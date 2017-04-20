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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 23 Мая, 04:45 |
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СОН Вон Ен, профессор, Инчхонский национальный университет: У корейского бизнеса к Дальнему Востоку пока интерес со страхом
Поэтому в целом я тоже поддерживаю те механизмы, которые предлагаются для развития региона. Но некоторые детали мне не нравятся. Возьмем территории опережающего развития, их уже создано полтора десятка, а дальше по плану такой же режим будет предоставлен моногородам, значит появится, как было озвучено на Российско-корейском форуме во Владивостоке, еще порядка шестидесяти ТОР. Это слишком много, учитывая ограниченный финансовый ресурс, который государство может направить на улучшение состояния инфраструктуры территорий опережающего развития.
Но ведь именно инфраструктура, а не только преференции резидентам, является аргументом для привлечения инвестора. Нужно учитывать тот факт, что в соседних странах тоже есть льготные режимы, но их территории предпочтительнее, поскольку уже хорошо обустроены. Это очень важно. Мои коллеги съездили в ТОР «Надеждинская» - там еще ничего нет, только-только начинает строиться. Ситуация пока неблагополучная для инвесторов. До тех пор, пока инфраструктура не функционирует нормально, никто не будет торопиться заходить в ТОР с проектами. Не надо уговаривать, нужно прежде создавать условия.
Сегодня в Корее, Китае есть капитал, но есть и конкуренция за него территорий. В отношении России у азиатских инвесторов, я бы сказал, интерес со страхом. Этот страх исходит из информации о многочисленных фактах коррупции и криминальных событиях. В том числе и во власти. Наиболее яркие примеры - дело губернатора Сахалинской области, арест мэра города Владивостока. Это оказывает негативное влияние на желание вкладывать капиталы.
Есть разногласия по направлению политики между федеральной и региональной властью, муниципальными администрациями. К примеру, это касается вопросов собственности земли - кому она принадлежит? Есть низкий уровень исполнительской дисциплины. На дальневосточные программы утвержден определенный финансовый ресурс. Но, согласно официальной информации, в 2015 году было выполнено только 45,5% мероприятий, несмотря на то, что на их выполнение было выделено 95,4% от запланированных ресурсов. Значит, деньги есть, но до мест они не дошли в силу разных причин.
Для управления вопросами развития Дальнего Востока создано много административных структур со своим аппаратом. Каждое агентство несет свои функции, но каждая организация имеет и свой интерес. Отсюда блокирование или затягивание решения вопросов. Нам говорят, что административные преграды сняли, но на деле это не совсем так.
На мой взгляд, сегодня государству необходимо четко определиться с направлениями экономики, в которых ждут иностранных инвесторов. Пока, по моим наблюдениям, интерес проявляют главным образом крупные компании, заинтересованные в российских ресурсах. Но простой вынос производств на вашу территорию не обеспечит перспектив роста. Для диверсификации промышленности, модернизации индустрии на Дальний Восток должны прийти предприятия с прорывными технологиями из области интеллектуальной экономики, телекоммуникации. Но такие компании, несмотря на преференции, пока не очень интересуются российским Дальним Востоком. Увеличение количества рабочих мест, инвестиций - да, это хорошо, но это не конечная цель, это лишь средство. Цель - построение развитого общества и экономики в целом.
И еще один острый вопрос: где высококвалифицированные кадры? Сегодня даже в сельское хозяйство пришли техника и технологии, обслуживать которые могут только инженеры. Надо вкладывать максимум усилий, чтобы наряду с преференциями создавались социальные условия. Если не будет создана система хорошей медицины, образования, жилья, а только будут построены дороги и мосты, в регион вряд ли захотят приехать квалифицированные люди. А без них никакие проекты не будут реализованы.
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