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28 Августа 2017, 14:02 | Мнение

Андрей ПУШКАРЕВ, главный редактор ИК "Золотой Рог": Бизнес АТР - дальневосточникам: "Санкции? Нет, не слышали!"

Затурканному эксцентричными телевизионными политшоу россиянину порой очень трудно представить, что на планете есть места, где если и слышали об антироссийских санкциях, то, скорее, как о каких-то абстрактных и очень далеких вещах, и люди здесь готовы к взаимовыгодному сотрудничеству с нами без всякого чтения либеральных моралей и исторических упреков. Но сдается автору этих строк, что частенько мы в упор не замечаем очень многих потенциальных партнеров и возможностей.

И стран таких и без хронически обиженных европ и америк в мире хватает. Спрашиваешь, так, в загранкомандировках, к примеру, в странах АТР бизнесменов: вы как к санкционному безобразию относитесь? А те в ответ только недоуменно жмут плечами. Дескать, а мы тут при чем? Нас это не касается. Наше дело - инвестировать, торговать, строить и реализовывать совместные бизнес-планы…

Недавно довелось побывать в небольшом (население с полмиллиона человек), но полном экономических амбиций южнокорейском городе Поханг. Насчет амбиций я вовсе не преувеличиваю. Здесь проходила международная конференция для руководителей компаний и территорий «Экономическое развитие через сотрудничество стран Северо-Восточной Азии», где были представлены делегации из Китая, Монголии, Японии, России и собственно Республики Корея. Но это еще что! У местного мэра есть скромненькая такая программка «Стабильное развитие! Поханг - главный город Восточного моря». Как вам? Восточным морем корейцы, напомню, называют Японское. Отцам-основателям свободного порта Владивосток подобные слоганы, пожалуй, даже в самых нескромных снах не приснятся.

Вкратце о сути этих самых корейских амбиций. Поханг, кстати не без помощи правительства страны, хочет перехватить инициативу у других портов восточного побережья Кореи и реально стать самым крупным транспортно-логистическим узлом с выходом на Японию, Китай, Монголию, Россию и далее по списку. И упорно по этому пути движется. Вот, скажем, в Поханге построили мощнейший холодильник. За год. И корейцы хитро так намекают на то, что неплохо бы сюда завернуть российскую (!) рыбу из порта-конкурента Пусана. Или у нас в ДФО как минимум с десяток проектов строительства новых портов и расширения или модернизации действующих по кабинетам годами гуляет. А в Поханге федеральные власти (!) за счет госбюджета (!) строят новые причалы будущего громадного порта. Обустраивают территории и подводят коммуникации. И заходи кто хочет, перегружай что хочешь за сущие гроши (на зависть, поверьте, даже нашим СПВ и ТОРам) арендной платы.

Вот для того, чтобы все это работало максимально эффективно, корейцам позарез нужны прочные связи с российскими портами, да и в целом с транспортниками. К примеру, мэр города ЛИ Канг Док спит и видит, как бы запустить паром Поханг - Владивосток с туристами на борту. Здесь уже почти достроили большущий пассажирский терминал. А местные бизнесмены рисуют многоугольные схемы транспортных коридоров в разных вариациях, одними из углов которых неизменно выступают те же Владивосток, Находка, Зарубино… Есть, например, у корейцев задумка возить грузы с юга Китая (порт Далянь захлебывается от потоков) морем, потом через всю Корею в Поханг и далее на Приморье. Или из Японии и с части территории Республики Корея в Поханг, и дальше на Зарубино и через Китай и Монголию с выходом на Транссиб, и далее в Европу. Как вам громадье планов? Конфигураций таких масса. Кстати, Китай свои грузы по части этого пути (пока, увы, без России) уже возит. Между прочим, это и есть один из коридоров китайского мегапроекта «Один пояс - один путь».

Соглашусь с возражениями, что наверняка не все проекты корейцев однозначно выгодны или даже реалистичны, но как-то не очень приятно слушать стенания зарубежных партнеров о том, что им в России часто даже просто не к кому обратиться, чтобы рассказать о своих планах. Закатить торжественный ужин по причине приезда зарубежной делегации - это пожалуйста, а чтобы проекты хотя бы полистать… С этим были и остаются большие проблемы.

Уже в торжественной части вышеуказанного форума на большой экран вывели картинку с цитатами из речей руководителей четырех стран-участниц. На самом верху в почетном обрамлении оказался наш президент Владимир ПУТИН. То ли как универсальный ключ к дверям российских чиновников всех уровней, то ли как последний аргумент гиперактивных корейцев. Посмотрим, сработает ли. Или опять сошлемся на санкции, которыми нас, дескать, повязали по рукам и ногам?

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2017 год. 

Теги: санкции  мнение  эксперт 


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