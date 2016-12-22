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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:47 |
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Чжон Мен СУ, эксперт по экономике России, Республика Корея: Корейский бизнес хочет не только выгодных проектов, но и понятных правил
В этом году еще больше стран Северо-Восточной Азии проявили интерес к Восточному экономическому форуму. В прошлом году, напомню, во Владивостоке состоялся I Восточный экономический форум. Главной его идеей стало улучшение инвестиционного климата, для чего правительство РФ представило много проектов, из которых два можно назвать прорывными - Свободный порт Владивосток и создание территорий опережающего развития.
Однако ряд этих предложений тогда был откровенно сырым. Независимо от того, насколько привлекательные эти проекты, при отсутствии надлежащей законодательной базы, реальных шагов по развитию инфраструктуры и так далее, такие проекты не могут вызвать особого интереса.
С тех пор прошел год.
Ожидалось, что на форуме-2016 должны быть представлены более детально проработанные документы и проекты. Так смогла ли Россия на этот раз, как говорится, открыть ворота для привлечения иностранных инвесторов? Думаю, что у каждого участника форума, каждой делегации и у каждой конкретной компании есть собственный ответ на этот вопрос. Более того, многое станет ясно несколько позже, когда проекты, по которым были достигнуты какие-то договоренности, начнут реализовываться. Что касается меня, то я на этот раз часто слышал от тех же бизнесменов, что форум-2016 намного лучше организован, стало гораздо меньше различных накладок, более четкими и проработанными стали представленные проекты и предложения. Да и самих проектов стало значительно больше. Но остаются, конечно, и проблемы.
Теперь что касается взаимоотношений между Республикой Корея и Россией. В настоящее время реальность такова, что взаимоотношения между странами Северо-Восточной Азии становятся все сложнее и напряженнее, возникает все больше конфликтов между государствами.
Поэтому нам было крайне необходимо преодолеть все препятствия и достичь согласия на переговорах между главами российского и корейского государств. Думаю, что многое получилось и переговоры президентов Пак и Путина прошли достаточно успешно.
Давайте рассмотрим потенциально перспективные проекты, которые интересны российской и корейской сторонам.
Прежде всего, это создание сложного трехстороннего логистического взаимодействия между Республикой Корея, Китаем и Россией. Данное взаимодействие может послужить инструментом для улучшения взаимоотношений между Севером и Югом полуострова, будет способствовать развитию трехстороннего сотрудничества между КНДР, РК и Россией. Если удастся создать логистические маршруты через КНДР, то удастся создать важную логистическую инфраструктуру, соединенную с Северным морским путем.
Во-вторых, сельское хозяйство. Огромное значение имеет создание материально-технической базы для безопасного хранения, переработки и транспортировки сельскохозяйственной продукции не только на территории РК, но и за рубежом.
В-третьих, морские биоресурсы. Прежде всего речь о создании в Приморье и на Сахалине крупных рыбных кластеров.
Корея заинтересована в увеличении своих квот на вылов рыбы в водах РФ, а Россия, в свою очередь, заинтересована в привлечении корейских инвестиций для развития рыбоперерабатывающей отрасли. Так почему бы не пойти друг другу навстречу?
И в завершение, строительство газопровода. Данный проект потребует огромных финансовых вливаний, и займет много времени, и, главное, потребует взаимопонимания и эффективного взаимодействия стран региона. Мы к этому готовы.
Правительство РК считает, что следует забыть все прошлые неудачи в совместных проектах с РФ и устремить свой взгляд в будущее, налаживать перспективные связи друг с другом.
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