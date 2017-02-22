Ярослав СЕМЕНИХИН, гендиректор ДНИИМФ: Необходимо защитить дальневосточное производство

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 23 Февраля, 05:24 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 57 р.
1 EUR 60 р.
100 JPY 5000 р.
10 CNY 830 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Японско-российская компания JGC Evergreen стала первым иностранным резидентом ТОР "Хабаровск"
свежий номер
Дальневосточный капитал № 2, 2017

Регион сегодня
22.02 |
Международный консорциум инвесторов приступил к управлению Международным аэропортом Владивосток
22.02 |
Резидент Свободного порта Владивосток запустил производство бытовой химии в Приморье
22.02 |
На Сахалине объем производства мяса вырос до 6,4 тысячи тонн
22.02 |
Туристы в маленькой Долине гейзеров на Камчатке обеспечены устойчивой связью
22.02 |
Зона трансфера в аэропорту Хабаровск приняла первых пассажиров
статьи раздела
Компании
22 Февраля 2017, 14:24
Виктор МИЛУШ, генеральный директор ПАО "ДЭК": Расширяем зону обслуживания, оптимизируем бизнес-процессы 1 февраля 10-летие со дня образования отметила Дальневосточная энергетическая компания (ДЭК), созданная в результате реформирования энергетики Дальнего Востока. На сегодняшний день это крупнейшая энергосбытовая компания и гарантирующий поставщик электроэнергии в четырех субъектах РФ.
статьи раздела
Компании
22 Февраля 2017, 14:12
Отразится ли ликвидация Спецстроя на дальневосточной стройке? За последние 25 лет история показала, что строить на огромных просторах Дальнего Востока надо крупными силами. Тогда это будет эффективно, качественно и быстро. К сожалению, все эти годы более-менее значительные местные строительные компании не выдерживали испытания временем. Например, в Приморье в последние годы ушли со строительного рынка "Тихоокеанская мостостроительная компания", группы компаний RDS (ранее "Востокинвестстрой") и "Далта". Были и другие обидные потери.
статьи раздела
Рынки
20 Февраля 2017, 10:20
Дальневосточная автомечта реализована в Магадане Пока дальневосточники только мечтают об отмене таможенных пошлин, жители Магаданской области уже много лет пользуются такой привилегией
статьи раздела
Рынки
20 Февраля 2017, 09:49
На Дальний Восток федеральные продуктовые сети так и не дошли Основные тенденции последних двух лет в продуктовом ретейле на Дальнем Востоке, очевидно, сохранят свою силу, и уже в ближайшее время стоит ждать заметных изменений на рынке и даже в некоторой степени обновления состава игроков, считают эксперты.
статьи раздела
Рынки
20 Февраля 2017, 09:40
Приморье устало продавать "Хаятт" Приморский край может избавиться от непосильной ноши в виде недостроенного отеля "Хаятт Владивосток Бурный" уже этим летом - торги назначены на 8 июня.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Мнение
22 Февраля 2017, 15:19 | Мнение |

Ярослав СЕМЕНИХИН, гендиректор ДНИИМФ: Необходимо защитить дальневосточное производство

Развитие Дальнего Востока объявлено приоритетом. Созданы уникальные механизмы, которые по идее должны привлечь внимание бизнеса к региону, дать старт большому количеству новых проектов. Это лучшие условия, которые когда-либо предлагались для территории. Жизненный опыт и долгая работа на Дальнем Востоке позволяют мне сказать, что внимание руководства страны к Дальнему Востоку никогда не было столь большим, как сегодня.

Однако, говорят, цыплят по осени считают, и время судить еще не пришло. Но та скорость, с которой инструменты внедряются, вызывает сомнение. Например, электроэнергия. Закон прекрасный, но реализация далека от реальности. Громкий визовый режим СПВ совсем не тот, что был продекларирован. Читатель и без меня найдет примеры: медленно, непонятно, долго…

Вместе с тем никакие инструменты не отменяют климатические условия, слабую развитость транспортной инфраструктуры, отсутствие концентрации капитала, уровень и количество трудовых ресурсов, временную и географическую отдаленность.

Реален вопрос, достаточен ли уровень экономических преференций, чтобы сбалансировать отрицательную величину условий деятельности и положительную - стимулов. Кто это считал? Есть мнение: бизнес все сам расставит, и мы достигнем конкурентного состояния по сравнению с соседями. Допустим.

Наш институт на стимулы отреагировал. В рамках режима Свободного порта Владивосток мы создали новое предприятие в порту Восточном, которое будет заниматься сюрвейерскими услугами, экспертной оценкой перевозимых грузов, разворачиваем учебный центр, закупаем уникальное оборудование. Уже через два-три месяца мы сможем начать свою деятельность. Но насколько отдача будет пропорциональна затратам, в какой обозримой перспективе льготы покроют наши вложения?

