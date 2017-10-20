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17 Ноября 2017, 09:00 | Мнение

Владивосток предложено сделать столицей мира

Есть идея провести в Приморье встречу лидеров двух Корей

Андрей ПУШКАРЕВ, главный редактор ИК «Золотой Рог»

Ни для кого не секрет, что на Корейском полуострове сегодня происходят весьма малоприятные дела. Ракеты летают, бомбы, то ли ядерные, то ли водородные, периодически грохочут, а солдаты обоих враждующих лагерей исправно выходят на учения. И даже Дядя Сэм в лице непредсказуемого президента периодически посылает в регион авианосные группировки. То ли для защиты союзника, то ли для подогрева ситуации. Но хотелось бы поговорить не о том, кто прав и кто виноват в данной ситуации, - тут хоть десять журналов испиши, все равно все останутся при своих взглядах и доводах. Речь о другом извечном вопросе: что делать?

Не подумайте, что в ста строках убористого текста вы найдете ответ на вопрос, над которым бьются лучшие аналитики десятков стран, вовсе нет.

Автор этих строк имеет честь и возможность периодически встречаться с представителями дипломатических представительств, базирующихся во Владивостоке. А их здесь, как известно, столько, что столицу Приморья можно смело называть дипломатической столицей Дальнего Востока. И вот на таких-то встречах, слово за слово, и родилось предложение, а почему бы и не усадить двух корейских лидеров за стол переговоров. И не где-нибудь, а именно во Владивостоке. Понятно, что идея эта, думаю, перманентно витает в воздухе. А знающие люди поговаривают, что даже на Восточном экономическом форуме в тиши президентско-премьерских переговоров заинтересованные стороны зазывали обсудить опасно разогревшийся корейский конфликт как раз на приморской земле.

Это все понятно. Но почему бы еще раз, и публично, не озвучить предложение. Приезжайте, садитесь, разговаривайте. И дело, как вы понимаете, не в месте (посидеть и поговорить при желании можно на лесной лужайке), а в предоставлении площадки в самом широком понимании для решения одной из острейших на сегодняшний день мировых проблем. А когда вот так открыто идея озвучена, хочешь - не хочешь, а конфликтующим сторонам придется более аргументированно объяснять, почему они не хотят разговаривать друг с другом.

Плюсы этой идеи очевидны. Владивосток вполне себе приличный город с мостами, кампусами, океанскими лайнерами и уже большим опытом принимать самые грандиозные мероприятия с участием первых лиц. То есть имя города известно и исправно мелькает в ведущих мировых СМИ. Опять же лидерам ехать далеко не надо. Известно ведь, что северокорейские вожди предпочитают путешествовать на поездах. Без проблем. Тем более опыт таких поездок по маршруту Пхеньян - Владивосток у нас тоже есть. Ну и геополитические причины налицо. Главная заключается в том, что Россия - одна из немногих стран в мире, у которых хорошие отношения с обеими Кореями. И сдается, что обе стороны могут поверить России как потенциальному гаранту любых разумных договоренностей. А представляете, как вырастет авторитет нашей страны, если затея удастся? Представляю, сколько палок в колеса корейского диалога на приморской земле попытаются вставить союзники, партнеры и прочие благожелатели...

Мы уже молчим о том, что Владивосток уж очень заинтересован в том, чтобы в четырехстах километрах от него ничего не грохотало и вдоль приморских берегов ничего не летало. Жителей города в силу специфики менталитета мало чем можно напугать, и тут точно дело скорее не в страхе как таковом, хотя тревога, конечно, налицо. Проблема больше в том, что бряцание оружием у российских границ мешает городу жить, работать и развиваться. Автор этих строк знает о нескольких проектах, которые корейские и японские инвесторы отложили до лучших времен из-за корейских «разборок». А российские проекты возьмите, которые сейчас в прямом смысле слова упираются в корейскую границу. Это и Транскорейская железная дорога с прямым выходом на Транссиб. Это и Транскорейский газопровод с продолжением, если потребуется, на Китай. Это и транспортно-логистические узлы типа северокорейского порта Раджин, где много что намечалось сделать. А свободный порт Владивосток и территории опережающего развития, которые пытаются сегодня встать на ноги, вряд ли будут привлекательны, если под боком будет бушевать война или, не дай бог, нашу землю обильно польют ядерными осадками.

А санкции возьмите? Ни за что ни про что несколько приморских компаний и бизнесменов, мирно торговавших с соседней страной уже не один десяток лет, вдруг были объявлены чуть ли не спонсорами северокорейского режима. Простите, а что еще вы посоветуете делать с ближайшим соседом, с которым к тому же у тебя общая граница, как не торговать?

Короче, кому, как не жителям Владивостока, быть очень заинтересованными в скорейшем решении корейской проблемы. То есть аура хорошая, как того требуют для ведения успешных переговоров азиатские мудрости, здесь будет обеспечена.

Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2017 год. 

Теги: Северная Корея  Пхеньян  Республика Корея  АТР 


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