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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Андрей ХЛЕСТУНОВ, генеральный директор компании "ВостокБизнесСтрой": Для меня важно быть полезным обществу, власти, бизнесу
Как молодой бизнес-структуре удалось стать новым течением в огромном и неспокойном океане строительного рынка, согласился рассказать учредитель и генеральный директор «ВостокБизнесСтроя» Андрей ХЛЕСТУНОВ.
- Андрей Александрович, вы достаточно молодой руководитель. Почему выбрали именно эту нишу бизнеса, где суровые законы и, как говорится, все давно «попилено»?
- Чтобы было не скучно каждый день ходить на работу! А если серьезно, я всегда считал, что когда ты делаешь работу профессионально и качественно, не пытаешься поменьше сделать - побольше заработать, то и не надо доказывать, что достоин быть в этом бизнесе наравне с мастодонтами. Может быть, это и звучит банально, но в моем случае так и происходит. Подтверждение этому - наш опыт в период строек саммита АТЭС. Это были сложные времена, все тогда проверили себя на прочность. Жесткая конкуренция доходила порой до варварских методов прессинга: колеса нам резали, стекла били, но я не поступился принципами. Правда была на моей стороне, мы делали даже больше того, что могли в предложенных обстоятельствах. Мы тогда работали на субподряде, занимались остеклением «Хаятта» на мысе Бурном, морским фасадом Владивостока, и приводили в порядок дома вдоль гостевого маршрута. Этот опыт дал мне уверенность в своем выборе. Теперь я точно знаю, что подобные методы воздействия со стороны превращаются в пыль, когда ты действуешь в рамках закона и сам гордишься своей работой.
Досье «Дальневосточного капитала»: «ВостокБизнесСтрой» осуществляет полный цикл работ, от проектирования до капитального строительства промышленных и жилых объектов любой сложности, включая все промежуточные циклы, такие как инженерные сети, альтернативная энергетика, кровельно-фасадные работы.
- Отступать не в ваших правилах?
- Не имею права! За мной стоят люди, которые мне поверили! Я ни в коем случае не могу их подвести.
- Вот, кстати, о людях. Как удалось собрать профессионалов такого уровня? Переманивали?
- Ни разу! Каждый человек с нами не случайно, каждый - история. У нас нет сотрудников, которые работают формально. Все относятся к делу как к собственному, и я считаю это большой кадровой победой.
Основной костяк - человек пятнадцать. Это мои замы, конструкторы, проектировщики, гидротехники, инженеры, мастера, бригадиры - люди, на которых я могу положиться как на самого себя. Постоянный штат - около 40 человек. Ну а на проекты привлекаем до сотни профильных специалистов.
Строилась команда поэтапно. От проекта к проекту. Например, однажды мне предложили должность начальника участка на строительстве очистных сооружений на Де-Фризе. Я не раздумывая согласился. Мы запустили там «проблемную» стройку. А чуть позже я получил интересный с профессиональной точки зрения субподряд на ТЭЦ-2. Я понимал, что совмещать два объекта не получится, поэтому сообщил учредителям и коллективу, что возвращаюсь в свой бизнес, и услышал от подчиненных: «А с вами можно?» Мне, конечно, нужны были проверенные делом люди, но на тот момент был один-единственный контракт, впереди - неизвестность, о чем я откровенно предупредил. Но люди все равно пошли за мной. И до сих пор мы работаем вместе.
- Говорят, у вас даже есть так называемый лист ожидания из тех, кто желает попасть в вашу команду. Чем мотивируете людей?
- В первую очередь, конечно, достойной зарплатой, которая позволяет им обеспечивать семьи, ездить на хороших машинах, путешествовать, развиваться культурно. Ведь для здорового члена общества очень важно иметь не только материальные блага. У нас дружная интернациональная компания, работают в том числе и иммигранты, которые давно получили гражданство и обзавелись жильем. Для работников, которые пока такой возможности не имеют, будем строить комфортабельное общежитие, уже присмотрели участок под застройку.
Кроме того, я никогда не делаю никого крайним, за каждого стою стеной. Если вдруг что-то идет не так, отвечает первое лицо компании. Когда приходится затянуть пояса, а такое порой случается, то всем вместе. Но каждый знает: завтра закроем объект, и никто не останется обиженным. Если хорошо компании - хорошо всей команде, не только руководству. Думаю, люди это ценят.
- Вы упомянули, что работали по найму на стройке Де-Фриз. Зачем вам, человеку из большого кожаного кресла, идти на стройку? Там же адские условия. Что за хитрый ход?
- Во-первых, я не считаю себя человеком, как вы говорите, из кожаного кресла. Мне нравится строительный процесс сам по себе, я всегда в гуще событий. Люблю сложные проекты, над которыми вначале ломаешь голову, а затем гордишься результатом. Наверное, мой темперамент никогда не позволит мне стать большим начальником из закрытого кабинета.
А что касается стройки на Де-Фризе: вы правы, это был стратегический ход. Я не мог упустить шанс получить колоссальный опыт федерального масштаба. Поэтому временно оставил свой бизнес на замов и старался руководить извне.
