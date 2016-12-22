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Гендиректор ОАО "Преображенская база тралового флота" Сергей Еремеев: Преображенцы были и остаются гордостью рыбной отрасли региона
Белоснежный 75-метровый красавец шириной 12 метров и водоизмещением более 2000 тонн изготовлен по проекту ЛВ-8501, мощность установленного морозильного оборудования - 90 тысяч тонн в сутки. Уже в середине мая он отправится на промысел сайры, и если результаты себя оправдают, то предприятие пополнит флот минимум четырьмя подобными судами, которые также будут названы в честь приморских городов.
Преображенская база тралового флота - одна из немногих дальневосточных рыболовецких компаний, что планомерно обновляет флот. В 2000 году был построен и введен в эксплуатацию крупнотоннажный траулер БМРТ «Бухта Преображения». Затем появились два РКТС - «Капитан Демидюк» и «Капитан Колесников», а в 2012-м - БМРТ «Генерал Трошев». Помимо строительства новых судов флот компании пополняется и достойными образцами с вторичного зарубежного рынка. Так, в апреле на промысел краба и креветки выйдут сразу две шхуны, приобретенные у корейцев, - «Леопард» и «Рысь». И тот факт, что предприятие вкладывает в развитие флота серьезные средства, говорит о том, что у него есть будущее.
Генеральный директор Сергей Еремеев работает на предприятии с 1980 года. Приехал по распределению на три года, а задержался на… 35 лет. Начинал с должности третьего помощника, а в 2012 году возглавил предприятие.
- Сергей Мстиславович, тот первый постсоветский «новострой» - БМРТ «Бухта Преображения» - в 2000-м принимали, перегоняли, адаптировали к промыслу именно вы, в должности капитана судна. А сегодня, уже в другом качестве, спускали на воду «Лучегорск». Есть разница в ощущениях?
- Сложно сказать. И в том, и в другом случае испытываешь большую радость и гордость за возможности предприятия. Только «капитанские мостики» разные, и ответственность еще выше.
Строительство «Лучегорска» было для компании необходимостью. Мы пробовали ловить сайру и на плавзаводе «Всеволод Сибирцев», и на наших РКТС - неэффективно. Поэтому было принято решение построить сайролов, заказ разместили у надежного китайского партнера, с которым прежде сотрудничали по судоремонту.
- А почему не стали строить в России?
- Потому что у нас в стране нет судостроения, и не будет еще лет десять, если государство не повернется лицом к судостроителям и рыбакам. Вы думаете, мы не просчитывали разные варианты? Считали. Оставшиеся на рынке предприятия диктуют такие цены! Без госпрограммы рыбопромыслового судостроения ситуацию не исправить (и это, к слову, «подтянет» и другие отрасли экономики). Пока же мы, рыбаки, вынуждены строить суда самостоятельно, а не выбирать из готовых на рынке, это отнимает время, влечет финансовые потери (притом что курс доллара вырос вдвое, а кредитные ставки подскочили с 10-12% до 28%!).
Да и в остальном: перед отечественными рыбаками ставят сегодня серьезные задачи, но их решение невозможно без государственной поддержки. Отрасль нуждается в регулировании железнодорожных тарифов, снижении налога на имущество на объекты рыбопромыслового флота и береговой переработки, льготном кредитовании на строительство новых судов и т. д. И мы рассчитываем, что рано или поздно конкретные шаги в этих направлениях будут сделаны.
- Как бы то ни было, сегодня рыболовецкие компании переживают не худшие времена: девальвация рубля сыграла вам на руку, выручка от экспорта продукции выросла автоматически…
- А вы посчитайте наши расходы. Затраты на снабжение флота выросли в геометрической прогрессии. В условиях инфляции рыбаки хотят повышения зарплаты, и мы месяц назад произвели такое повышение по всей компании (притом что в штате около 2000 человек). Кроме того, мы так же, как и все, зависим от курса валют: комплектующие и запчасти для судов приобретаются за границей, судоремонт в основном происходит там же…
- У вас ведь есть своя судоремонтная база…
- Да, это небольшой док для среднетоннажного флота. В прошлом году мы потратили 45 млн рублей на его ремонт и модернизацию, но он позволяет закрывать только часть проблем. Кроме того, нам катастрофически не хватает кадров: те золотые специалисты-судоремонтники, что работали с советских времен, уходят на пенсию.
Впрочем, кадровая проблема касается не только судоремонта. Средний возраст экипажей флота - 47 лет. Но мы активно работаем с морскими учебными заведениями страны: в прошлом году я лично проехал по вузам и училищам Хабаровска, Благовещенска, Херсона, Ростова-на-Дону, Керчи… В итоге к нам на практику приехали ребята из Благовещенска, Хабаровска, Ростова… Но как убедить их остаться работать и дальше? Престиж профессии потерян - молодежь идет с трудом.
