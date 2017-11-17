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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 21 Декабря, 01:32 |
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ИТ завтра: Умней? Безопасней? Дешевле?
- Здравствуйте. Российские чиновники уверяют, что кризис позади и ситуация в стране стабилизируется. Вы согласны с такой оценкой?
- Не хотелось бы проявлять чрезмерный оптимизм, но в данном случае я склонен с ними согласиться. Запросов от клиентов стало значительно больше, заказчики постепенно возвращаются к реализации проектов, которые они откладывали в течение последних трех лет.
В чем-то кризис нам помог. С рынка ушли конкуренты с низким запасом финансовой прочности и квалифицированного персонала. Сегодня заказчики с большим доверием относятся к тем, кто доказал, что может стабильно работать и выполнять свои обязательства даже в кризисное время. Трудные времена приучили бизнес к осторожности, заказчики стали консервативнее в планировании бюджета, для выбора и принятия решений им требуется больше времени.
Как заметил один из наших клиентов, «если раньше на счету был каждый миллион, то сейчас каждая тысяча». Приходится предлагать различные варианты решений, подходя индивидуально к расчету стоимости проекта, учитывать временные факторы, пост-проектное обслуживание систем. Мы часто говорим о том, что ГК «Акцент» работает с заказчиками разного уровня, секторов рынка, объемами бюджетов.
- Как вы видите свою роль во взаимоотношениях с заказчиками?
- Перспективнее, да и просто интереснее не заниматься перепродажей, а предоставлять услуги и новые технологические решения. Мы активно развиваем направления, в которых это самое главное, в частности, кластеры и системы виртуализации, решения в области информационной безопасности. В таких областях оборудование без программной надстройки и грамотной конфигурации не значит почти ничего. Нужна команда профессионалов, которая совместно делает эту сложнейшую работу.
К сожалению, мы еще сталкиваемся со старой концепцией отечественного бизнеса: «зачем нам чужие услуги, мои айтишники должны уметь все». Наш подход к сотрудничеству с ИТ отделом заказчика - это, прежде всего, процесс, где у каждого своя зона ответственности. ИТ специалист заказчика - диспетчер, контролер и постановщик задач. «Акцент» выполняет задачи по подбору оптимального решения, его поставке, внедрению, настройке. В итоге заказчик получает и управляет сконфигурированным и правильно настроенным конечным продуктом.
Мы с уважение относимся к коллегам, которые занимаются решением ИТ- задач на стороне заказчика. Для того, чтобы разговаривать на «одном языке», повышать осведомленность ИТ-специалистов в регионе о новых тенденциях и разработках, инновационных решениях мы ежемесячно привозим специалистов различных мировых производителей: Ciscoф Solutions, Xerox, TP-link, MS, PT, Fortinet, IBM, Veeam, APC и многих других. Важно понимать: когда специалист работает на одном месте несколько лет, ему сложно развиваться и расти в профессиональном отношении, так как общение ограничивается своим узким кругом. Повышение профессионального уровня ИТ-специалистов - это глобальная задача всех работающих в данной области. Рынок информационных технологий самый динамичный и быстро меняющийся, и быть всегда на волне, пике данных изменений очень важно.
- В 2017 года «Акцент» активно развивал направление информационной безопасности. Вы организовывали секцию «Информационная Безопасность 2017» в рамках ИТ-форума «Русский MeetUp». Почему именно это направление?
- Мы и раньше предлагали решения в сфере ИБ, но их всегда надо было обосновывать. Сейчас государство усиливает регулирование этой области. В прошлом году вышел закон о критической инфраструктуре, который распространяет госрегулирование ИБ на предприятия ТЭК, банки, здравоохранение и многое другое. Регулирующие органы осуществляют строгий контроль по исполнению законодательства в сфере информационных технологий. Это стимулирует государственных заказчиков активизироваться и размораживать ИТ-бюджеты. Если говорить о бизнесе, где нет такого жесткого регулирования, то все больше владельцев, собственников и управляющих понимают риски, связанные с потерей информации либо с остановкой бизнес-процессов организации. Любые риски измеряются деньгами, это нам ярко демонстрируют СМИ, рассказывая о потерях - как финансовых, так и репутационных - от шифровальщиков Wanna Cry, Petya и других. Для специалистов в области ИБ очевидно, что те случаи, которые попадают в СМИ - это лишь верхушка айсберга. За прошедший год мы реализовали проекты по защите информации в государственном секторе, в промышленности, в сфере ритейла, производственном и банковском секторе. Использовали решения Cisco Solutions, Fortinet, Infotecs, Positive Technologies, Лаборатории Касперского. Для выполнения проектов по информационной безопасности в «Акценте» есть сертифицированные специалисты, прошедшие обучение и сдавшие квалификационные экзамены, а также имеющие сертификаты и лицензии ФСТЭК и ФСБ.
