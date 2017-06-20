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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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10 Июля 2017, 08:32 | Персона
Президент Республики Корея примет участие в ВЭФ-2017 во Владивостоке
В этом году Восточный экономический форум пройдет 6-7 сентября
На полях саммита «большой двадцатки» в Гамбурге состоялась встреча Владимира Путина с Президентом Республики Кореи Мун Чжэ Ином, на которой главы государств обсуждали различные вопросы двустороннего взаимодействия, сообщает официальный сайт Президента России.
В ходе встречи Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин подтвердил свое участие в Восточном экономическом форуме.
«Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить за Ваше приглашение во Владивосток в сентябре этого года: я буду участвовать в III Восточном экономическом форуме», - сообщил Мун Чжэ Ин.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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