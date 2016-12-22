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25 Января 2016, 16:54 | Персона

Новый виток "Приморского кольца": путь резидента

В гостях у "Дальневосточного капитала" Виталий ВЕРКЕЕНКО, президент группы компаний "СУМОТОРИ", в которую входит СТК "Приморское кольцо"

Наблюдательный совет Свободного порта Владивосток (СПВ) 22 декабря утвердил восемь первых резидентов, в т. ч. СТК «Приморское кольцо», который, согласно представленному проекту, трансформируется из спортивно-технического комплекса в туристско-рекреационный кластер.

Впрочем, проект уже начал движение в туристско-рекреационном направлении. В 2015 году «Приморское кольцо» завоевало сразу две громкие победы в Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards: первое место как лучшая площадка для развития событийного туризма и третье место в номинации «Лучшее событие в области спорта» в стране, присужденное дрифт-битве Россия - Япония Primring Grand Prix D1.


 

Что дает «Примрингу» статус резидента Свободного порта Владивосток, чем он привлекателен в новом качестве для иностранных инвесторов, какова ответственность, возлагаемая на первых резидентов СПВ и является ли этот режим полноценным эффективным инструментом или все-таки полумерой - об этом и многом другом «ДК» говорил с Виталием ВЕРКЕЕНКО, президентом группы компаний «СУМОТОРИ», в которую входит СТК «Приморское кольцо».

- Виталий Васильевич, проект СТК «Приморское кольцо» мы уже представляли на страницах «ДК», но сейчас, получив резидентство СПВ, он обретает новое дыхание. Расскажите о нем подробнее.

- О трансформации спортивно-технического комплекса в туристско-рекреационный мы задумались еще до получения статуса резидента, войдя в федеральную целевую программу туристических кластеров. Когда же закон об СПВ был принят, мы дооформили идею, зарегистрировали, как того требуют правила, новое юридическое лицо и стали вторым согласованным резидентом Свободного порта Владивосток.

Мы планируем значительное расширение проекта, обеспечивающего социально-экономический рост региона, способствующего развитию въездного и внутреннего туризма, семейного отдыха и спорта. Там будут и новые гоночные треки, и средства размещения туристов, и гольфовые поля, ресторан и кафе, торговые моллы… Проект будет реализовываться поэтапно. Первая очередь будет запущена в 2016 году, вторая - в 2017-м, а наиболее масштабные 3-я и 4-я - в 2019-м и 2021-м. По нашим прогнозам, годовая выручка после выхода «Приморского кольца» на проектную мощность в рамках 1 и 2 этапов составит 449 млн рублей, а по завершении 4-го - свыше 4 млрд рублей.

В настоящее время завершается 1 этап строительства, в который инвестировано 471 млн рублей собственных средств «СУМОТОРИ», всего же первые два этапа потребуют 1,1 млрд рублей, а третий и четвертый - более 11 млрд рублей. Дальнейшее финансирование обеспечено как средствами ГК «СУМОТОРИ», так и инвестиционным займом Фонда развития Дальнего Востока, а также средствами крупного китайского инвестора, согласно заключенным соглашениям. В результате к моменту завершения проекта «Приморское кольцо» даст территории 500 новых рабочих мест, а общая сумма налогов и взносов, отчислений во внебюджетные фонды на первых двух этапах за 10 лет составит 564 млн рублей с учетом льгот резидента СПВ.


 

 
 

- Как считаете, режим свободного порта действительно изменит жизнь Приморского края к лучшему или это все-таки полумера?

- Сложно сказать, насколько быстрым будет сам процесс, но в том, что изменения будут кардинальными и при этом позитивными, не сомневаюсь. Закон об СПВ принимался в сжатые сроки, поэтому местами сыроват, но, благодаря возможностям на начальном этапе вносить изменения и корректировки, в конечном итоге он будет максимально эффективно работать на развитие края. Надеюсь, мнения первых резидентов, являющихся участниками процесса реализации уникального опыта, которого пока еще нет в России, тоже будут учитываться.

- Если бы это зависело от вас, какие бы изменения вы внесли в закон?

