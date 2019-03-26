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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 29 Марта, 18:34 |
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Александр Цветников: Владивосток - город 3D
Ситуация с приморской наукой напоминает сказку про бедняка, использующего мешок золота в качестве стула. Являясь одним из крупнейших центров российской науки и образования, Приморье практически не опирается в своем развитии на имеющиеся интеллектуальные ресурсы. Александр ЦВЕТНИКОВ, руководитель группы фторуглеродных материалов лаборатории фторидных материалов Института химии ДВО РАН, считает, что эта ситуация искусственна. Он утверждает, что регион имеет все шансы богатеть, опираясь на свои научные разработки.
Александр Цветников делится с «Дальневосточным капиталом» своим видением продвижения наукоемких продуктов в регионе, а также развенчивает представления о технологической слабости Дальнего Востока. Представляем его аргументы, идущие вразрез существующим в этой области мифам.
Миф первый
Приморский край - далекая окраина, где практически нет высокотехнологичных разработок, кроме как в области биотехнологий.
Цветников признает, что не знаком со всем спектром наукоемких разработок институтов ДВО РАН, ТИНРО и вузов Приморья. Однако он утверждает, что известных ноу-хау приморских ученых вполне достаточно, чтобы превратить Приморье в один из мировых центров наукоемких производств и услуг.
- Не говоря об изначально сильной области биотехнологий, сориентированной на эндемичные дальневосточные ресурсы, лично мне известно множество уникальных изобретений, имеющих практический интерес к применению в области автоматизации, химии, строительства, рыболовства и других сферах, - заявляет он. - Например, производство арматуры на основе стекла для бетона, имеющей ряд уникальных преимуществ перед традиционной металлической: она не подвержена коррозии, обладает высокой прочностью, экологична. Дома на ее основе в Приморье уже строятся.
Досье "Дальневосточного капитала": Тридцать лет назад Александр Цветников предложил принципиально новую технологию получения ранее неизвестного материала - нанодисперсного политетрафторэтилена. ПТФЭ снижает трение поверхностей в десятки, а то и в сотни раз, что позволяет использовать его в защите автомобильных двигателей, увеличении дальности стрельбы, борьбе с коррозией и обрастанием судов, а также в иных сферах. Группе сотрудников Института химии ДВО РАН удалось создать на его основе высокотехнологичный продукт, нашедший спрос не только в России, но и в Китае, Южной Корее, Японии.
В настоящее время созданная Цветниковым компания «Владфорум» является резидентом Сколково. Выпускаемые ею добавки к автомобильным маслам - единственные в России - имеют допуск к применению в технике Министерства обороны России. Ознакомиться с уникальным производством приезжал глава «Роснано» Анталий ЧУБАЙС.
Или - разработка по высокоэффективному использованию энергии: на дом ставится стеклянная крыша с рекуператором, и вырабатываемое тепло подается в систему водяного отопления. Зимой такой коттедж практически не требует дополнительного отопления, а летом солнечной энергии хватает, чтобы нагреть бассейн. При этом практически отсутствуют потери тепла через стены коттеджа. И дом невидим для тепловизора (в то время как батареи в обычных зданиях буквально «светятся» через стену). Я сам стал свидетелем этого удивительного эффекта в загородном доме под Находкой. И вообще, в области строительства у нас в крае много разработок, достойных внимания предпринимателей.
Есть передовые ноу-хау в области автоматизации. Например, домашние роботы, выполняющие ряд простых команд и способные служить собеседниками. У них простое обслуживание, в сравнении с существующими японскими аналогами, и невысокая цена, что позволяет с их помощью существенно облегчить жизнь пожилым людям.
Это мы говорили о технологиях, где уже есть полезные образцы, на основе которых можно полностью построить производство. Но существует также целый спектр разработок, требующих незначительного «доведения до ума» и обладающих при этом высоким коммерческим потенциалом.
Например, производство катодных материалов на основе лигнина. Еще в советское время перед институтом химии ДВО РАН стояла задача по использованию отходов химической переработки древесины. Было найдено оригинальное решение: фторировать их. Полученные таким образом катодные материалы для литиевых источников тока по энергетическим характеристикам многократно превосходят аналоги. Буквально на основе ничего не стоящего сырья можно произвести батарейки более энергоемкие, чем Duracell.
Однако эту технологию необходимо доработать. Если обычные батарейки имеют мощность полтора вольта, то данные - около трех вольт, что предъявляет новые требования к их элементам. Причем разработка дает возможность производить катодные материалы из возобновляемых природных полимеров.
Таких ноу-хау, требующих относительно небольших инвестиций (не более 10 млн рублей), по словам Цветникова, в приморских институтах и вузах - сотни. Многие из них находятся в открытом доступе на сайтах в разделах внедрения научных разработок.
Миф второй
Наука, кроме биологии, в Приморье была слаба во времена СССР, а сегодня - тем более.
Александр Цветников не намерен спорить с утверждением о силе приморской науки в советские времена в силу его абсурдности, но приходит к парадоксальному выводу по поводу времен нынешних.
- Удивительный факт состоит в том, что на Дальнем Востоке вообще, а в Приморье особенно, наука в последние 10-15 лет развивается более результативно, чем в Москве, - утверждает он. - В столице долгое время была обычной картина бездействующих лабораторий и пустых коридоров в НИИ. Объясняется это тем, что во времена отсутствия финансирования многие сильные кадры Москвы и центра России легче находили работу в более высокооплачиваемых сферах деятельности.