Досье «Дальлневосточного капитала»: Андрей Хлестунов закончил факультет строительного производства и менеджмента Дальневосточного государственного технического университета. Студентом пришел работать инженером в компанию «Современные Оконные Конструкции». Затем возглавил отдел продаж, спустя два года стал топ-менеджером компании. Под его руководством ООО «СОК» стало одним из лидеров рынка оконных конструкций.
- Давайте поговорим о настоящем. Чем сейчас живет компания? Какие объекты вы реализовали за последнее время?
- Об этом я могу говорить долго, каждый проект - это целая жизнь. К примеру, наша работа с ФПК «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края». С Фондом мы объехали все Приморье. Одновременно закрывали десятки объектов, от Владивостока и Фокино до Тернея и Лучегорска. Один из значимых проектов - внедрение мембранной кровли в ЗАТО Фокино и пос. Дунай. Изначально никто не верил в его целесообразность. На чистом энтузиазме и понимании, что нужно сделать лучше, чем было до нас, мы провели огромную работу. С привлеченными под проект инженерами и поставщиками защищали расчеты и сметы, провели разъяснительную работу с главами местной администрации.
Подтверждение, что все это было не зря, - благодарность жителей. И что немаловажно, внедрение мембранной кровли позволило снизить стоимость проекта в полтора раза, притом, что качество в разы выше, а сроки - меньше.
Наш стратегический партнер, с которым мы давно работаем на конкурсной основе, - АО «Центр судоремонта «Дальзавод». Этот заказчик ориентирован на применение современных материалов и новых технологий со сложной инженерией. Соответственно, все эти проекты требуют специалистов высокой квалификации.
Мы делали для «Дальзавода» комплексные ремонты кровель, включая реконструкцию зенитных фонарей с дистанционно открывающимися створками. Без ложной скромности, в Приморье такого еще никто не делал. Вели реконструкцию цехов без остановки производства Центра судоремонта. В прошлом году закончили реконструкцию кровли цеха № 6, который является памятником архитектуры со всеми вытекающими из этого жесточайшими требованиями. Кровля имеет арочную форму, поэтому покрытие выполнялось в виде многослойной конструкции гнутой формы. Плюс она дополнялась большим количеством окон. Все это собиралось на большой высоте. Интересная работа была, мы на ней сильно выросли.
Развиваем направление малоэтажного строительства, возводим одновременно четыре объекта, на которых внедряем современные инженерные системы, касающиеся водоснабжения, полностью регулируемого в каждой комнате отопления, удобной электрической системы. Дома получаются суперсовременные, со всеми коммуникационными и охранными системами.
Много работаем с бюджетными организациями. Проводили реконструкции школ. В прошлом году осуществили реконструкцию Владимиро-Петровки, которая проходила под федеральным контролем. Ведем серьезную инженерную работу. В 2016-м в Посьете и Черниговке тянули водоводы. Отремонтировали теплотрассу в Ярославке. Проектировали водовод в Камень-Рыболов.
- Большая часть работ - это тендеры. Не секрет: чтобы выиграть на аукционе, надо предложить самую низкую цену и не выйти потом за ее границы.
- Аукционы - действительно больная тема. Их условия, диктующие правила играть на понижение, не идут на пользу ни государству, ни бизнесу, так как собирают вокруг себя нечистоплотные компании-однодневки, желающие заработать на суррогате. Но мы вынуждены соблюдать эти правила. Постоянно ищем и внедряем новые решения, которые смогут сэкономить деньги заказчика и дать больший эффект, чем ожидался.
Мы никогда не участвуем в тендерах, чтобы передать потом заказ другой компании, а самим заработать на разнице. Каждый проект - это история, которую мы проживаем вместе с заказчиком. За все время работы ни разу никого не подвели. Для того чтобы находить рациональное зерно там, где его никто не видит, мы постоянно учимся: на выставках, в том числе зарубежных, у поставщиков, с которыми работаем, на профильных форумах. Все мои сотрудники занимаются саморазвитием, и не потому, что я их заставляю, - им хочется расти, повышать квалификацию и быть полезными обществу.
- Что дальше с таким амбициозным подходом к делу? Не тесно на Дальнем Востоке?
- Не собираюсь ли я переезжать в другой регион? Нет! У моей семьи крепкие дальневосточные корни, и мне здесь не тесно. Это место, где я действительно хочу жить и работать. Будем продолжать трудиться на благо его развития. Строительство - локомотив любой экономики. Мы готовы строить мощные промышленные объекты, возводить качественное жилье, участвовать в масштабных проектах, внедряя лучшее, что есть в строительной индустрии.
К счастью, мы не одиноки. Есть в нашем бизнесе крупные игроки, с руководителями которых мы сходимся во взглядах. Будем делать общее дело, вместе развивать регион, менять жизнь на Дальнем Востоке в лучшую сторону. У нас это уже получается!
Татьяна Орлова.
Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2017 год.
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