- По статистике расходы на ИБ растут. Это вызвано усилением госрегулирования?
- Не совсем так, рынок ИБ быстро растет и без государственного кнута - причем не только в России. Бюджеты на информационную безопасность были и раньше, но ограничивались антивирусными программами. Сейчас ситуация меняется. Компании перестали ограничиваться минимальным объемом программного обеспечения для защиты рабочих мест. Все больше приходит понимание о масштабах угроз в области киберпреступности, о потерях, которые несут компании, подвергшиеся атакам. Дополнительная зона риска - облачные технологии, деятельность в интернете, передача и хранение данных. Раньше безопасность офиса обеспечивалась несколькими различными системами, работающими по отдельным проводам и управлявшимися разными людьми. Сейчас большинство из них, например охрана, видеонаблюдение, телефония, видеоконференции «загнаны» в локальные сети и интернет. С одной стороны - это удобно. С другой - каналы связи и сами данные необходимо защищать. Поэтому традиционных мер для защиты периметра организации уже недостаточно, отрасль рождает новые решения. В данной области реакция на запрос рынка достаточно оперативная.
- Например?
- Атака известного вируса WannaCry опиралась на дырку в безопасности операционной системы, о которой до этого было известно уже год. Компании, пострадавшие от данного вируса-шифровальщика, - из разных областей рынка. Причина часто простая - человеческий фактор. Как мы говорили ранее, когда ИТ-специалисты занимаются не только инфраструктурой предприятия, но и системами безопасности, ошибки и «дыры» в системе могут остаться не замеченными. В 2017 году мы видим увеличение спроса на системы обнаружения уязвимостей, которые сканируют всю ИТ инфраструктуру и сообщают системному администратору, какие проблемы обнаружены и что необходимо сделать. Мы можем долго обсуждать данное направление деятельности в Акценте, и востребованность его рынком. Нам есть что сказать и в других областях (улыбается).
В этом году мы сконцентрировались на повышении компетенций в области проектирования объектов. За последний год мы разработали больше проектов, чем за 5 предыдущих лет работы компании. Например, завершили проектирование самого большого регионального ЦОДа, который планируется к строительству. Создали несколько проектов систем безопасности для погранпереходов и таможенных зон, спроектировали много разнообразных инженерных систем для более чем десяти коммерческих заказчиков.
Проекты в области ритейла заслуживают отдельного внимания. Несколько торговых компаний в этом году совершили переход к виртуализации, заменив целые комнаты своих старых серверов на современные кластеры. Реализация данных проектов требовала высочайшей квалификации специалистов. Супермаркеты края работают круглосуточно, нельзя было допустить остановку бизнес-процессов. Мы справились с данной задачей, имея в своем штате специалистов, способных на такие внедрения. Для нас ценность данных проектов измеряется не только в денежных знаках. Интересные проектные решения - это как раз те инновации, ради которых мы создавали наш бизнес с самого начала. И уже 10 лет подтверждаем слоган нашей компании «решения, сотканные из технологий».
- То есть, все идет отлично? Все трудности кризисного периода остались позади?
- Не совсем так, но мы к этому стремимся. В 2017 году мы остались верны своему курсу развития - привлекаем специалистов в высокотехнологичных областях, уделяем внимание выращиванию собственных кадров, участвуем в общественной жизни города и края (первая премия в номинации «В2В» бизнес-премии «Золотой Мост» 2017), продолжаем поддерживать социальные инициативы наших партнеров - родительская премия «Любимый педагог», подтверждаем партнерские статусы мировых производителей решений.
В 2018 году ГК «Акцент» отпразднует свой 10-й день рождения. Мы уже почти 10 лет работаем в системной интеграции, внося свой вклад в развитие ИТ-инфраструктуры компаний и организаций Приморского края. Трудности всегда есть и будут, ведь трудности - стимул к развитию и новым достижениям.
В преддверии новогодних праздников, хочу воспользоваться случаем и поздравить наших партнеров, заказчиков, друзей, коллег с наступающим новым годом. Стройте «умные города», цифровую экономику, безопасное киберпространство. «Акцент» всегда рядом, Вы можете на нас рассчитывать. С новым годом!
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