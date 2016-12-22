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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Премия Luxury Lifestyle Award прошла в Приморье
Итак, «Патриотическое событие года» – присвоение Владивостоку звания «Город Воинской славы» и благотворительная акция фонда «Мама» «Синий Платочек», «Культурное событие года» – премьера спектакля Театра им. ГОРЬКОГО «Товарищ», «Международное событие года» – Чемпионат мира по тхэквондо и кинофестиваль «Меридианы Тихого». Специальные призы в номинации «Творцам Нового облика Владивостока» получили Александр ЮРОВ за подсветку владивостокской телебашни и Виктор ГРЕБНЕВ («Тихоокеанская мостостроительная компания») за грандиозное строительство мостов во Владивостоке. Специальные призы в номинации «Роскошь щедрости» за меценатство и благотворительность получили Елена ТЕКИЕВА и Евгений БАРАНОВ. «За вклад в репутацию Владивостока и Приморского края на мировой арене» награждены чемпион Европы и мира по гребле Иван ШТЫЛЬ, Вице-Миссис Мира-2011 Вероника ДРЕМЛЮГА, Мини-Мисс России и Мини-Мисс Мира Софья МИТЮРЕВА, заслуженная артистка России Лариса БЕЛОБРОВА. Премьерой года стало образование ДВФУ.
Победителями в бизнес-номинациях стали: проект SUCCUB, бутик Max&Co, салон ISTA SPA, ресторан IZ BRASSERIE, салон VERSACE HOME, салон «Немецкий стиль», студия новейших технологий «Эстетик», салон часов, аксессуаров и ювелирных украшений «Золотое время», ювелирная компания Премиум-класса «Русский ювелир», сеть ювелирных салонов «Роскошь».
Статуэтки Luxury Lifestyle Award за победу в светских номинациях распределились следующим образом: «Светская леди» – Роза ЧЕМЕРИС, «Светская пара» – Яна и Сергей ВАРНАКОВЫ, «Безупречный стиль» – Тамара САКСИНА, «Открытие года» – Венера КИМ, «Светский фотограф» – Дмитрий СОРОКА, «Светское событие года – «Звездный концерт» (проект PR Respectable).
Отдельным ярким зрелищем стала выставка premium-товаров Luxury Lifestyle Fair. Все экспозиции были интерактивными: зрители угощались горячим глинтвейном от Салона немецких кухонь Nolte, примеряли кутюрные платья из обоев от интерьер-салона «Холст», наслаждались безупречным звуком и изображением в мини-кинотеатре от салона техники Bang&Olufsen фотографировались в обществе Адама и Евы под ветвями «Дерева Наслаждений» от интерьер-салона «Лангусто». А также дегустировали коллекционный парфюм от бутика «Эрмитаж», примеряли очки от салона оптики «Хамелеон» и авторские украшения от Ювелирной студии Веры ПОЛЯКОВОЙ. Студия многоуровневого оздоровления «Рейки» подарила зрителям очень необычный и тонкий философский мини-спектакль. А компания «Грейс» подготовила авангардную инсталляцию из огромных экранов, украсившую сцену.
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