- На мой взгляд, важно, чтобы закон имел простое администрирование. В настоящий момент система 6-ступенчатая, и это вызывает некоторую сумятицу. Так, например, ко мне обращаются иностранные коллеги, узнавшие о преференциях СПВ, и просят организовать предварительную деловую встречу с руководством структуры, курирующей проект. Иностранцы сами не могут понять, что это за структура, и мы не можем дать четкого ответа. Казалось бы, ответ налицо: Корпорация развития Дальнего Востока, но при этом нельзя игнорировать другие ветви власти, на территории которой будет реализовываться проект, и встречаться, получается, нужно со всеми - и с представителями краевой и городской администраций, и с Агентством по привлечению инвестиций, и с Министерством развития Дальнего Востока…

Я прекрасно понимаю смятение потенциальных резидентов. Так, например, когда мы решили развивать свой первый проект на территории Артемовского городского округа, я пришел к его главе, Владимиру НОВИКОВУ, рассказал о планах, спросил, насколько это нужно Артему и можем ли рассчитывать на поддержку. Получив четкий ответ, стали развивать проект. Вот и резидентам, прежде чем подать заявку, хочется понять, насколько их стремления совпадают с ожиданиями территории.

С одной стороны, хорошо, что СПВ находится под пристальным вниманием целого ряда структур, и я понимаю, какие колоссальные человеческие ресурсы в этом задействованы, но все-таки, по моему мнению, было бы целесообразно упростить систему управления проектом. Кроме того, сам принцип отбора резидентов мог бы быть не заявительным, а по факту нахождения на территории.

- Насколько высок интерес к СВП со стороны иностранных игроков?

- Интерес есть, и значительный, но по многим проектам нет четкого понимания практической пользы от предоставляемых преференций. Тем более что в мире достаточно территорий, в т. ч. в Юго-Восточной Азии, где и рынки сбыта ближе, и принципы управления аналогичными проектами давно отстроены, и налоговая и таможенная системы понятны. У СПВ хорошие перспективы, но для того, чтобы наладить все процессы, требуются время и работа над ошибками, которые так или иначе будут случаться. А азиаты, как вы понимаете, не авантюристы, в отличие от россиян (в хорошем смысле слова), и для них важна отработанная и проверенная на практике отлаженная система. Поэтому они пока наблюдают за процессом со стороны и будут принимать решения исходя из опыта первых участников СПВ. Мы, резиденты, со своей стороны осознаем всю меру ответственности за успешную реализацию своих проектов, но и власти всех уровней также должны понимать степень своей ответственности.

- А власти понимают?

- Надеюсь, что да, но окончательный ответ даст время.

- Вы собираетесь привлечь к реализации проекта в рамках СПВ своих зарубежных партнеров, вас не пугает, что ответственность перед ними ляжет не на абстрактные для них власти, а на вас лично?

- Ничуть не пугает. Я не раз говорил, что к ценностным ориентирам группы компаний «СУМОТОРИ» относятся порядочность, профессионализм, организованность и ответственность. И мы никогда не бежали от этой самой ответственности, не собираемся и сейчас.

Конечно, фактор лидера проекта имеет для азиатских партнеров значение, и в некоторых случаях существенное. Часто вопрос звучит так: «Виталий, ты сам-то веришь в успех проекта?» - «Да, верю». - «Тогда идем».

- Какую конкретную пользу принесет «Приморскому кольцу» статус резидента?

- Учитывая его невысокую рентабельность, мы заинтересованы в получении государственных преференций. В первую очередь это возможность оптимизации налога на имущество, так как проект предполагает создание большого количества дорогих инфраструктурных объектов. Также важны таможенные льготы, которые позволят «СУМОТОРИ» оптимизировать расходы на строительство «Примринга» и снизить затраты на ввоз и эксплуатацию спортивной техники.

