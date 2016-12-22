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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Может ли Свободный порт Владивосток стать международным финансовым центром стран АТР?
- Развитие сервисного сектора экономики: транспорта и логистики, науки и образования, финансов и страхования - может стать тем локомотивом, который выведет Дальний Восток России на достойное место в АТР».
Обсуждение вариантов отказа от американской валюты, которое состоялось на одном из круглых столов IV Международного экономического бизнес-конгресса во Владивостоке, плавно перешло к обсуждению идеи создания международного финансового центра стран АТР во Владивостоке. Чем МФЦ может помочь развитию Дальнего Востока?
Прежде всего, давайте вспомним, что заводы и фабрики - это не цель экономического развития, а лишь средство ее достижения. Опережающее социально-экономическое развитие - термин, который сейчас стал таким модным, что даже попал в тексты законов, - это ускоренный рост эффективности использования факторов производства: земли, труда, капитала, административной ренты и других. То есть это более высокая прибыль бизнеса, больший сбор налогов в казну, более высокие зарплаты и более развитая инфраструктура. Так уж получается в XXI веке, что экономика стала постиндустриальной и прибыль одной Московской биржи больше прибыли всех отечественных автозаводов вместе взятых, несмотря на меньшее на несколько порядков количество работников.
Поэтому развитие сервисного сектора экономики: транспорта и логистики, науки и образования, финансов и страхования - может стать тем локомотивом, который выведет Дальний Восток России на достойное место в АТР.
Для того чтобы иностранные инвесторы к нам приходили, они должны иметь возможность с легкостью заводить и выводить деньги. Без такой возможности их не вдохновят никакие дороги и мосты. Ведь для того, чтобы двигались деньги, нужна своя инфраструктура. Почему стоит создать финансовый центр именно на Дальнем Востоке? Да потому, что Россия уже очень тесно связана с АТР торговыми и инвестиционными потоками, но Москва еще спит, когда Азия уже бодрствует. Именно поэтому МФЦ должен быть в нашем часовом поясе. А еще лучше - во Владивостоке, и тогда свободный порт превратится в настоящий центр региона.
Необходимо создать региональный финансовый центр, электронную торговую площадку не только из тактических, но и из стратегических соображений. Сейчас Россия не устанавливает цены на то, чем торгует с Азией. Новая биржа может не только торговать уже добытыми нефтью, газом, углем, лесом и рыбой, но и контрактами на ресурсы «будущего урожая». Хватит развиваться как европейские колонии в XVII-XVIII веках, продавая золото за стеклянные бусы! Пора стать равноправными участниками рынка и, более того, утвердить свое доминирование, там, где это возможно.
Разумеется, в этом процессе нужны осмотрительность и учет существующей конъюнктуры финансовых рынков. Не нужно с комсомольским задором пытаться воевать с долларом. Доллар не заметит, что с ним кто-то воюет, а вот экономические потери от возможных авантюр, связанных с проведением крупных внешнеторговых сделок в национальных валютах, могут составить до 7% от оборота.
Что снова возвращает нас к необходимости создания регионального биржевого центра, через который можно будет проводить конверсионные операции и хеджирование финансовых рисков максимально быстро и дешево. Кроме того, должен заработать механизм трансформации портфельных инвестиций в прямые.
Есть, конечно, альтернативный вариант решения проблемы - позволить банкам стать резидентами СПВ и подключить механизм государственных гарантий и государственного субсидирования. Хочется верить, что рано или поздно государство перестанет перекладывать на плечи налогоплательщиков бремя обслуживания своих инициатив и позволит включиться самоокупаемым рыночным механизмам.
- Может ли Свободный порт Владивосток стать международным финансовым центром стран АТР?
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