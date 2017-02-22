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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 23 Февраля, 05:24 |
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Ярослав СЕМЕНИХИН, гендиректор ДНИИМФ: Необходимо защитить дальневосточное производство
Однако, говорят, цыплят по осени считают, и время судить еще не пришло. Но та скорость, с которой инструменты внедряются, вызывает сомнение. Например, электроэнергия. Закон прекрасный, но реализация далека от реальности. Громкий визовый режим СПВ совсем не тот, что был продекларирован. Читатель и без меня найдет примеры: медленно, непонятно, долго…
Вместе с тем никакие инструменты не отменяют климатические условия, слабую развитость транспортной инфраструктуры, отсутствие концентрации капитала, уровень и количество трудовых ресурсов, временную и географическую отдаленность.
Реален вопрос, достаточен ли уровень экономических преференций, чтобы сбалансировать отрицательную величину условий деятельности и положительную - стимулов. Кто это считал? Есть мнение: бизнес все сам расставит, и мы достигнем конкурентного состояния по сравнению с соседями. Допустим.
Наш институт на стимулы отреагировал. В рамках режима Свободного порта Владивосток мы создали новое предприятие в порту Восточном, которое будет заниматься сюрвейерскими услугами, экспертной оценкой перевозимых грузов, разворачиваем учебный центр, закупаем уникальное оборудование. Уже через два-три месяца мы сможем начать свою деятельность. Но насколько отдача будет пропорциональна затратам, в какой обозримой перспективе льготы покроют наши вложения?
Тем временем я должен думать о главном - как сохранить существующий уникальный исследовательский коллектив, которым располагает ДНИИМФ. Есть ли работа для наших специалистов? Казалось бы, новые проекты в регионе как раз и обеспечат для нас необходимые объемы работы. Пока же мы загружены лишь на треть, а наши компетенции, по большому счету, не востребованы инициаторами новой экономической политики на Дальнем Востоке.
Возможно, все определяют конкурсные процедуры, но в них дальневосточникам априори победить трудно в силу того, что наши услуги дороже. Мы должны закладывать в затраты, к примеру, 60%-ю надбавку к заработной плате. Этих обязательств нет у наших московских или питерских коллег. Можно, наверное, говорить, что их конкурентоспособность обеспечивается более высоким уровнем технологий, знаний... но на практике мы нередко видим, что это не совсем так, иначе бы мы не получили постоянных запросов на предоставление той или иной ключевой аналитической информации. Для многих проектов она - основа, и мы за десятилетия работы создали уникальную информационно-аналитическую базу для транспортной отрасли региона, но, как говорится, нет пророка в своем отечестве.
Сегодня много мелких компаний побеждают в конкурсах, когда качество выполнения работ перестает быть приоритетом. Глубина разработок не является ценностью. И это тревожит. А приверженность некоторых руководителей к компаниям-консультантам с иностранным именем не только унижает нас, но и ведет нас к чужим победам.
Строя новое, мы должны обеспечить сохранение старого. Проектно-исследовательский бизнес из тех, что не создается на пустом месте и в короткие сроки.
Сегодня в региональной политике необходимо задуматься над таким важнейшим понятием, как протекционизм. Новый президент США говорит: «Меня не интересует, что где-то в другой стране производить машины дешевле, нам нужно, чтобы эти производства были в Америке и обеспечивали рабочие места». Налицо такой неожиданный отход от рыночной позиции державы - мирового лидера, которая в последние годы навязывала свои ценности и претендовала на образец. Есть о чем задуматься….
Мне представляется, что в конкурсах на участие в дальневосточных проектах приоритет должны получать дальневосточные же компании. Власти должны сказать: «Петербург сделает дешевле, но нас интересует, чтобы здесь, на Дальнем Востоке, получали работу региональные компании, которые на самом деле обладают компетенциями, знанием региона, создали здесь рабочие места и платят налоги». Такой «протекционизм» был бы разумен и экономически полезен. Деньги должны многократно работать на территорию, которую развивают.
И, вы знаете, лед тронулся. Приняты поправки к Кодексу торгового мореплавания, которые закрепляют приоритет российских судовладельцев в Арктике. Может, рискнуть? Дать приоритет дальневосточным предприятиям (не только проектным институтам).
Ведь это аксиома. Прежде чем строить постиндустриальное общество, надо иметь индустриальное.
Ярослав Семенихин, генеральный директор Дальневосточного научно-исследовательского, проектно-изыскательского и конструкторско-технологического института морского флота (ДНИИМФ).
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