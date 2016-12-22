|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 23 Декабря, 03:44 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Владелица компании "ДВ-проект" Наталья Воробьева: Я 10 лет инвестирую в регион
Двойной инвестресурс
- Наталья, этим летом ваша компания «ДВ-Проект» отметила 10-летний юбилей. Вы утверждаете, что все эти годы инвестировали в регион…
- Конечно, судите сами… Кто такой инвестор? Чужак, вкладывающий деньги в создание местного бизнеса, который дает региону рабочие места, инфраструктуру, налоги, рынок? Я это делаю уже 10 лет. Так почему я не имею права называться инвестором? Тем более что моя мотивация гораздо сильнее. Я здесь живу, а значит, мне не все равно, что скажут о моей работе земляки, коллеги, семья. Я не могу позволить себе роскошь сэкономить на «привязке» объекта к грунтам или инженерным сетям, в отличие от некоторых пришлых компаний с отношением шабашников: после нас - хоть потоп. Дальневосточный бизнес недооценен как инвестресурс для развития региона.
- Но за последние несколько лет в город было вложено около 680 млрд рублей. Как тягаться с таким масштабом?
- Да, саммит АТЭС стал поводом для грандиозных государственных инвестиций в инфраструктуру региона (правда, треть названной суммы пошла на газопровод «Сахалин - Хабаровск - Владивосток»). Цель невиданных бюджетных вливаний - остановить отток людей из Сибири и Дальнего Востока и создать стимул для частных инвестиций. «Зауралье» на грани демографической катастрофы: за 20 лет отсюда уехало 1,5 млн человек. Считай, за это время исчезло два Владивостока. Для территории, где осталось чуть более 6 млн человек, это огромное число. И сегодня 40% местного населения хотят уехать (результаты опроса ВЦИОМ за 2013 год). Причины - недовольство качеством и дороговизной жизни, отсутствием карьерных перспектив, одним словом - средой обитания.
Но федеральный финансовый дождь закончился. Этой весной карета превратилась в тыкву: правительственный план 2012 года «разворота на Восток» стоимостью 10 трлн рублей (из которых 3,8 трлн рублей бюджетные) трансформировался в скромную программу развития транспортной инфраструктуры Дальневосточного региона России (в частности - расширение узких мест Транссиба и БАМа) на сумму 780 млрд рублей до 2018 года.
Дальше искать деньги на развитие региона (и доводку «до ума» саммитовских проектов) надо самим. Региональные власти рассчитывают не на частный российский капитал - его и в ЦФО не дозовешься, - а на госмонополии и азиатских инвесторов. И это правильно. Думают они и о том, как поддержать средний и малый бизнес, создающий, во-первых, немало рабочих мест, а во-вторых - товары внутреннего и повседневного спроса. И это тоже правильно.
Но почему никто не думает - по крайней мере, не говорит с трибун и не пишет в СМИ - о том, что инвестиции должны работать на развитие региона уже на стадии освоения?! Много ли дальневосточных компаний - по регистрации главного офиса и владельца - создавали объекты АТЭС? Кто проектировал, строил, а теперь и обслуживает эти объекты? «Дочки» холдингов с управляющими компаниями в Москве? И судя по скандалам после саммита - работали они далеко не всегда высокопрофессионально. Неужели наши специалисты даже на субподряды не годны?
Обязательным условием для крупного инвестора и, прежде всего, корпораций, ведущих добычу, переработку и транспортировку природных ресурсов, а также строящих и эксплуатирующих инфраструктурные объекты, должна стать гарантия максимального привлечения для работы местных компаний - от рытья канав до высокотехнологичных услуг. Это даст колоссальный толчок развитию среднего и малого регионального бизнеса, причем мгновенно! Сейчас для местной компании получить такой подряд практически невозможно. Я знаю, о чем говорю.
Пока эффект от инвестиций рассматривают только один - после их освоения, а про эффект во время их освоения забывают. Этот инвестресурс как будто скрыт от глаз властей и инвесторов. А ведь это еще и мощнейший психологический стимул: уверена, если бы больше местного населения было вовлечено в строительство нового города, то и качество объектов было бы лучше, и одобрения людей больше.