Тем временем я должен думать о главном - как сохранить существующий уникальный исследовательский коллектив, которым располагает ДНИИМФ. Есть ли работа для наших специалистов? Казалось бы, новые проекты в регионе как раз и обеспечат для нас необходимые объемы работы. Пока же мы загружены лишь на треть, а наши компетенции, по большому счету, не востребованы инициаторами новой экономической политики на Дальнем Востоке.

Возможно, все определяют конкурсные процедуры, но в них дальневосточникам априори победить трудно в силу того, что наши услуги дороже. Мы должны закладывать в затраты, к примеру, 60%-ю надбавку к заработной плате. Этих обязательств нет у наших московских или питерских коллег. Можно, наверное, говорить, что их конкурентоспособность обеспечивается более высоким уровнем технологий, знаний... но на практике мы нередко видим, что это не совсем так, иначе бы мы не получили постоянных запросов на предоставление той или иной ключевой аналитической информации. Для многих проектов она - основа, и мы за десятилетия работы создали уникальную информационно-аналитическую базу для транспортной отрасли региона, но, как говорится, нет пророка в своем отечестве.

Сегодня много мелких компаний побеждают в конкурсах, когда качество выполнения работ перестает быть приоритетом. Глубина разработок не является ценностью. И это тревожит. А приверженность некоторых руководителей к компаниям-консультантам с иностранным именем не только унижает нас, но и ведет нас к чужим победам.

Строя новое, мы должны обеспечить сохранение старого. Проектно-исследовательский бизнес из тех, что не создается на пустом месте и в короткие сроки.

Сегодня в региональной политике необходимо задуматься над таким важнейшим понятием, как протекционизм. Новый президент США говорит: «Меня не интересует, что где-то в другой стране производить машины дешевле, нам нужно, чтобы эти производства были в Америке и обеспечивали рабочие места». Налицо такой неожиданный отход от рыночной позиции державы - мирового лидера, которая в последние годы навязывала свои ценности и претендовала на образец. Есть о чем задуматься….

Мне представляется, что в конкурсах на участие в дальневосточных проектах приоритет должны получать дальневосточные же компании. Власти должны сказать: «Петербург сделает дешевле, но нас интересует, чтобы здесь, на Дальнем Востоке, получали работу региональные компании, которые на самом деле обладают компетенциями, знанием региона, создали здесь рабочие места и платят налоги». Такой «протекционизм» был бы разумен и экономически полезен. Деньги должны многократно работать на территорию, которую развивают.

И, вы знаете, лед тронулся. Приняты поправки к Кодексу торгового мореплавания, которые закрепляют приоритет российских судовладельцев в Арктике. Может, рискнуть? Дать приоритет дальневосточным предприятиям (не только проектным институтам).

Ведь это аксиома. Прежде чем строить постиндустриальное общество, надо иметь индустриальное.

Ярослав Семенихин, генеральный директор Дальневосточного научно-исследовательского, проектно-изыскательского и конструкторско-технологического института морского флота (ДНИИМФ).

Журнал "Дальневосточный капитал", февраль, 2017 год. 

Теги: ДНИИМФ 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Финансы
21 Февраля 2017, 16:34
Скимминг, фишинг, фарминг, вишинг и "нигерийские письма" дошли до Дальнего Востока На Дальнем Востоке за два года раскрыто 10 случаев скимминга и хакерских атак на банковские счета клиентов
статьи раздела
Loading...
RedTram
Вкус жизни
20 Февраля 2017, 09:05
ОПРОС "Дальневосточного капитала": Кого предпочитает босс - командного игрока или свободного художника? То, что одни люди склонны играть в команде, а другие предпочитают одиночную работу, становится заметно уже при наблюдении за маленькими детьми. Даже в детских играх одних привлекает слаженная работа в команде, а другие хотели бы отвечать только за себя. Бесспорно, взрослая жизнь диктует свои условия: любой крупный и средний бизнес предполагает слаженную команду. А вот остается ли простор "свободным художникам" (как среди сотрудников, так и среди руководителей), рассуждали представители дальневосточных компаний.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Февраля 2017, 17:45
Евгения КРАВЧЕНКО, архитектор: Первая "скрипка" открытого города Человеку с рождения важно находиться в правильной атмосфере - семьи, человеческого окружения, пространства, энергетики, в конце концов. И только тогда он может гармонично развиваться, расти духовно и делать то, что ему предназначено.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Февраля 2017, 17:35
Vladivostok Boat Show по традиции пройдет во Владивостоке в мае В этом году гостям и участникам мероприятия будут открыты новые форматы и возможности.
статьи раздела
Вкус жизни
16 Февраля 2017, 17:03
Заповедник "Магаданский": Прикоснуться к первозданной жизни Магаданская земля - Magterra - для многих это неизведанная земля (Terra Incognita). Что же мы знаем о ней?
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика