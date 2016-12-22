Юлия МАМРОВА, директор компании «Роял сервис»: В бизнесе – как в серфинге

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 23 Декабря, 03:45 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 60 р.
1 EUR 63 р.
100 JPY 5100 р.
10 CNY 870 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Кластерный подход и господдержка призваны повысить эффективность лесной отрасли Дальнего Востока
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2016

Регион сегодня
22.12 |
Губернатор Хабаровского края подвел итоги года
22.12 |
Внешэкономбанк принял новую стратегию
22.12 |
Компания "ЛедСтрой" стала сотым резидентом особого экономического режима ТОР Дальнего Востока
22.12 |
В закон о "дальневосточном гектаре" внесены важные поправки
22.12 |
Дальспецстрою недобросовестные контрагенты должны почти 8 млрд рублей
статьи раздела
Вкус жизни
22 Декабря 2016, 09:10
Куда на Дальнем Востоке направить лыжи этой зимой? Статистика демонстрирует рост туристического интереса к Дальнему Востоку. И если до последнего времени основной поток путешественников устремлялся в регион в летний сезон, то сегодня можно констатировать: дальневосточная зима также привлекательна для активного туриста.
статьи раздела
Часовой пояс
25 Ноября 2016, 17:53
В Приморье "Природа без границ" предлагает решения экологических проблем, государство - принимает Трансграничные природные процессы, сохранение биоразнообразия, восстановление прибрежных биоресурсов и экологическая модернизация экономики, а также проблемы экологического мониторинга - вот темы, которые стали основными на прошедшем во Владивостоке Х форуме "Природа без границ".
статьи раздела
Компании
22 Ноября 2016, 09:30
Сингапур и Япония поделили аэропорты Владивостока и Хабаровска В 2017 год аэропорт Владивосток войдет с новыми владельцами: консорциум инвесторов с участием сингапурской Changi Airports International (управляет аэропортом Changi в Сингапуре) планирует закрыть сделку в декабре. Речь идет о приобретении консорциумом 100% акций ЗАО "Терминал Владивосток" и 52,16% плюс 1 обыкновенной акции ОАО "Международный аэропорт Владивосток", управляющих владивостокским аэропортом.
статьи раздела
Финансы
22 Ноября 2016, 09:10
Рынок страхования жилья ожидает новый закон Природные стихии, техногенные аварии и даже катастрофы в Дальневосточном федеральном округе не редкость. Ежегодно регионы считают убытки, а бюджеты всех уровней тратят большие деньги на компенсацию ущерба. Страховые компании по сложившейся практике не сильно вовлечены в эти процессы по вполне объяснимой причине - из-за низкого уровня проникновения страхования имущества на Дальнем Востоке. По данным компании "Согаз", полисы страхования по итогам первого полугодия нынешнего года приобрели в Дальневосточном ФО в среднем 4,1% граждан старше 18 лет.
статьи раздела
Финансы
22 Ноября 2016, 09:00
Евгений АКСЕНОВ, управляющий партнер СК "ХОСКА": ОСАГО береженого бережет Пожалуй, ни один вид страхования не обсуждается так широко и не вызывает столько противоречивых мнений, как обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Персона
06 Мая 2012, 19:51 | Персона

Юлия МАМРОВА, директор компании «Роял сервис»: В бизнесе – как в серфинге

Директор компании «Роял сервис» Юлия МАМРОВА пришла в таможенно-логистическую сферу со студенческой скамьи, окончив юридический факультет владивостокского филиала Российской таможенной академии. Работала в отделе таможенного оформления крупной федеральной компании, затем вместе с несколькими коллегами открыла другое предприятие, а спустя некоторое время решила открыть свою компанию.

Для того чтобы утвердиться на рынке, надо было собрать профессиональную команду и убедить потенциальных клиентов в том, что тебе можно доверять серьезные грузопотоки. В нее поверили. И сотрудники-мужчины, значительно старше по возрасту, пришедшие работать в ее компанию. И владельцы грузопотоков, рискнувшие поработать с новым игроком рынка. Обаяние новоиспеченного руководителя вовсе ни при чем. В какой-либо другой сфере жизни молодая и интересная женщина, возможно, может рассчитывать на снисхождение, но не в бизнесе. Тем более в таком серьезном, где тоннаж оформляемого груза исчисляется сотнями и тысячами, а возможные убытки от одной-единственной ошибки – миллионами.

– Юлия Владимировна, чем вы руководствовались, открывая свою компанию? Бизнес не женский, очень сложный, сотканный из нюансов законодательно-правовой сферы…

– Стратегия нашей компании определяется таможенной политикой России в мире. А риски есть всегда и везде, в любой сфере. И в журналистике тоже, согласитесь? Но это ведь вас не останавливает? Так и в нашем деле. Если ты хорошо разбираешься в области своей деятельности – и тебе нравится этим заниматься! – четко осознаешь, в чем может быть твое конкурентное преимущество на рынке, то неважно, какой это бизнес. Что же касается деления на женский и мужской, то для настоящего бизнесмена это не имеет значения. Если ты коммерсант от природы, то твое дело будет успешным, независимо от того, занимаешься ли ты таможенным оформлением либо добычей полезных ископаемых.

– Судя по тому, что компания очень быстро стала набирать обороты, открывать новые направления, вам это удалось. По какому принципу формируете команду?

– Главное – профессионализм и наличие профильного образования. А внутренним стандартам работы можно научить. Я всегда говорю новым сотрудникам: все, что вы знаете, останется при вас, но вы должны быть готовы многому учиться заново.

– Что, на ваш взгляд, привлекает клиентов, обращающихся в «Роял сервис»?

– С нами удобно работать. Думаю, именно этим и обусловлен тот факт, что, несмотря на молодой возраст компании, с нами сотрудничают серьезные предприятия с именем и историей: «Водный мир», «Епишев», «Торговый дом Дазэл», «Приморский кондитер»… Мы не переманиваем их у коллег по рынку, не даем пустых обещаний. Нам удается предложить более выгодные условия работы – как в плане приемлемой цены, так и в плане перечня и качества услуг.

– А ведь конкуренция на вашем рынке очень большая, сложно было найти свою нишу?

– Мне очень нравится, как по этому поводу сказали Кьелл НОРДСТРЕМ и Йонас РИДДЕРСТРАЛЕ в книге «Бизнес в стиле фанк»: «Секрет рыночного капитализма в том, что успешные компании стали таковыми, убив дух свободного предпринимательства. Они преуспели, всего лишь создав монополии, пусть и ненадолго. Истинное конкурентное преимущество создается за счет отказа от конкуренции. Настоящий успех определяется способностью быть другим и постоянной готовностью к изменениям».

Что же касается нашей компании, то она оказывает услугу в комплексе. Ведь таможенное оформление – это всего лишь одно из звеньев цепочки операций, требующихся клиенту. Если делить ее на сегменты и обслуживаться в разных компаниях, то в итоге выходит, что ответственность за груз, по большому счету, никто не несет, и в случае возникновения проблемы каждый начнет кивать на другого…

Логистика, экспедирование, сертификация, таможенные услуги – все соединено в общую логистическую схему, и мы ее полностью замыкаем. А для того чтобы она была оптимальной, используются различные виды транспортных перевозок. Мы предоставляем автомобильный транспорт под вывоз 40- и 20-футовых контейнеров, включая рефрижераторный, занимаемся вывозом контейнеров, находящихся под таможенным контролем (т. е. перемещаемых по процедуре таможенного транзита), оказываем услуги по перевозке контейнеров на железнодорожных платформах по территории России и морским транспортом из всех крупнейших портов Китая, Японии, Южной Кореи, США, Австралии и Европы до владивостокских портов – торгового и рыбного.

Поскольку при таможенном оформлении грузов часто возникает необходимость получения разрешительных документов, оказываем полный комплекс услуг в области сертификации. У нас наработан большой опыт в этом направлении, и мы предлагаем четкий алгоритм действий, позволяющий клиенту получить необходимые документы в кратчайший срок, причем по разумным ценам.

Также наша компания предоставляет услугу по закрытию склада на контейнеры, пришедшие по морским линиям APL, MAERSK, CMA CGM, KMTC, SINOKOR, FESCO и находящиеся на терминалах «Унэко», «ВКТ», СВХ «Дальрефтранс». Причем скорость закрытия склада у нас – одна из самых высоких.

Ну и, конечно, предлагаем дополнительный сервис: страхование груза, отслеживание его местонахождения, перевалка и разукомплектование, консалтинг и аутсорсинг в сфере внешнеэкономической деятельности.

– И с какой категорией клиентов вам интереснее всего работать?

– Мы работаем и с крупным, и с мелким бизнесом. С любыми объемами и различными направлениями. Молодые компании – вообще отдельная история: нам интересно вместе расти, осознавая, что в их успехах есть и наша заслуга тоже. География клиентов – вся Россия.

– Недавно мы виделись с вами на одном мероприятии, и я ненароком услышала, как в 11 часов вечера вы обсуждали с клиентом по телефону условия доставки его груза. Подобные ситуации не редкость?

– Случаются. У нас много региональных клиентов, и из-за разницы во времени многие из них «просыпаются» тогда, когда у нас уже окончен рабочий день. Я не вижу в этом ничего страшного. У постоянных клиентов есть мой мобильный телефон, и мне могут позвонить в любое время.

Если ты ввязался в серьезный бизнес, то должен отдавать себе отчет в том, что твое время теперь принадлежит не только тебе. Личные планы приходится согласовывать с рабочими процессами. Не могу, например, позволить себе улететь в отпуск под Новый год: только в январе, когда год завершен и все обязательства перед клиентами выполнены. А в декабре у нас горячая пора!

– Не жалеете о том, что занялись этим бизнесом?

– Нисколько. Чувствую себя на своем месте, занимаюсь любимым делом. У нас такая живая сфера деятельности! Как в серфинге: ты все время должен быть на гребне волны, мгновенно реагировать на малейшее движение законодательной базы или рынка. И делать это быстрее, чем твой клиент. Чтобы к моменту, когда он только задастся вопросом, как то или иное нововведение может повлиять на его бизнес, ты уже предложил ему готовое решение.

Досье "ДК"

Компания «Роял сервис» осуществляет таможенное оформление грузов, прибывающих на территорию РФ морским, авиа-, автомобильным и железнодорожным транспортом, декларирует товары по процедуре таможенного транзита, предоставляет услуги по перевозке грузов и координирует работу со складами временного хранения. Является официальным таможенным представителем, внесенным в соответствующий реестр. Ежемесячный грузооборот оформляемого товара составляет более 5000 тонн.

Татьяна ОРЛОВА, «Дальневосточный капитал».

Теги:


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Компании
18 Ноября 2016, 15:02
Деликатес из глубины Камчатский край остается лидером по добыче водных биоресурсов не только на Дальнем Востоке, но и в Российской Федерации в целом. По данным Росрыболовства, общий улов всех российских рыбопромышленников по состоянию на 31 декабря 2015 года составил 4,4 млн тонн. Почти миллион тонн в этой доле - вылов камчатских рыбаков.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Часовой пояс
18 Ноября 2016, 14:57
Очередная серия смертей животных стала поводом для уголовного расследования в Приморском океанариуме Следственный комитет по Приморскому краю приступил к доследственной проверке в ФГБУ "Приморский океанариум". Поводом для проверки стала смерть двух тихоокеанских белобоких дельфинов.
статьи раздела
Вкус жизни
18 Ноября 2016, 09:15
Зимний отдых не за горами Из-за валютных колебаний многие похоронили надежду на отпуск в экзотических странах и на знаменитых горнолыжных курортах Европы. Впрочем, дальневосточникам переживать из-за этого не приходится, так как родной регион является одним из самых богатых в мире по природным ресурсам и предлагает уникальные возможности для отдыха. Есть на нашей территории места, где бьют целебные минеральные источники и сопки укрываются красивыми снежными шапками, а есть и крупные горнолыжные курорты, которые собирают туристов со всего мира. Поэтому на Дальнем Востоке может найти развлечение по вкусу и заядлый охотник, и турист, привыкший к удобствам. Своими планами на зимний отдых 2016-2017 годов поделились читатели журнала "Дальневосточный капитал".
статьи раздела
Вкус жизни
18 Ноября 2016, 09:00
Заповедник "Командорский": Там, где киты держат землю Командорские острова - уникальное место, в России найти что-то подобное совершенно невозможно. Здесь сочетаются удивительной красоты тундровые ландшафты, холмы и горы. Множество видов редких краснокнижных зверей и птиц обжили эти неприветливые с первого взгляда острова, западающие в самое сердце после близкого знакомства, а в водах Северной Пацифики, омывающей Командоры, живут киты - чудесные морские исполины. Все это кажется невероятным, но действительно существует. И вы можете прикоснуться к этому, в чем вам помогут сотрудники государственного природного биосферного заповедника "Командорский" имени С. В. Маракова.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Ноября 2016, 09:40
До Дальнего Востока дошли тенденции меховой моды из европейской части России Главный тренд сезона - яркий мех ненатурального оттенка
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика