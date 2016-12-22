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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:31 |
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Алексей РАЧЕНКОВ, президент Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Приморского края: На площадках ТОР должно быть много резидентов
О том, насколько эффективным может быть такой инструмент, говорит мировой опыт: мы можем найти удачные примеры создания подобных площадок со схожими условиями в Сингапуре, Гонконге и ряде других стран. И на Дальнем Востоке России ТОРы, несомненно, так же позволят создать новые производства, в том числе в сельском хозяйстве
Сегодня, на мой взгляд, складывается некая неопределенность по отношению к действующим сельскохозяйственным предприятиям, а недостаточность информации порождает кривотолки, слухи, негативные оценки. Получается, что где-то в кулуарах кто-то что-то знает, но на поверхности открытой и понятной информации для сельскохозяйственного сообщества фактически нет. Так можно любую идею, любой проект низвести только потому, что нет понимания того, что происходит.
Сейчас много говорят о проделанной работе по привлечению инвесторов на эти площадки с их интересными и важными проектами. Но при этом в стороне остаются те предприятия, в том числе сельскохозяйственные, которые уже есть на Дальнем Востоке. Они много лет здесь работают, производят необходимый региону продукт, при этом адаптированы под местные условия и имеют все основания претендовать на такие же преференции, как резиденты ТОРов. В противном случае возникает внутренняя конкуренция между вновь приходящими организациями и уже существующими не от переизбытка продукции, а от неравенства условий хозяйствования.
В то же время в Приморском крае есть немало финансово устойчивых сельхозпредприятий и фермерских хозяйств, способных предложить свои инвестиционные проекты. По условиям ТОР объем инвестиций для того, чтобы стать резидентом, должен быть не менее 500 тыс. руб. Такая сумма по силам многим сельхозпроизводителям, в том числе фермерским хозяйствам. Прошедший Агрофорум, презентации, дискуссии и обсуждения показали, что в нашей стране есть реальные примеры, когда небольшое предприятие, воспользовавшееся преференциями особых экономических зон со схожими условиями, вырастало на этих площадках в крупную федеральную компанию с диверсифицированным бизнесом. Почему до сих пор нет таких резидентов, например, в ТОР «Михайловский»? Как будет развиваться сельскохозяйственная отрасль в регионе, если на площадке сельскохозяйственного ТОРа 2-3 резидента?
Для наших сельхозпроизводителей, на мой взгляд, сейчас необходима разъяснительная работа. Можно фермеру самостоятельно прочесть необходимые нормативно-правовые документы, но, ознакомившись с ними, не всегда можно получить достаточно ясное представление о ситуации. Мы встречаем в Приморском крае, особенно часто в последнее время, новых инвесторов, которые говорят примерно следующее: мы были в Минвостокразвития в Москве, мы в курсе, что надо делать, есть решения на уровне правительства, банка и т.д. Это инвесторы из других регионов страны. А как складывается ситуация с нашими местными сельхозпроизводителями? Кто их попытался привлечь в качестве инвестора на эти площадки? А ведь разъяснительная работа с местным малым и средним сельскохозяйственным бизнесом позволит не только развеять слухи и кривотолки, что, в свою очередь, повысит авторитет власти, но и привлечь в ТОР новых инвесторов. А ведь от количества резидентов в том числе зависит эффективность управляющих компаний территорий опережающего развития.
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