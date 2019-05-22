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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 30 Мая, 15:42 |
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Дмитрий Алексеев, гендиректор ГК DNS: Чего я должен бояться?
Дмитрий АЛЕКСЕЕВ, генеральный директор и сооснователь Группы компаний DNS: Монополизм в политике вреден не меньше, чем в бизнесе
Компания «ДНС-Ритейл» (DNS) стала победителем Бизнес-Премии в номинации «Компания года Приморского края». Это лидерство среди приморского бизнеса компания держит уже несколько лет. Оно определяется не только темпами роста выручки, но и географическим расширением сети магазинов по продаже бытовой техники и электроники (БТиЭ) - их более 1400 по всей России. Уже в этом году DNS расширил свое присутствие на рынке Санкт-Петербурга за счет приобретения сети магазинов компьютерной техники «Кей». От Петропавловска-Камчатского до Калининграда, от Астрахани до Дудинки - зеленый инопланетянин с ноутбуком, ставший символом DNS, пробрался во все уголки страны.
По итогам 2018 года оборот компании составил 257 млрд рублей, это на 30% больше показателя предыдущего года. «Теперь ДНС, однозначно, - самая большая в стране розничная сеть на рынке БТиЭ. Да, конечно, группа «Сафмар», владея одновременно и «М.Видео», и «Эльдорадо», а также переварив MediaMarkt, суммарно больше, но как отдельная сеть мы теперь №1 на российском рынке», - поделился итогами года генеральный директор Группы компаний DNS Дмитрий АЛЕКСЕЕВ на своей странице в социальной сети Facebook.
Помимо розницы компания наладила собственную сборку компьютерной техники и смартфонов под брендом DEXP. Построила производственно-логистический центр «Янковский» рядом с аэропортом Кневичи, что стало логичным дополнением к торговому бизнесу. Помимо этого, учредители компании решили направить капитал в новые для себя ниши: в рамках ТОР «Надеждинская» построили современный завод домокомплектов из СИП панелей. В пригороде Владивостока недавно сдана первая очередь современного малоэтажного поселка. Профессиональные компьютерщики по полной погрузились в стройку.
Генеральный директор и сооснователь Группы компаний DNS Дмитрий Алексеев - гость сегодняшнего номера «Дальневосточного капитала».
- Дмитрий, вы активный блогер, нередко запускающий в интернет-пространстве острые дискуссии. Для руководителя и совладельца большого бизнеса, согласитесь, это не совсем привычная роль. Такое ощущение, что мы наблюдает трансформацию Алексеева-предпринимателя - в Алексеева-политика. У вас успешный бизнес, зачем искать себе новые проблемы, политика - это ведь сплошное приключение…
- А вы думаете, бизнес - это не приключение?
- Да, но одно «приключение» в российских реалиях может мешать другому…
- Все зависит от целей, которые вы перед собой ставите. Когда-то мы хотели построить большую компанию, реализоваться в бизнесе… Не могу сказать, что до конца осуществили эту мечту, еще есть чем заняться, и мы понимаем что делать дальше. Но есть другая задача - сделать Владивосток лучшим местом в России.
- Вами овладела романтическая идея ...
- А построить из Владивостока федеральную компанию, считаете, не было романтической идеей? Нам говорили: «Придут москвичи и всех захватят». Тем не менее, предпринимательская смелость, разумность управленческих решений города берет. Мы это доказали на своем опыте.
- Просто бизнес строится по определенным законам, есть много рисков, но их можно просчитать, политика же - дело весьма непредсказуемое. Ввяжись, и можешь ненароком и бизнес потерять, и еще что-то может случиться….
- Этот вопрос мне уже задавали десятки раз, нагоняя всяческие страхи. Чего я должен бояться? Я не собираюсь заниматься политикой ради политики. Я веду бизнес и верю в то, что Владивосток, с той предпринимательской энергией, которая присуща его жителям, может быть лучшим местом в России. Как бы это пафосно ни звучало, я отношусь к этой идее как к предпринимательскому проекту. Мы хотим строить дома, улучшать городскую среду, развивать образование. Но в отличие от розницы, которой можно заниматься в уютном мирке, где многое зависит только от тебя, продвигать проекты, связанные с развитием региона, без качественно выстроенной системы госуправления очень сложно.
Как бы критически мы ни были настроены, нельзя не признать, что у нас много достижений. Мы, может быть, даже не всегда это осознаем. Мы сидим сейчас с вами в замечательном кафе, в России вообще прекрасный общепит, созданный частным бизнесом. У нас, к примеру, хорошая розница, а с точки зрения электроники, которой мы занимаемся, так и вообще - на уровне лучших мировых образцов. В России отличная сотовая связь, банки с мировым сервисом. Однако то, что касается государственного администрирования, становится настоящим тормозом для развития страны.