Приморская наука сегодня не только сильна кадрово, но и оснащена дорогостоящим оборудованием, которого нет ни в Москве, ни в Петербурге. По его словам, нередко ученые из столицы едут в Приморье перенимать опыт у своих коллег. А обратного движения практически нет.
Важно сделать ремарку: такое положение дел не касается военных разработок или задела советских времен. И, кстати, по словам Цветникова, этот задел настолько велик, что Россия, используя только его, способна за несколько лет стать высокотехнологической гражданской державой. Дело, в первую очередь, в существующем законодательстве. Один из таких примеров (правда, из военной области) - ракетные двигатели, которых, по мнению ученого, нет ни у кого в мире.
Миф третий
Ученому практически невозможно перевести свою разработку в практическую, коммерческую область.
- Существует множество государственных и негосударственных структур, оказывающих поддержку изобретателю, - говорит Александр Константинович. - Например, фонд Бортника дает безвозмездно миллион рублей для доведения разработки до полезного образца (до прототипа продукта, который можно внедрить в производство). А при удачном варианте фонд готов предоставить несколько миллионов рублей невозвратной субсидии при условии, что такая же сумма будет найдена самим разработчиком.
Подобных примеров много. Особые условия, включая финансирование проектов, стал предлагать фонд Сколково через филиал во Владивостоке и другие фонды. Но на поиск поддержки и, главное, ее обоснование надо потратить время, что многим кажется бессмысленным.
Миф четвертый
Ученый и предприниматель - два полюса, которым никогда не сойтись.
Как утверждает Александр Цветников, изобретательство и предпринимательство базируются на одном и том же принципе: решать нетривиальные задачи и при этом полностью задействовать волевой и интеллектуальный потенциал. Только у одних задачи стоят в абстрактной, а у других - в практической области. Цветников убежден, что научные работники вполне способны решать маркетинговые задачи, вопрос только в том, что это требует времени в ущерб научной деятельности.
Как поддержать изобретателя на пользу развития региональной экономики? По мнению Александра Цветникова, вариантов несколько, и за рубежом этим занимаются венчурные фонды и государственные структуры. У нас же эти институты только формируются. Реальной практики мало. Хотя уже сейчас одним из самых выгодных долгосрочных вложений является «курирование» НИИ со стороны инвестиционных структур. В НИИ буквально «внедряется» специалист инвесткомпании, который отбирает наиболее перспективные наработки, находит контакт с сотрудниками института и выводит их на коммерческие рельсы, принося доход конкретным людям и научным учреждениям.
Миф пятый
«Расшатать» сложившуюся ситуацию, когда между реальной экономикой Приморского края и научной деятельностью зияет пропасть, нереально.
Цветников не считает, что всех изобретателей, которые или не верят в то, что найдут инвесторов, или не желают тратить на это время, удастся поддержать, но уверен, что изменить ситуацию в целом можно.
Для этого нужно провести «инвентаризацию» существующих научных разработок региональными государственными структурами, заинтересованными в развитии науки и предпринимательства. По его словам, достаточно двух компетентных сотрудников, которые смогут проделать такую работу менее чем за год. Потом необходимо отделить изобретения, имеющие коммерческую ценность, от тех, которые таковыми не являются. Также необходимо отделить перспективные разработки от не имеющих научной ценности. Дальше потребуется профессиональная экспертиза специалистов, имеющих предпринимательский опыт и знания.
На вопрос о том, кто будет оплачивать услуги такого совета, Александр Цветников уверенно отвечает, что найдется немало желающих участвовать в нем на некоммерческой основе, лишь бы «двинуть» процесс. Сам он к этому готов и знает людей, которые могли бы также на общественных началах приложить здесь свои силы.
Новым шагом может стать представление общественности выбранных проектов через СМИ с целью поиска финансирования. По его словам, большинство таких изобретений может выйти на технологическую стадию с помощью относительно невысоких инвестиций - от 1,5 до 5 млн рублей. При правильном маркетинге (который потребует несравнимо больших вложений) результат окупится в сотни-тысячи раз. Одного-двух-трех подобных изобретений в мировой практике хватало, чтобы возродить экономику городов. Ведь это налоги, рабочие места, уникальные компетенции.
Кстати, Хрущев сравнивал Владивосток с Сан-Франциско. Знаменитая Силиконовая долина находится практически в черте этого города. А когда-то Юрий ТРУТНЕВ озвучивал идею создать из острова Русский вторую Силиконовую долину. Особого энтузиазма тогда это предложение не вызвало. А может, зря?
Последний аргумент
…Александр Цветников в силу профессии объездил полмира. По его мнению, Приморье, и в частности Владивосток, - лучшее место Земли.
- Конечно, Ницца красива: фантастический Лазурный берег, действительно, лазурный, - рассуждает он. - Сказочна Словения. Прекрасна Барселона. Но в большинстве городов немного составляющих их неповторимости. Скажем, берег и скалы. Пустыня и поля. Я бы их назвал - города 2D. А во Владивостоке соседствуют одновременно и берег, и скалы, и море, и тайга, плюс быстрая смена климата. В этом плане он совершенно удивителен. Это город 3D. Думаю, это отражается и на характере людей, и на их способности мыслить.
Похоже, это еще один аргумент в пользу особых возможностей Приморья. Аргумент ненаучный, но по-своему красивый.
Дмитрий КОЖЕВНИКОВ
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химики тоже должны знать разницу между вольтами и ваттами.
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