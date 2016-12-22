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Николай Зорченко: Любое кругосветное плавание - показатель экономических возможностей государства
Мы не случайно приурочили интервью с капитаном хорошо известного на Дальнем Востоке учебного парусного судна «Паллада» к главному мужскому празднику года. Казалось бы, Николай ЗОРЧЕНКО не имеет прямого отношения к военной службе, но День защитника Отечества, когда мы поздравляем сильных, смелых и мужественных, касается его напрямую.
Капитан «Паллады» вот уже более 20 лет представляет Дальний Восток и Россию на морских просторах мирового океана. За 43 года работы на флоте он больше четверти века провел непосредственно в море. За его плечами четыре кругосветных плавания и одна транстихоокеанская экспедиция. Количество пройденных им морских миль составляет расстояние, равное 52 экваторам (!). Среди наград Зорченко орден «За морские заслуги», медаль «За отличие в морской деятельности» Морской коллегии при Правительстве РФ и целый ряд других медалей, знаков и грамот. А осенью прошлого года председатель правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ лично вручил ему Орден Александра НЕВСКОГО.
- Николай Кузьмич, вы родились и выросли в Сибири, но с детства мечтали о профессии моряка. Откуда такая тяга?
- Из нашей глухой сибирской деревни вышли два известных приморских моряка - капитан-директор первой рыбомучной базы «Дальморепродукта» Алексей КОЗЛОВ и его брат, Вильям КОЗЛОВ. Мы очень этим гордились. Помню, увидел Вильяма Максимовича на улице, при полном параде, и это произвело на меня сильное впечатление. Поэтому к моменту окончания школы сомнений в выборе профессии не было: буду моряком. А где у нас были морские столицы? Одесса, Ленинград и Владивосток. Мне был ближе Владивосток (и звучит красиво, гордо). Приехали вдвоем с товарищем, подали документы в ДВВИМУ, но по досадной случайности опоздали на экзамен по математике. Было страшно обидно. Поступили в Дальрыбвтуз, но меня не оставляло тоскливое чувство: 6 лет учиться, это так долго, в то время как в средних мореходках учатся всего 3,5 года - и вот оно, море! Словом, забрали документы из Дальрыбвтуза и пошли в Дальневосточное мореходное училище, тогда это был главный поставщик кадров на флот рыбной промышленности. И буквально через 10 дней после зачисления нас отправили на морскую практику, на новый дизель-электроход «Архип Куинджи» Востокрыбхолодфлота. Мечта сбылась.
- А любовь к парусникам как возникла?
- Впервые парусное судно я увидел 1973 году, когда во Владивосток зашла чилийская «Эсмеральда». По этому поводу в городе был такой ажиотаж! Я тоже был под огромным впечатлением, и когда спустя 18 лет, в 1991 году мне предложили должность помощника капитана на «Палладе», согласился сразу.
Помимо чисто профессиональных моментов, на паруснике очень приятно работать. Интерес к ним не ослабевает до сих пор. Так, идем мы в Канаду или США - а нашего прихода уже ждут, о нас говорят. Это и правда очень красивое зрелище: большой парусный корабль, с выстроенными на реях курсантами… - от одного вида дух захватывает! Ни один промысловый или транспортный корабль не может себе этого позволить. И ведь это не просто «ах!». Это показатель возможностей страны, высокого уровня морской культуры. Тем более что больших парусных кораблей во всем мире сейчас не более трех десятков.
Мы практически ежегодно устраиваем встречу «Паллады» в Нагасаки. Тысячи людей приходят посмотреть на нее. А ведь в Приморье целых два парусника - «Паллада» и «Надежда». Жаль, наши власти не устраивают мероприятий с их участием, хотя во время саммита АТЭС они успешно «отработали». Такие мероприятия нужны. В Санкт-Петербурге, например, фестиваль «Алые паруса» собирает сотни тысяч зрителей, молодежь с вечера занимает места на крышах зданий, набережных, весь Петербург стекается к Неве. Во Владивостоке тоже можно делать подобные шоу.
- А как получилось, что вы стали капитаном двух парусников - и «Паллады», и «Седова»?
- Мне позвонил ректор мурманского технического университета Александр Михайлович ЕРШОВ и попросил помочь в организации кругосветного плавания «Седова» «По следам Крузенштерна», а заодно возглавить экипаж. У «Паллады», напомню, к тому времени был успешный опыт кругосветки 2007-2008 годов, посвященной 190-летию кругосветного плавания российских кораблей под командованием БЕЛЛИНСгАУЗЕНА и ЛАЗАРЕВА, а также 50-летию начала российских исследований Антарктиды. Мое руководство пошло навстречу, и 2011 год стал для меня годом знакомства с экипажем и подготовки корабля к плаванию. Кстати, очень много для этого рейса и в целом для парусного флота сделал руководивший в то время отраслью Андрей Анатольевич КРАЙНИЙ, как никто другой понимавший, что парусные корабли - это имидж отрасли и государства. Кругосветка «Седова» продолжалась 14 месяцев - с мая 2012 года по июль 2013-го, - после чего я вернулся на «Палладу».
