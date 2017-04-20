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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 01 Мая, 12:09 |
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В активе "Банка данных заработных плат" более 9 000 пользователей и 700 компаний-участников
В мероприятии приняли участие специалисты по подбору персонала, руководители компаний, маркетологи. Организатором мероприятия выступил сайт по поиску и подбору персонала HeadHunter.
На конференции были рассмотрены вопросы аналитики зарплат, компенсаций. С темой «Развитие Дальнего Востока России» выступил первый заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала Павел Игнатьев. Он рассказал про основные инструменты, которые используются для развития региона, о тенденциях на рынке труда Приморья.
Мы задали вопросы одному из спикеров конференции - Наталье Даниной - о проекте "Банк данных заработных плат", зачем и для чего он нужен специалисту по подбору персонала.
Банк данных заработных плат: проект для компаний, которые развиваются!
Несколько лет назад HeadHunter выпустил на рынок проект, позволяющий узнать уровень вознаграждений, компенсаций и льгот самых разных компаний во всех уголках России - "Банк данных заработных плат". О том, как развивается проект и какие запросы самые популярные у работодателей, мы поговорили с директором департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Натальей Даниной.
- "Банк данных заработных плат" работает уже несколько лет. Изменились ли компании и их запросы за это время?
- Проект по-прежнему интересен компаниям, которым важен вопрос заработных плат и компенсаций. Потребность в подобной информации возникает при открытии новых вакансий, когда сотрудники просят прибавки, в процессе бюджетирования, индексации и т.п. Кроме этого, знание ситуации на рынке дает понимание о том, в какой ситуации находится компания, переплачивает или недоплачивает она своим сотрудникам. Сегодня, при оптимизации бюджетов у многих компаний, знать это очень важно. Такие работодатели часто обращаются к нам за информацией.
То есть, сами компании не изменились, но их запросы немного поменялись: в 2014 году, когда запускался проект, у нас была масса вопросов про девелоперов. В 2015 году самой актуальной стала сфера «Информационные технологии», а вот в 2016-м запросы стали самыми разными, к нам обращались самые разные компании из самых разных сфер.
- А надо ли компаниям знать зарплаты на этапе подбора персонала?
- Конечно! Один из самых сложных вопросов при подборе персонала – это правильное предложение о зарплате. Если вознаграждение будет ниже среднерыночной для этой позиции, компании просто не сможет привлечь хорошего специалиста или рискует его в скором времени потерять. Если же зарплата ощутимо выше, компания переплачивает за то, что можно получить дешевле! Поэтому знать реальные, достоверные зарплаты очень важно!
- "Банк данных заработных плат" работает на рынке почти три года, как поменялся сам проект?
- Первое, что хочется отметить, это наши данные, их стало больше, они стали чище. За почти три года наши специалисты научились работать с данными «серых» компаний. Мы точечно отработали с представителями разных профобластей.
Сейчас в активе "Банка данных заработных плат" более 9 000 пользователей и 700 компаний-участников. По закону формирования выборки этого числа вполне достаточно для получения качественной достоверной информации по основным специалистам, наиболее востребованным на рынке труда.
В ближайших планах на этот год у нас дальнейшее развитие проекта: планируем представлять в нем не только реальные зарплаты сотрудникам, но и их ожидания и предложения в вакансиях для них. Считаю, что эта информация будет наиболее полной для зарплатной аналитики компаниями.
- В активе "Банка данных заработных плат" более 9 000 пользователей и 700 компаний-участников
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