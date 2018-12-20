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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 25 Декабря, 07:27 |
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Руслан ГУБАЙДУЛЛИН, исполнительный директор ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами "Чистая страна": Есть шанс получить бешеный тариф
Если переработчик ТКО не получает от производителя деньги за собранное и отсортированное сырье, как это делается во всем мире, то он не выживет. А наши производители платить не хотят. Наш промышленник нас не слышит.
Другой вопрос - при принятии тарифа на вывоз мусора в регионе важно то, учтены ли в нем стоимости на создание новых объектов, на рекультивацию полигонов, на раздельный сбор. В регионах, которые сегодня отчитываются о низких тарифах, этого, скорее всего, не предусмотрено.
Кроме того, мы, от Ассоциации, направили в правительство предложения по возможному переходному периоду для территорий, где нет постоянного транспортного сообщения, притом что есть зоны, где мусор придется вывозить за 700 километ- ров, и мусоровоз сможет проезжать туда только несколько месяцев в году. В таком случае мы получаем бешеный тариф.
- Руслан ГУБАЙДУЛЛИН, исполнительный директор ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами "Чистая страна": Есть шанс получить бешеный тариф
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