- Вы работали с несколькими поколениями курсантов. В советское время считалось, что в моряки идут либо романтики, мечтающие посмотреть мир, либо прагматики, стремящиеся к высоким зарплатам, обеспеченности. А кто сегодня выбирает море?
- Хватает и тех, и других. Не вся, поверьте, молодежь рвется сегодня в банкиры и топ-менеджеры. Помните, как у СТИВЕНСОНА: «Каждый здоровый пятнадцатилетний мальчик мечтает стать моряком». Хотя, конечно, нынешнее поколение практичнее своих отцов и дедов. Я в свое время, устраиваясь на работу, стеснялся спросить, сколько мне будут платить. Главное, что меня волновало, возьмут меня или нет. Сегодня все иначе.
Я всегда интересуюсь у курсантов, почему выбрали морское учебное заведение, чего ждут от практики. И, конечно, надеюсь услышать: «Я люблю море», «Мечтаю о море». Но порой мои вопросы ставят ребят в тупик, четкого ответа они дать не могут. Хотя я в их возрасте уже все 12 томов СТАНЮКОВИЧА прочел, романы СОБОЛЕВА, не говоря о ГРИНЕ, и по книгам уже представлял себе жизнь моряка.
Проблема и в том, что морские науки не каждому сегодня по плечу. Приходят вроде бы нормальные парни, но они не знают ни геометрии, ни тем более тригонометрии. Они и арифметику-то представляют себе весьма примитивно, полагаясь на калькулятор. А ведь моряку нужно знать и векторную алгебру, и физику, и другие науки. Да, можно извлечь информацию из компьютера, но нужно уметь быстро и правильно ее применить. На мостике ситуация порой меняется за секунды, важно уметь быстро рассчитать курс, выполнить девиацию, а компьютер не всегда может оказаться под рукой.
К счастью, есть хорошие, толковые ребята, которые действительно хотят стать моряками. А если есть желание - все получится. Подсказываем, помогаем, подталкиваем, продвигаем, - ради таких ребят мы и работаем.
- Вам неоднократно поступали предложения стать капитаном других судов, в т. ч. за рубежом, но вы отказывались. Даже султан Омана, предложивший зарплату в 12 раз больше той, что вы получали, не смог вас убедить. Почему?
- Не хочу показаться банальным, но деньги для меня не самоцель. К тому же одним предложением я все же воспользовался - отработал контракт старшим офицером на парусном пассажирском судне Star Flaer. К этому моменту я уже лет 15 командовал кораблем, посоветовался со своим руководством и решил согласиться, чтобы получить новый опыт. И действительно, я на многое взглянул иначе, многому научился, в частности в вопросах подготовки и планирования рейса, выстраивания взаимоотношений в коллективе. Но при этом я точно знал, что вернусь на «Палладу».
По моему глубокому убеждению, на чужой флот идут люди не от хорошей жизни, ведь гораздо лучше жить и работать среди своих. Приходишь на иностранный корабль, и первое испытание - язык. Да, я знаю английский, могу объясниться, читать, писать, составлять документы… Но одно дело, когда ты говоришь с командой на родном языке, все понимают друг друга с полуслова, и совсем другое, когда под твоим началом люди из разных стран, у каждого «свой» английский, поймут ли они тебя в экстренной ситуации? И отношения в экипаже, с хозяином корабля тоже другие. Конечно, и на чужом флоте наши моряки успешно работают, но, по признанию многих, тоска по дому, родному языку проявляется там куда сильнее.
- Что самое тяжелое в кругосветном плавании для капитана?
- Когда случается что-то, что ты не можешь исправить или не в силах оказать немедленную помощь. Например, у члена команды аппендицит, нужна срочная помощь, а до порта идти двое, а то и трое суток. В такие моменты чувствуешь, что все твои знания, опыт сейчас ничто, чувствуешь собственное бессилие. Тяжело бывает и во время жестоких штормов. Вот вроде делаешь все как надо, а природа все равно сильнее. Важно использовать ее силу правильно.
- А вообще, по большому счету, кругосветки сегодня нужны?
- Безусловно. И не только тем, кто их совершает. Любое кругосветное плавание - показатель экономических возможностей государства. Если оно отправляет судно, не важно, какого типа, в кругосветку, значит имеет хороший экономический, технический, организационный и финансовый фундамент. Любой корабль привлекает внимание и морской общественности, и жителей государств, где он проходит. А парусники, в силу специфики, выполняют еще и важную представительскую функцию. И до тех пор, пока корабли под российским флагом, совершающие кругосветные экспедиции, можно увидеть в портах мира, это означает, что наша страна гордится своим флотом, продолжает свою экономическую деятельность в мировом океане и интегрирована в международное морское судоходство.
Ольга ВАСИК. Журнал "Дальневосточный капитал", февраль, 2015 год.
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