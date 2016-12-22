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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Сергей МИТРОФАНОВ, первый вице-президент группы компаний "В-Лазер": Пришло время для консолидации бизнеса
Некоторые показатели рейтинга инвестиционной привлекательности регионов, итоги которого подвело Агентство стратегических инициатив на площадке Санкт-Петербургского экономического форума, действительно стали значительно лучше, чем год назад. Например, согласно этому документу, в основу которого легли опросы предпринимателей, уменьшилось время подключения к электросетям, сократились сроки регистрации недвижимости и земельных участков. В этих направлениях движение действительно есть. Однако во взаимоотношениях власти и бизнеса еще много негативных моментов.
Я согласен с тем, что за нарушение определенных процедур предприниматели должны нести наказание. Но это должно быть именно наказание, а не возмездие, грозящее банкротством бизнесу. Совсем недавно мне озвучили такой пример: в депрессивном городе Приморского края работает небольшой торговый центр. Прибыль у него - копеечная. Он получает предписание заплатить штраф, в десятки раз превышающий годовой доход предприятия!!! С одной стороны, я понимаю мэра города, который любым способом старается наполнить бюджет. Согласен и с тем, что предприниматели иногда сами во многом виноваты, не всегда это люди высокообразованные. Но властям не стоит забывать самого главного: эти люди создают рабочие места, в том числе и в тех населенных пунктах, куда государство не дотягивается.
Со своей стороны могу сказать, что бизнесу сейчас действительно крайне тяжело. Рентабельность поджимает, естественные монополии увеличивают давление, очень много компаний разорится, и это уже происходит. Это не плач Ярославны, сегодня действительно мы переходим некий Рубикон. Поэтому нужно включать коммуникацию между всеми участниками процесса.
Наиболее прозорливые в предпринимательской среде сегодня понимают, что мы находимся на пределе и уже в ближайшее время стиль отношений между властью и бизнесом должен измениться. Мы должны научиться по-новому относиться друг к другу. Примерно 20% предпринимательского сообщества придерживается этой точки зрения. Но составляют ли они критическую массу, способную взорвать старую цивилизационную основу?
Пока мы живем в «старой цивилизации». Она уже не советская, но еще и не капиталистическая. Современные социальные институты переживают эволюцию, создается новая общность людей. Но немедленных результатов я не жду. Потому что нам нужно пройти еще огромный путь. Как бы мы ни задирали нос и ни говорили, что западная демократия прогнила (и отчасти это так), нам еще многому нужно научиться. В бизнес-отношениях наша страна сделала только один крохотный шаг, в то время как весь мир проделал огромный путь. Пока мы научились только отдавать приказы и зарабатывать деньги в условиях отсутствия конкуренции. Сейчас в некоторых отраслях конкуренция становится настоящей. Расходы бизнеса непомерно растут: энергетики подняли стоимость киловатта, газовики - стоимость кубометра газа, нефтяники - стоимость литра бензина, введена аттестация рабочих мест и т. д. То есть давление на бизнес увеличивается со всех сторон. Когда оно дойдет до предела и перед предпринимателями встанет вопрос: «или я утону, или буду протестовать», они выступят более консолидированно и более решительно.
Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2015 год.
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