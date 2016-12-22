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06 Мая 2012, 18:42 | Персона

Иван БАРЫШЕВ: Никогда не поздно начать с чистого листа

Его утро начинается с традиционного объезда территории предприятия, позволяющего лично убедиться, все ли в порядке, после чего он поднимается к себе в кабинет. Секретарь спрашивает: «Как всегда?». Он улыбается и кивает. «Как всегда» означает чашку зеленого чая и доклад начальника отдела по управлению персоналом о состоянии дел. Человеческий ресурс – главное, на чем базируется предприятие. Генеральный директор «РН-Находканефтепродукт» Иван БАРЫШЕВ в этом абсолютно уверен.

О кадрах, к слову, здесь тоже заботятся особо. Это отмечают не только находкинцы, но и эксперты VIII Краевой Бизнес-Премии, выдвинувшие предприятие в четверку финалистов номинации «Социально ответственный бизнес» и активно поддержанные приморцами.

О том, почему так важно давать человеку второй шанс, чем полезны неожиданные кадровые перестановки, о ценности замов и головокружении от успехов рассказывает гость «ДК» – Иван Барышев.

– Иван Григорьевич, кадры – безусловно, вопрос важный. Но почему день начинается именно с них, а не с доклада, допустим, о ходе реконструкции, которую сейчас переживает предприятие?

– Признаться, я и сам полагал, что это временная мера, пока не справимся с текучкой (на момент его прихода в компанию около полутора лет назад она составляла около 17%. – Прим. «ДК»). День тогда начинался со сводки оголившихся вакансий и попытки разобраться, кто уходит, почему и что нужно сделать для того, чтобы это предотвратить. А начинаешь заниматься людьми – по цепочке выявляются и остальные проблемы. И хотя сегодня текучка прекратилась – традиция осталась. В конце концов, именно кадры – движущая сила нефтетерминала, и их отношение к предприятию – барометр состояния дел на нем.

– Когда в феврале прошлого года вы заняли пост генерального директора, не было соблазна обновить команду – под себя?

– Нет, поскольку я прекрасно отдавал себе отчет, что пришел руководить предприятием с 43-летней историей и сложившимся – не годами, десятилетиями! – коллективом. Но при этом на первом же собрании сказал, что не собираюсь руководствоваться в принятии кадровых решений уже сложившимися стереотипами о том или ином работнике, «черным списком» и т. д. Для меня все равны, я ценю и уважаю каждого – и того, кто уже продвинулся по карьерной лестнице, и того, кто только начинает свой профессиональный путь в компании. И у каждого есть уникальная возможность начать все с чистого листа. У «проштрафившегося» – проявить свои лучшие качества, показав себя с другой стороны. У того, кто был в «любимчиках», – подтвердить, на что способен.

– Сработало?

– Да. Поначалу люди отнеслись к этому настороженно, но быстро поняли, что это не просто слова. Да и кадровые перемены это подтвердили. В частности, ситуация, когда начальником транспортного цеха стал водитель, проработавший там много лет. Как только освободилась эта вакансия – недаром говорят, земля слухами полнится, – сразу стали приходить кандидаты извне. Мы начинали беседовать, и на первый план сразу выходили вопросы по зарплате, содержанию соцпакета и т. д., – то есть людей в первую очередь интересовало, что они получат, придя на предприятие. Я не говорю о том, что это плохо. Подобные вопросы обязательно должны быть, но, на мой взгляд, на первом месте все-таки должен быть другой мотив – а что я могу сделать для компании? И вот разговариваем мы как-то с сотрудниками цеха, и один из них – тот самый водитель – очень толково начинает рассуждать о том, что надо сделать для оптимизации рабочего процесса. Я внимательно его слушал, а потом просто сказал: «Делай!». Он ошарашено посмотрел на меня, а через пару дней приходит ко мне на прием: «Вы не шутите?». «Не шучу», – говорю. Многие меня поначалу не поняли, но быстро, как и я, убедились в том, что это было правильное решение. Сегодня всем ясно – человек на своем месте. И это, к слову, не первый подобный опыт. На другом месте работы я аналогичным образом сделал бывшего завхоза начальником департамента. У человека были и соответствующее образование, и опыт, но стереотип в отношении того что он – простой завхоз, мешал его продвижению в компании. Сегодня он занимает руководящую должность, и никто даже не вспоминает о том, кем он был еще недавно.

При этом я вовсе не хотел показаться добреньким и не заигрывал с коллективом. У нас железная трудовая дисциплина. Я не глажу по головке за ошибки и просчеты – и выговоры выношу, и «тринадцатой» лишаю. Но при этом все знают, что я не злопамятный и клейма не вешаю. Сегодня могу наказать, а завтра, если есть за что, – руку пожать.

– Часто принимаете решения на горячую голову?

– Нет, поскольку это неправильно. Опираюсь на исторический опыт. Еще во времена правления БИСМАРКА в уставе армии Германии был такой пункт: если обиженный капралом солдат сразу бежит к офицеру, то его – солдата – отправляют на гауптвахту. Если же он обращается с жалобой через 2-3 дня – делу дают ход. Вот и я, если чувствую, что начинаю закипать и вот-вот сорвусь, стараюсь сменить тему, остыть и вернуться к разговору позже. Только тогда он получится продуктивным. Да и сам человек за это время многое переосмысливает и пытается исправить ситуацию.