- Главная претензия к российским рыбакам: почему нет рыбы? Вас ругают за то, что продаете улов за рубеж, создаете искусственный дефицит, не выполняете обязательства заполнить отечественные прилавки доступной по цене рыбой. Что вы можете сказать по этому поводу?
- В среднем на российский рынок мы поставляем более 30% выловленной рыбы, будет потребность - поставим и больше. Пока же у нас по-прежнему не развита культура потребления рыбы. А если и продвигается этот продукт, то исключительно «заморские виды» - дорада, сибас и т. д. При этом почему-то никто не рекламирует крайне полезный минтай. Поэтому будет спрос - будет рыба.
- Какова структура рыбного промысла предприятия?
- Главным промысловым объектом остается минтай. По итогам прошлогодней охотоморской минтаевой экспедиции Преображенская база тралового флота была отмечена за высокие темпы промысловой работы и максимально эффективное освоение квот, став лидером в Приморье и вторым предприятием на Дальнем Востоке. В 2014 году нами было выловлено свыше 92 тыс. тонн минтая, более 10,5 тысячи тонн сельди, 358,2 тонны краба и 544,7 тонны креветки.
- Вы занимаетесь не только добычей, но и переработкой рыбы. Как обстоят дела на этом направлении?
- У нас есть дочерний рыбокомбинат, его продукция востребована и в Приморье, и за его пределами. Отдельная программа посвящена переработке сайры. В прошлом году был закатан 21 млн банок, в этом году за 2,5 месяца - уже 8 млн банок. Выход на промысел «Лучегорска» будет способствовать реализации этой программы, обеспечит комбинат сырцом. Наши технологи также не стоят на месте. В 2014 году мы выпустили пробные партии копченой сайры и в маринаде, и на московской выставке «Продэкспо» их высоко оценили. Пришлись они по душе и приморцам, будем постепенно их вводить в ассортимент.
- Являясь градообразующим, предприятие не только предоставляет более 70% рабочих мест жителям Преображения, но и ведет масштабную и системную социальную работу на территории всего района. Как справляетесь с нагрузкой?
- Исторически сложилось, что Преображенская база тралового флота живет одной жизнью с поселком, участвуя практически во всех социальных программах муниципалитета и помогая всем незащищенным категориям граждан. Ежегодно на социальную поддержку района уходит более 30 млн рублей. При этом наряду с традиционными программами, реализующимися уже много лет, включаемся и в новые, актуальные для жителей района социальные проекты. Например, прошлой осенью провели софинансирование строительства нового многофункционального спортивного стадиона. В этом году, к 70-летию Победы, участвуем в реконструкции мемориала памяти преображенцев, погибших в Великой Отечественной войне.
- Вы работаете на предприятии 35 лет, на ваших глазах база переживала смутные времена. Как считаете, благодаря чему предприятие устояло, не повторив судьбу многих коллег по рынку, канувших в лету?
- Думаю, что к руководству предприятием вовремя пришли люди, которые не жаждали быстрых и легких денег - распродать флот и развалить предприятие было проще всего, - а работали на перспективу. И коллектив это чувствовал. Да, порой было непросто, были задержки по зарплате, но всегда впереди маячила надежда на то, что все эти трудности - временные. Так и оказалось.
- В эти сложные времена не возникало желания уехать - из поселка, из края, из региона?
- Ни разу, да и куда? Я коренной приморец, родился и вырос в Находке, Преображение за три десятка лет стало для меня родным. Знаете, какие у нас там места замечательные? Трудно не влюбиться!
- В июле компания отметит 85-летие. Что непременно скажете в своей торжественной речи?
- Поблагодарю акционеров за готовность вкладывать в развитие предприятия. И, конечно, выражу огромную признательность коллективу базы. Мы все находимся в одной лодке, и судьба предприятия зависит от личного вклада каждого. Преображенцы всегда были гордостью рыбной отрасли региона и остаются ее флагманами и сегодня, осваивая добычу новых объектов лова и работу на самых современных судах. Их каждодневный труд и формирует мощь предприятия.
Досье «Дальневосточного капитала»: Преображенская база тралового флота работает в Приморье с 1930 года. Помимо морского промысла и переработки рыбопродукции развивает прибрежное рыболовство и марикультуру, имеет собственную судоремонтную базу. По итогам 2014 года было добыто 104 984,7 тонны рыбы и морепродуктов, выручка от реализации составила 3 882 084 тыс. руб.
Татьяна Сушенцова. Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2015 год.
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