Кстати, это отличный показатель для отчетности местных чиновников - процент инвестиций, освоенных региональными подрядчиками. Пока же - если судить по подготовке к саммиту АТЭС - значительная часть «дальневосточных» инвестиций уходит на развитие каких-то других регионов России и стран ближнего и даже дальнего зарубежья! Словом, видит око, да зуб неймет… Если и дальше так пойдет, то следующие 10 лет я буду инвестировать в Москву или… Юго-Восточную Азию, как это уже делают многие мои земляки.
Испытание Камчаткой
- Ну а пока во что инвестируете?
- Мой главный инвестпроект - компания «ДВ-Проект». Это дело моей жизни. В последнее время популярна идея, что каждые 5-7 лет надо менять работу, специализацию и даже профессию. Хорошо, что Микеланджело об этом не знал. Не понимаю, как за такой короткий срок можно стать высококлассным специалистом в каком-либо деле. Думаю, у общества просто снизились критерии оценки. Для карьеры, наверное, это хорошо, а вот для результата… Впрочем, сейчас время резюме, а не биографий.
Работы у нас много, проекты значительные. За 10 лет коллектив обновился всего наполовину. Текучки кадров, как видите, нет. Каждый из нас понимает, что все мы в одной «подводной лодке» и сойти с нее некуда: что сделали - за то и получим. Возможно, поэтому у нас практически нет «бумажных» проектов - 99% наших разработок строятся. Такой КПД - редкость среди проектных компаний!
С 2004 года мы практически постоянно работаем на Камчатке и за 10 лет оставили там заметный след…
- Так далеко?! Неужели там, «на краю земли», есть заказчики на серьезные объекты? В условиях демографической катастрофы…
- Далеко от чего? От Владивостока, Москвы, Нью-Йорка? Сергей ДОВЛАТОВ писал: «Нет географической провинции, есть провинция духовная».
Действительно, в начале двухтысячных любое масштабное строительство на Камчатке казалось абсолютной фантастикой. Пионером в возрождении города стал «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт»: для обеспечения жильем своих работников руководство порта решило построить жилой микрорайон «Северо-Восток» из восемнадцати пятиэтажных домов, примерно на полторы тысячи жителей! И это на «голой» земле, без коммуникаций! Наш проект для камчадалов стал неожиданностью - до нас таких домов там не строили: монолитные, с цокольными и мансардными этажами, эркерами и закрытыми лоджиями, у каждого - свой желто-синий рисунок фасада… Почему-то до нас все камчатские жилье было исключительно серого цвета. За этот проект мы получили диплом выставки «Зодчество-2007» (Хабаровск) в номинации «Постройки».
Дальше - больше. Вскоре к портовикам присоединились предприниматели, а в последние годы стали реализовываться федеральные целевые программы по строительству и сейсмоусилению жилья, региональные инфраструктурные и отраслевые инвестпроекты. Сегодня Камчатка - это большая стройка.
А мы начали работать там еще в 2004 году и за это время построили самое высокое в Петропавловске-Камчатском 14-этажное офисное здание,12-этажные жилые дома повышенной комфортности, санатории, здание скорой помощи, гостиницы, торговые центры…
Кстати, в 2010 году один из этих домов, построенных по нашему проекту, посетил Владимир ПУТИН и сказал о них: «Вот это уже цивилизованное жилье. Здесь уже по-человечески можно жить».
- Вы строите 12 и 14-этажные дома на Камчатке?!
- Да, «сейсмика» - наша специализация.12-этажки, одобренные В. В. Путиным, сейсмоустойчивые и могут выдерживать землетрясение до 10 баллов. Это новый проект сейсмостойкого жилья, прошедший государственную экспертизу. Даже среди дальневосточных проектировщиков это редкая компетенция.
Камчатка - наш сертификат качества. При разработке проектов для этого сурового края необходимо учитывать не только сейсмику, но и сложные погодные условия, пересеченный ландшафт, тяжелые грунты, высокую стоимость строительства (при низкой покупательной способности населения), практически полное отсутствие цивилизованной архитектурной среды и даже местный свободолюбивый менталитет.
Камчатский «Артек»
- Каким «звездным» объектом «ДВ-Проект» занят сейчас?
