развитие территорий.

Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2015 год. 

Теги: экология 


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