– У вас огромный опыт управленческой работы в разных сферах. По каким критериям выбирали заместителей?

– Можно байкой отвечу? У барина было два работника – Петр и Иван, и приходит к нему как-то Иван и спрашивает, почему тот ему платит рубль, а Ивану – два. Барин отвечает: «Видишь, обоз идет по шляху? Сбегай, узнай, что и куда везет. Иван возвращается и докладывает: «Обоз идет на ярмарку в соседнюю деревню, везет овес. Сколько телег? То ли пять, то ли шесть. Сколько овса? Не узнавал, но если надо – сбегаю, спрошу». Возвращается получивший то же задание Петр: «В соседнюю деревню везут овес, цена на ярмарке – 5 копеек за пуд, если возьмем сейчас – отдадут за три. В составе обоза два бычка и один жеребенок, готовы продать каждого по рублю за голову, еще два ведра дегтя для смазки колес, две телеги и хомут. Если перекупим на этом этапе – сэкономим в полтора раза, нежели поедем за всем этим на ярмарку». Посмотрел барин на Ивана и спрашивает: «Вот теперь ты понял?».

Вот в этом-то и состоит ценность зама: когда ты ему дал поручение, а он ухватил суть и сделал даже то, о чем ты не просил. Поэтому хорошие заместители бесценны. Другое дело, что не каждый зам может и желает быть руководителем. У него тактическая направленность может быть хорошо развита, а стратегическая – нет, и он не видит себя лидером.

– Лидерству можно научиться или надо с ним родиться?

– На мой взгляд, это свойство характера закладывается с рождения, но развивается уже в процессе становления личности. Важно вовремя уловить эту энергию и направить в правильное русло. Криминальные авторитеты – тоже ведь лидеры, просто их энергия деструктивна.

– Позиция не ставить клеймо – результат полученного педагогического образования?

– Да я практически учителем и не работал, еще в институте начал продвижение по партийной линии. Скорее, это собственный жизненный опыт. Я ведь ушел из школы после 8-го класса: учился хорошо, а вот поведение хромало. Я был заводилой, лидером и очень шумным, хулиганистым мальчишкой: и стекла бил, и ни себя, ни других в обиду не давал, в общем, школа была счастлива, простившись со мной. Я решил пойти в читинское железнодорожное училище. Директор, изучив мою характеристику, вызвал мать и сказал: «Если мы выгоним его через год – будете платить 900 рублей, через два – две тысячи. Государственные деньги не должны быть потрачены просто так». Мама тогда работала архивариусом в штабе Забайкальского округа и получала 110 рублей, представляете ее состояние? Я понимал всю меру ответственности, но главную роль в моем перевоспитании сыграло даже не это. Меня поразило уже первое занятие, ведь преподаватели обращались к нам на вы: «Барышев, идите, пожалуйста, к доске». Это резало слух, но было безумно приятно и ответственно. Мне дали шанс начать свою жизнь с чистого листа, я этим воспользовался и до сих пор с благодарностью вспоминаю тех учителей. К слову, позже я не раз появлялся в родной школе в качестве почетного гостя – и когда работал на заводе, и когда пошел по комсомольской, а затем партийной линии. Я из коммунистов. Вступил в ряды КПСС до армии на заводе в 18 лет. Надо сказать, комсомольский и партийный период – это тоже была большая школа жизни, у нас не было привилегий, кроме одной – брать на себя больше и быть впереди. И надо было видеть глаза школьных педагогов, не ожидавших от меня столь разительных перемен. А ведь в училище я был таким же неуемным, как и раньше, просто мою энергию направили в нужное русло, и она приобрела позитивный характер.

– Какие ошибки чаще всего совершают те, кто только примеряет на себя должность руководителя?

– У людей, внезапно облеченных властью, которые не готовы к этому, начинает кружиться голова от собственной значимости. Я сразу вспоминаю деда Щукаря из «Поднятой целины»: «Эх, мне бы печать да портфелю…». У меня один молодой специалист, получивший повышение, разительно вдруг изменился и начал «рычать» на людей, пошли жалобы. Я пригласил его и просто спросил, зачем он меня подводит. Ведь, получается, я некомпетентен, раз назначил его, не разглядев в нем непомерную гордыню? Достаточно было одного разговора, чтобы жалобы прекратились.

Вообще, сегодня надо возрождать школу наставников. Да простят меня за сравнение, но охотники знают, как ценится хорошая лайка. И когда такая собака щенится – на потомство очередь стоит громадная. Но опытные охотники не торопятся забирать щенка, поскольку знают, это всего лишь сырой полуфабрикат, и дополнительно платят заводчику за то, чтобы собака-мать его натаскала: в вольере этому не выучишь. Так и в жизни. Для того чтобы стать хорошим управленцем, надо поработать под началом опытного наставника. Поэтому руководитель – это прежде всего воспитатель. А управление предприятием – прежде всего ответственность. Меня когда-то давно этому научили мудрые учителя, и я сегодня всего лишь транслирую полученный опыт, стараясь передать его тем, кто будет работать на предприятии после меня. И это, поверьте, не менее важная задача, чем масштабная реконструкция, которую переживает сегодня нефтетерминал.  

Татьяна СУШЕНЦОВА, "Дальневосточный капитал".

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