Вообще, чем крупнее компания, тем выше целесообразность развития ее проектов в рамках СПВ. Я сам неоднократно встречался с малым и средним бизнесом, в т. ч. по приглашению Клуба молодых предпринимателей, рассказывая о нюансах закона и возможности использования существующих преференций. Так вот, малый бизнес сложно заразить идеей СПВ, у него есть масса механизмов оптимизировать затраты другими способами, без использования льгот и преференций, - они их попросту не мотивируют. А вот для крупных компаний, где довольно значимые таможенные, налоговые платежи, статус резидента наиболее оптимален, иначе финансовые модели показывают убыточные результаты.

- Сегодня много говорят об импортозамещении в туристической отрасли региона. На кого рассчитано меняющееся «Приморское кольцо»?

- Когда мы начинали этот проект, то говорили о перспективах развития территории с целью улучшения качества жизни. Новые мосты, дороги, заводы и прочие объекты инфраструктуры могут влиять на улучшение жизни, но это сложно напрямую связать с ее качеством. Мы же изначально создавали проект, улучшающий качество жизни приморцев, ориентированный не только на спортсменов - на семейный досуг жителей края. И с трансформацией идеи СТК в туристско-рекреационный комплекс наши цели не поменялись, мы работаем в первую очередь для приморцев. Но ввиду падающей динамики выездного туризма, открывающихся перспектив безвизового въезда наверняка будут расти внутренний и въездной турпотоки, поэтому мы учитываем все тенденции и готовим пакетные предложения еще и для россиян из других регионов, а также туристов из АТР.

- «Примринг» - невероятно драйвовый проект, а вы сами любите скорость, гоняете по кольцу?

- Конечно, я имел возможность лично протестировать гоночные трассы. Но я не отношусь к той категории людей, для которых скорость, гонки - это выраженная физиологическая потребность, порой граничащая с зависимостью. У меня такой потребности нет. Но, возможно, это и к лучшему. Когда я только начал продвигать идею «Примринга», некоторые мои партнеры с осторожностью относились к его перспективам, говоря: «Если ты подходишь к нему как спортсмен и горишь этим, мы не верим в успешную реализацию проекта. А если как предприниматель, трезво оценивающий проект, то возможность достижения успеха значительно выше». Я действительно хочу, чтобы Владивосток стал столицей автомотоспорта России, меня невероятно захватывают мероприятия, которые проходят на «кольце», но все-таки я предпочитаю сидеть не в гоночном автомобиле, а на зрительской трибуне.

- Такие масштабные и яркие проекты, как у вас, невозможны без поддержки команды, столь же целеустремленной, легкой на подъем, как и вы. Легко ли было ее сформировать?

- У нас нескучные проекты, и команда подбирается соответствующая, разделяющая ценностные ориентиры и миссию «СУМОТОРИ». Есть такая поговорка: «Если хобби становится работой, ты не будешь работать ни дня». Мы не стремимся не работать, но хотим, чтобы работа стала частью жизни, а не необходимостью рутинного нахождения на рабочем месте.

- Часто приходится увольнять людей?

- К сожалению, случается. Когда-то я относился к этому очень болезненно, да и сейчас это тоже непросто. Если занимающий какую-то должность человек не справляется с поставленными задачами, но при этом соответствует корпоративному духу компании, совершаем ротацию, но если и на новом месте ничего не получается - прощаемся. Бывает и так, что люди вырастают профессионально, стремятся идти дальше, покорять новые карьерные высоты в других компаниях. Мы их отпускаем. Можно сказать, что за годы работы стали настоящей кузницей кадров для нашего рынка. Но что интересно, на наши корпоративные мероприятия часто приходят в том числе и бывшие сотрудники, и мы действительно ощущаем себя семьей. Более того, уже сложилось устойчивое выражение: в «СУМОТОРИ» «бывших» не бывает.

- Технохолдинг «СУМОТОРИ» неоднократно входил в число лидеров номинации «Социально ответственный бизнес» Приморской краевой Бизнес-Премии, причем не благодаря каким-то громким разовым акциям, а кропотливой системной работе не на показ. В чем сегодня видите свою социальную миссию?

