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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Татьяна ТЕРЕНТЬЕВА, ректор Владивостокского государственного университета экономики и сервиса: Вузы отправили на заработки
При этом есть такая закономерность: чем больше вуз может зарабатывать самостоятельно, тем на меньшие государственные дотации он может рассчитывать - с 1 января 2016 года вступил в силу новый правительственный документ, вводящий в отчетность вузов коэффициент внебюджетной деятельности. Нововведение направлено на экономию бюджетных средств.
Смысл введения для вузов коэффициента самофинансирования заключается в том, что чем больше в консолидированном бюджете будет внебюджетных источников, тем меньше это учебное заведение может рассчитывать на финансирование государства. Тенденцию к сокращению бюджетных дотаций образовательных учреждений подтверждают и контрольные цифры приема, недавно утвержденные Министерством образования на 2016-2017 учебный год. Общее снижение по стране составляет порядка 20%. Сегодня государство как бы говорит вузам: если вы такие востребованные, то делайте внебюджетный набор.
Примерно такая же ситуация и с зарплатами преподавателей. Если, например, как в нашем вузе, она больше, чем требует дорожная карта (150% от средней по региону), то вуз лишается дотации в размере примерно 20 млн рублей. Получается, что на протяжении многих лет мы учили наших преподавателей зарабатывать - к базовой ставке прибавляли повышающий коэффициент тем, кто генерировал важный для нас результат: цитирование, монографии, публикации и т. д. Теперь, по логике государства, мы должны их наказать и снизить им заработную плату для того, чтобы получить господдержку.
Значительно меняется сегодня и отношение к науке. Поскольку из академии она переходит в университеты, мы понимаем, что научными исследованиями должны заниматься все преподаватели, иначе теряется их квалификация. При этом они должны не просто давать результат, а еще его и коммерциализировать. Когда 20 лет назад я пришла в университет преподавать, такой задачи передо мной не стояло. Сейчас если сотрудник получает научный результат, значит он должен быть кому-то нужен. Мы должны заниматься сегодня не той наукой, которая интересна нам, а той наукой, которая нужна бизнесу и стране в целом.
Государственные научные деньги стали редки и труднодоступны, и федеральные субсидии на исследования будут выделены тем университетам, которые занимаются фундаментальными изысканиями. Таким университетам, как наш, деньги на науку должен выделять бизнес. Сейчас перед региональными вузами, нацеленными на подготовку кадров для развития территории, стоит глобальная задача - показать свою полезность реальному сектору экономики. Не могу сказать, что бизнес в этом направлении особенно активен. Тем более что с экономической точки зрения сейчас не самое лучшее время для того, чтобы тратить на научные разработки миллионы.
Если говорить про систему образования в целом, то сегодня, на мой взгляд, в стране произошло ранжирование университетов по следующему принципу: лучших назначили. Им до последнего времени давали столько денег, сколько они могли освоить. В этом году ситуация изменилась, и отдельную строку в бюджете и гарантированное финансирование в размере 1 млрд рублей получили только МГУ и СПГУ. Федеральные университеты, которые еще были в программе финансирования в прошлом году, теперь будут финансироваться на общих основаниях. И им нужно всерьез задуматься о привлечении внебюджетных источников.
Те вузы, которые в списки избранных не попали, сегодня активно работают над тем, чтобы занять свою нишу на образовательном рынке. Скорее всего, они станут вузами прикладного бакалавриата и будут решать практические задачи региона.
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