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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 29 Марта, 14:37 |
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Координационно-сложные действия Алексея Дешпета
Предприниматели - это стая кошек, гуляющих сами по себе, утверждает Алексей Дешпет, известный в ДФО руководитель производственной компании. Алексей - сам человек независимый, но нацеленный на организованное движение бизнеса в сторону созидания. Журналист ДК говорит с ним о приоритетах в бизнесе и, вообще, в жизни.
«Полимерный» бизнес
В 2000 году я попал в цех по переработке пластмасс на заводе «Радиоприбор», в проект по производству одноразовых шприцев. Он был на 90 % реализован, но экономическая ситуация изменилась, его закрыли, оборудование продали. Я оказался самым молодым специалистом по переработке пластмасс в городе, но уже получившим опыт работы на производстве и опыт управления персоналом. Меня пригласили в проект создания завода по производству полимерных труб. Параллельно я занимался импортом полимерного сырья и оборудования. Этот этап пришелся на рост российской экономики 2004-2008. Удалось заработать «стартовый» капитал. Собственное производство, честно говоря, не очень хотелось открывать, потому что рентабельность оптовой торговли была значительно выше. Но так получилось, что уже собственное производство заработало в 2010 году. Сейчас работаю над проектом создания предприятия по переработке полимеров на Сахалине.
Резидент Свободного порта Владивосток
Это хорошая программа, которой надо пользоваться. У нас, на самом деле, проблема с привлечением инвестиционного капитала. Инвестиции в новый проект - либо за счет накопленных в другом бизнесе средств, либо при помощи заемного капитала. Банковское кредитование достаточно проблематичное, доступных «длинных» денег система до сих пор не предоставляет даже действующему прибыльному бизнесу. Поэтому сейчас инвестиции - это перекладывание денег из одного своего предприятия в другое. Система стимулирования бизнеса на Дальнем Востоке должна быть для всего работающего в регионе бизнеса. Здесь сложные условия для предпринимательства: выше издержки, меньше рынок. Идея снизить отчисления на фонд оплаты труда для резидентов СПВ - отличная, но почему нельзя сделать это для уже работающих предприятий?
Кадры
Мы всегда находимся в поиске новых специалистов: от разнорабочих до коммерсантов. Люди приходят, уходят, переезжают в другие регионы - это естественный процесс. Инструментов мотивации не много, прямо скажем. Достойная оплата труда и добропорядочное отношение к сотрудникам - вот мои способы. У нас зарплаты немного выше, чем средние в этой отрасли, но, к сожалению, есть сезонность продаж, что влияет на оплату труда.
Язык до «полимеров» доведет
Как я, «переводчик корейского языка», стал специалистом по переработке полимеров? Обычный путь, когда ты выходишь из университета и попадаешь в реальность. Приходится заниматься не тем, что учил, а тем, что требуется для того, чтобы себя прокормить. В 90-х годах очень активно развивался бизнес с Кореей, и язык мне пригодился. Не могу сказать, что очень хорошо его выучил, но при первых бизнес-контактах с корейцами он мне помогал. У меня до сих пор там много друзей. В дальнейшем я пытался учить китайский, но в голове происходила путаница китайских и корейских слов.
Образование
В США говорят, что есть три вида образования, которые должен получить каждый человек. «Среднее» - школа и колледж, «Специальное» - бакалавриат и магистратура, и… финансовое. По их мнению, человек должен уметь считать деньги. Даже если это домохозяйка. Если же ты ведешь бизнес, но при этом не понимаешь, как формируются затраты, как считается баланс предприятия, то очень быстро разоришься. Нужно знать как элементарные вещи - структуру себестоимости и систему налогообложения, так и более продвинутые - сложные проценты, оценка бизнеса, оценка рисков. Это все про деньги.
Практическая стрельба
Стрельба для меня - это не только хобби, но и общественная нагрузка. Я - член совета Федерации практической стрельбы Приморского края и отвечаю за развитие этого вида спорта в Приморье. Началось все в 2010 году, друзья пригласили меня на соревнования, тогда я еще не умел обращаться с оружием. Мне понравилось, я стал заниматься. Для лучшего понимания процесса обучения получил еще одно образование в области физкультуры и спорта, и сейчас могу заниматься тренерской деятельностью. Не утверждаю, что смогу подготовить чемпиона России, но навыки обращения с оружием, точной и быстрой стрельбы занимающийся приобретет.
В США система обучения строится на подходе «делай как я». Покупай знания у лучших, практикуйся. Советская спортивная школа основана на изучении физиологии и биомеханики. Настоящий рывок в этом виде спорта произойдет, когда соединятся лучшие иностранные практики и советская школа спортивной подготовки. Выпустят учебники, которые разложат на составляющие все двигательные действия, и будет создана методика подготовки чемпионов. У всех свои особенности, и требуется научный подход к этому виду спорта, начиная с терминологии. Например, результат подготовки стрелка - это производство прицельного выстрела за минимальное время. Прицельный выстрел - это координационно-сложное действие, когда в единицу времени менее секунды одновременно задействованы разные группы мышц, начиная от глаз и заканчивая ногами, целью которого является поражение метательным снарядом определенной области мишени.
Мне кажется, что этот вид спорта в ближайшие три года испытает небывалый подъем, и Владивосток станет третьей стрелковой столицей страны. Первые две - это Москва и Екатеринбург. Планируется строительство новых гражданских стрелковых объектов, и Федерация принимает в этом активное участие.