- Вы попали в самую точку! Мы как раз заканчиваем действительно «звездный» проект - и по важности, и по масштабу, и по тематике!
Около года наша команда работала над проектом «Камчатского детского оздоровительно-образовательного центра» в селе Паратунка Елизовского района. Это аналог легендарных всесоюзных пионерских лагерей «Артек», «Орленок», «Океан». Центр займет около 50 гектаров и будет одновременно принимать 300 детей круглый год. Особенность лагеря - в организации профильных смен: ребята смогут попробовать свои силы в различных профессиях - от спасателя до кондитера. Кроме того, центр доступен для инвалидов и других маломобильных групп населения - именно они будут отдыхать там в первую очередь.
Это работа государственного уровня. Проект реализуется в рамках федеральной целевой программы по организации отдыха, оздоровлению и занятости детей и молодежи в Камчатском крае на 2012-2015 годы.
Тема лагеря - космос. Еще и поэтому проект «звездный»! Мы сами разрабатывали концепцию центра и постарались включить в нее все, что только детской душе угодно! Кроме обычных для лагерей «всесоюзного значения» спальных корпусов, школы, спорткомплекса и стадиона со спортплощадками, там будут и фирменные «фишки»: круглогодичные открытые бассейны с термальной водой (все-таки это - знаменитая «Паратунка»!), оранжерейно-тепличное хозяйство, павильон судомодельного творчества, «Звездный дом», учебный блок «Деревня мастеров» и даже музей под открытым небом «Маленькая Камчатка». Всего - 19 зданий, включая административные и хозяйственные постройки, дом для приезжих и общежития для педагогов и персонала (всего на 150 человек). Думаю, в такой лагерь мои дети поехали бы с превеликим удовольствием!
- Действительно, «Артек» в Паратунке... Расскажите подробнее о «Маленькой Камчатке» и «Деревне мастеров».
- «Маленькая Камчатка» - это парк миниатюр, в котором будет воссоздан ландшафт всего полуострова с горами и вулканами, реками и озерами, заповедниками и парками. Осмотреть все достопримечательности Камчатки здесь можно будет всего за час. В «Деревне мастеров» дети смогут познакомиться с очень древней и самобытной культурой коренных народов Камчатки - теперь, к сожалению, малочисленных - коряками, ительменами, эвенами, алеутами, чукчами... Послушать сказки и мифы, принять участие в праздниках и обрядах, попробовать национальные блюда, освоить на мастер-классах азы ремесел - резьбы и росписи по кости и рогу, аппликации и вышивки, плетения из бисера, кожи, бересты.
- Есть ли приморские заказы?
- Есть, но с Камчаткой, к сожалению, не сравнить. Здесь меньше достойной работы и больше проектных компаний. Приморский клиент избалован невиданным демпингом, и чаще всего в борьбе за заказ побеждает не самый сильный и не самый оптимальный, а самый дешевый (во всех смыслах) проект. Конечно, в будущем такая «экономия» обернется для заказчика убытками, но… это будет завтра. Ценовые войны - путь в никуда и для подрядчика, и для заказчика. Мы в них не участвуем, живем по Шарлю де Голлю: «Всегда выбирайте самый трудный путь - на нем вы не встретите конкурентов».
Лицом к клиенту
- Однако, судя по количеству работы, заказчики «ДВ-Проект» любят. Поделитесь секретом: чем берете клиента?
- Секрета нет. Прежде всего - отношением. Мы работаем до тех пор, пока заказчик не останется доволен. Налаживаем диалог - стремимся понять причины возникновения его предложений. Не считаем себя умнее всех.
Тщательно готовимся к любому проекту: это очень важный и ресурсозатратный этап - как в строительстве «нулевой цикл». Обязательно делаем несколько качественных эскизных вариантов. Умеем работать «на расстоянии» - чувствовать ситуацию и управлять ею.
Принципиально не срываем сроки! Задержка проекта для нас - катастрофа. У компании, кроме основной деятельности, нет других источников доходов. Поэтому, договариваясь с заказчиком, я всегда делаю акцент на то, что сроки выполнения работы в основном зависят от него, ведь для нас сделать проект - не проблема.