- В свое время мы активно поддерживали отдельные спортивные направления, финансировали команды, занимались благотворительностью, но затем пошли другим путем. Мы развиваем проекты, которые имеют невысокую доходность, но весомую социально-экономическую пользу. Так, «СУМОТОРИ Сити» - это новая культура продажи автомобилей, которую нам удалось транслировать на «праворульный» край. Техцентр «СУМОТОРИ» - производство и продажа и новых грузовых автомобилей, мы намеренно пошли этим не самым простым, но очень перспективным путем, вкладывая в производственные мощности, обучение персонала (хотя могли бы, как другие, возить из Кореи «серые» грузовики на продажу). «Приморское кольцо» - вообще проект не столько коммерческий, сколько социальный. Вместо того, чтобы банально финансировать здоровых мужиков на спортивных машинах, мы дали им отличную «удочку» - лучшую в России гоночную площадку и возможность привлекать серьезных спонсоров. Тем самым мы начали формировать культуру автомотоспорта в регионе. А один из последних проектов - «АвтоПорт» - не только вдохнул новую жизнь в старый Владивостокский аэропорт, но и несет с собой новую культуру приобретения и продажи автомобилей б/у. Нам удалось разрушить связанные с этим стереотипы и создать новый формат аукционной площадки - не b2b, как это принято обычно, а c2c, рассчитанный на частных лиц по всей России.

- Этому проекту нет еще и года, вы довольны тем, как идет его реализация?

- Да, в минувшем году мы опробовали его в тестовом режиме. Для того чтобы разработать правильную стратегию развития, сделали анализ рынка, запустили пилотную серию из шести аукционов с тестированием в других городах. Чтобы понять, насколько глубоки стереотипы и чего они касаются, сделали срез продавцов и покупателей, исследовали уровень доверия, после этого провели тщательную аналитику, внесли в проект корректировки и в марте запустим его целиком. Региону нужна новая культура покупки-продажи автомобилей с пробегом, и мы ее предлагаем.

- Но ведь есть программа трейд-ин, которую вы также практиковали в своих салонах…

- Эта система чаще бывает выгодна продавцу, но не всегда - покупателю. Выкупая автомобиль заблаговременно, мы вынуждены приобретать его дешевле, чем он может стоить. Система аукционов работает иначе, позволяя человеку продать машину за максимально возможную высокую цену в данный момент времени, представляя его огромной аудитории потенциальных покупателей. Мы делаем очень выгодное предложение: привезите к нам автомобиль, поставьте его на аукцион и в случае успешной сделки заплатите минимальную комиссию - всего 5 тысяч рублей.

- Пару лет назад в интервью «ДК» вы говорили о том, что местные власти в основном нацелены на привлечение иностранных инвесторов и не особо развернуты к местным предпринимателям, а сейчас ситуация поменялась?

- Причины нацеленности на зарубежных игроков, в общем-то, понятны: финансовые возможности многих российских компаний сильно ограничены. Но сегодня этому мешают внешнеполитические причины, и ситуация поменялась: интерес смещается в сторону российских и, что немаловажно, приморских компаний.

- Сейчас вы живете «Приморским кольцом», с которым вошли в СПВ, но наверняка строите планы на будущее, задумываетесь о новых проектах?

- Я не живу тем или иным проектом, а стараюсь просто жить, но с пользой для себя и окружающих. Второе очень важно, иначе жизнь во многом теряет смысл. Что касается новых проектов, то я порой и сам не знаю, откуда они возникают, уверен лишь в том, что останавливаться не будем. Будут появляться новые идеи, возможности и вдохновение - будем запускать и новые «истории». Не берусь предугадать, из какой области они будут, знаю наверняка одно: это вновь будет что-то непростое, но крайне интересное, меняющее качество жизни в регионе к лучшему.


 

- В этом выпуске журнала топ-менеджеры региона отвечают на вопрос, что бы они безжалостно оставили в минувшем году и что бы непременно взяли в год будущий. Как на него ответите вы?

- Я бы хотел, чтобы в прошлом навсегда осталось электоральное пустозвонство. А главное, что нужно взять с собой в 2016-й, - это здравый смысл. Чего и всем желаю. 

Татьяна СУШЕНЦОВА.   Журнал "Дальневосточный капитал", январь, 2016 год. 

 

Теги: Сумотори  приморское кольцо 


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