Общественная деятельность
Когда ты поднимаешь остросоциальные вопросы в СМИ, ожидаешь реакцию людей. По итогам выступления на интернет площадке - я разочаровался немного. Обзор милой девушки о салоне красоты собрал три тысячи просмотров, а мои выступления о безопасности детей в образовательных учреждениях и фальсификации товаров не собирали больше пятидесяти-шестидесяти. Наверное, современное общество любит смотреть и говорить о чем-то легком и приятном. Но проблемы тоже должен кто-то озвучивать. Эффект всегда есть: кто-то начинает задумываться, реагировать, затем начинают интересоваться те, кто контролирует обсуждаемую ситуацию, и дело двигается с мертвой точки.
Диалог между бизнесом и властью
Чтобы был полноценный диалог между бизнесом и властью, нужны усилия с обеих сторон. Предпринимателям надо формулировать свои проблемы и пожелания к власти, озвучивать их всеми доступными методами: писать официальные обращения, вступать в общественные организации и формулировать обращения от них, просто писать в соцсетях.
Власть, в свою очередь, должна анализировать контент и реагировать. Любой, самый неудобный вопрос достигнет адресата, и количество обращений перейдет в ответную реакцию.
Проблема предпринимателей - в их разобщенности. По выражению одного известного предпринимателя, «это - стая кошек, которые гуляют сами по себе». Когда эти кошки начнут двигаться в одном направлении, начнутся изменения.
Проблемы бизнес - сообщества
Проблемы бизнеса на Дальнем Востоке специфические. Мы стремимся делать бизнес с государством, стремимся увеличить объем госзакупок и количество сделок с государством, сотрудничаем с ним через различные общественные организации. В западных регионах государство становится для предпринимателей токсичным. Ошибка или недооцененный риск могут привести к тому, что ты окажешься без бизнеса и свободы.
Конкуренция
Для классической теории конкуренции разобщенность предпринимательского сообщества - это хорошо. Для малонаселенного, инфраструктурно неразвитого региона - губительно, потому что рынок маленький, и здесь выгоднее договариваться о правилах игры. Должны создаваться отраслевые союзы, ассоциации. Сейчас каждый стремится переманить покупателя, снизить цену, захватить больший кусок рынка. В итоге это серые, черные схемы, обман потребителя и крушение бизнеса. В чем выгода конечного потребителя, когда за минимальную цену он получает низкое качество или товар-заменитель?
Другой пример того, что дешевле - не значит выгоднее. Есть продукция регионального производителя, с репутацией и качеством. Но коллеги-бизнесмены начинают упорно искать, где дешевле за пределами региона. Тогда начинаешь объяснять, что сегодня ты не купил у меня, завтра я не купил у тебя, и мы с тобой не взаимодействуем, и деньги ушли из региона, и рентабельность не позволяет индексировать зарплату работникам. Деньги вернуть в регион можно в виде дотаций, а разочарованное население - нет.
Партнерство
Насколько люди хотят контактировать друг с другом, чтобы создавать интересные проекты? На этапе обсуждения - достаточно охотно. Но там, где есть несколько претендентов на один денежный поток, там всегда возникают конфликты. Примеров длительного взаимовыгодного партнерства достаточно мало. Обычно партнерство заканчивается претензиями, и хорошо, если из одного бизнеса образуется два, а не ноль.
Цели
Моя цель в бизнесе - созидание. Кто-то неосознанно делает смыслом своей жизни потребление. Накопление предметов, денежных средств. Необходим баланс между личным и общественным благом. Бизнес должен, в том числе, создавать общественное благо. Однако, это должно сопровождаться компенсацией для инициатора. Я создаю бизнес, получаю от этого удовольствие и материальное вознаграждение. Мой бизнес удовлетворяет потребность общества в товаре, услуге, и замечательно, если это новая технология, которая развивает общество.
Дальний Восток
Как бы ни хотелось в какие-то моменты уехать отсюда, я понимаю, что получить альтернативу нашим просторам и природе будет очень сложно. Вода в море не такие будут, лес - не такой зеленый, люди другие.
Если рассматривать с точки зрения инфраструктуры, то, конечно, она у нас не идеальная. К сожалению, мы на «окраине». Здесь приходит на помощь осознание, что во Владивостоке есть свои уникальные преимущества. Если концентрироваться на негативе, то погрузишься в депрессию и сократишь себе жизнь лет на десять.
Семья
Женщины - это стимул развития. Большинство мужчин довольствуются малым. Но приходит женщина и стимулирует мужчину осваивать пространство. Появляется машина, квартира, дом, путешествия. Затем в нашу жизнь приходят дети. Мы пытаемся через них повторно реализоваться, заставить их достичь того, чего не смогли сами. Дети нас не понимают и требуют права совершать свои собственные ошибки.
Перспективы
На данный момент я не могу сказать, что произошел какой-то перелом. Пока не прекратится отток населения, нельзя будет сказать, что у этой российской территории есть перспективы. Должны быть лучшие в стране условия для ведения бизнеса, для лечения, для образования, для воспитания детей. Природные условия у нас вполне хорошие, это надо использовать как преимущество. Главное - качество жизни. Все остальное - вопрос администрирования.
Диана БЕЛАЯ.
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