Да и 10 лет для компании - золотой возраст: с одной стороны - уже есть опыт и объемное портфолио реализованных проектов, с другой - еще есть незашоренность, энтузиазм и креативность. Надеюсь повторить эти слова в интервью «Дальневосточному капиталу» в 2023 году!
Handmade руководителя
- Наталья, юбилей «ДВ-Проекта» совпал с вашим личным юбилеем. Эту двойную дату вы отметили весьма нетрадиционно - выставкой собственных живописных работ «Как правило» в галерее «Артэтаж». Почему именно так, а не выставкой архитектурных проектов, например?
- Лучший выставочный центр для архитектора - город. То, что построено? - люди видели, а то, что в проекте? - показывать рано. И потом, я - лицо компании. Доверяют мне - доверяют компании. А лицо должно быть с интеллектом и душой в глазах. Поэтому я решила познакомить Владивосток не с директором «ДВ-Проекта» (для этого есть ваш журнал), а с человеком и его творчеством. Поверьте, смотреть картины людям гораздо интересней, чем бизнес-презентации.
Но рисую я, конечно, не для пиара. Для меня это эмоциональная отдушина - сродни медитации. Занимаюсь я этим чаще всего на охоте, поэтому в основном сюжеты моих картин - пейзажи и натюрморты с дичью.
- Бизнес, живопись, охота, семья… Может, есть что-то еще? Откуда вы берете на все это силы?!
- Есть еще масса всего: семейные путешествия по собственным маршрутам, рыбалка на катере, книги, естественно, мода… А силы… Созидание - хитрая вещь: чем больше тратишь, тем больше создаешь, а значит получаешь. Вот такой нарастающий замкнутый цикл - энергетический вечный двигатель.
- А семья не чувствует недостатка вашего внимания?
- В семье, как и в бизнесе, женщина успешна только тогда, когда она хороший менеджер. Управление «домашними» процессами в большой семье может оказаться на порядок сложнее, чем бизнес-процессами в иной компании. Не зря же говорят: «менеджер домашнего хозяйства».
- В этой сфере вы так же успешны как управленец?
- Очень надеюсь! Конечно, есть сложности. Трое девчат - это вам не фунт изюма! Но вместе с тем - нет ничего невозможного. Можно было бы целиком посвятить себя семье и дому - это отличная карьера для женщины, но я чувствую, что хочу и могу сделать что-то еще.
То время, энергия и эмоции, которые я уделяю работе, не нужны ни мужу, ни дочкам. Они все очень самостоятельные, творческие и занятые люди - им вполне хватает того, что я отдаю им за вечер. У каждого есть своя «работа», хобби, домашние обязанности… - им просто необходимо личное пространство. Правда, работаю я строго до шести.
- А муж?
- Муж так же работает и занимается детьми, как и я. Но мы много времени проводим вместе, в том числе и по работе: случается даже, что вдвоем ездим в командировки - у нас случаются одни и те же заказчики. Вращаемся мы в одном кругу, разговариваем об одних и тех же вещах, на многое у нас общие взгляды. Так что без внимания у меня не остается никто…
Виктор КУДИНОВ. Журнал "Дальневосточный капитал", январь, 2014 год.
- Сергей САКСИН, председатель совета директоров ОАО "ПБТФ": Хочется изменить отношение власти к рыбакам
- Новый виток "Приморского кольца": путь резидента
- Виктор ШАЛАЙ, директор Приморского государственного краевого музея им. Арсеньева: Музей способен решать серьезные проблемы территории
- Дмитрий Царев: Властным структурам Приморья нужна оптимизация бизнес-процессов
- Гендиректор ОАО "Преображенская база тралового флота" Сергей Еремеев: Преображенцы были и остаются гордостью рыбной отрасли региона
- Денис Сарана: Меньше всего портам нужно сокращение торгового оборота с другими странами
- Николай Зорченко: Любое кругосветное плавание - показатель экономических возможностей государства
- Валентин СЕРГИЕНКО, председатель ДВО РАН: Старые знания лишь помогают жить, но ничему не учат…
- Генеральный директор компании "Терратур" Анна ГАНЖА: Избавляйтесь от стереотипов и отдыхайте по-новому!
- Алексей Леонов: Мы занимаемся пропагандой "пожаробезопасного образа жизни" и стараемся поддерживать малый бизнес
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.