Это критично, поскольку на государство завязано слишком многое, а госуправление - неповоротливое, и его качество продолжает ухудшаться, несмотря на все декларации президента. Сами эти проблемы не будут решаться, я это особенно прочувствовал, когда мы начали заниматься строительством. Моя общественная активность связана ровно с тем, что развитие бизнеса напрямую зависит от правил игры, которые устанавливает государство, а их нужно менять.
К Демократии через Экономику
- И вы вступили в Партию Роста, о чем также сообщили недавно на своей странице в Фейсбук. И это все-таки политическая партия, а не общественное движение, типа ОПОРЫ России или Деловой России.
- Не только вступил, но и планирую активно в ней работать, привлекая в ее ряды своих коллег, которые, так же как и я, поддерживают эволюционный подход и принцип Партии Роста «к Демократии через Экономику». Я уверен, что России нужен Рост на основе общественного консенсуса. Отчасти, проблемы с госуправлением связаны именно с тем, что у нас нет правильного взаимодействия между обществом и чиновниками, которые должны работать в интересах людей, прежде всего.
Еще несколько лет назад, размышляя об этих проблемах, я говорил: «Надо заниматься либо бизнесом, либо политикой». Сегодня есть четкое осознание того, что отсиживаться, занимаясь только общественной деятельностью - не правильно. Мне ведь не все равно, что происходит в нашем городе, в нашей стране, значит, нужно объединяться с теми, кто разделяет твою точку зрения, с предпринимателями и профессионалами, которые, больше, чем кто-либо, заинтересованы в социальной стабильности, в росте экономического благополучия граждан. Именно бизнес формирует бюджет страны. Наша компания, кстати, в год платит порядка 20 млрд рублей в бюджеты разных уровней.
Как предприниматель, я прекрасно понимаю, насколько вреден монополизм в бизнесе. Но он не менее вреден и в политической жизни. По-моему, мы уже все это прекрасно осознаем. Даже возьмем последний пример. Недавно краевая власть наконец-то смогла продать два недостроенных отеля, так называемые «Хаятты» (хотя мировой отельер от них уже давно открестился), за 3,5 млрд рублей. При этом из краевого бюджета ежегодно на их достройку, как в топку, бросались миллиарды бюджетных рублей - более 18 млрд в общей сложности! Депутаты краевого парламента, в котором подавляющее большинство - представители «Единой России», как завороженные поднимали руки, как будто в крае уже все вопросы решены - отремонтированы больницы, школы, дороги отличные …
Нужно, чтобы в парламенте было не только послушное большинство, но звучали разные точки зрения, и они влияли на принятие решений. Члены Партии Роста умеют считать и руководствоваться здравым экономическим смыслом.
Нет разрешения - никуда не едем
- Дмитрий, почему компания ДНС, которая еще далеко не исчерпала возможности для роста на ритейловом рынке, решила заняться строительством во Владивостоке? Есть гораздо более выгодные ниши для прибыльных инвестиций. Вы же, я думаю, прагматики, прежде всего ….
- Это направление - одна из составляющих идеи: Владивосток должен стать лучшим местом и для жизни, и для работы. Здесь отличный мягкий климат, масса возможностей для развития предпринимательства. При том, что сегодня наш основной бизнес, приносящий прибыль, находится за пределами Дальнего Востока, там, где более емкий потребительский рынок, мы не хотим переезжать в центр России, нам нравится жить в городе, где мы состоялись, мы видим перспективы этой территории. Вопрос закрыт: мы управляем федеральной компанией из Владивостока.
На наш взгляд, строительство жилья - как раз наиболее подходящая отрасль для инвестиций. На него есть спрос, и он будет только расти. Владивосток, даже по статистическим меркам, отстает от средних показателей по стране по количеству квадратных метров на человека. В то же время, в городе очень мало строится современного комфортного жилья, а ведь именно в таких домах и квартирах хочет жить современное поколение горожан. Мы даже сами столкнулись с ситуацией: приглашаем специалистов к нам в головной офис во Владивосток с хорошим повышением в карьере, а они не особенно хотят сюда ехать, потому что здесь нет комфорта, к которому они привыкли в других городах.
- Первые новоселья в построенном вашей компанией загородном поселке уже состоялись. Когда следующие?
- Пока точного ответа на этот вопрос у меня нет. Мы несколько лет назад купили землю в районе полуос- трова Де-Фриз, отличное место на берегу Амурского залива. С большим энтузиазмом взялись за проект, создали собственную базу стройматериалов, коллектив компании «ДНС-Девелопмент» способен обеспечить полный цикл - от проектирования до сдачи домов под ключ. Строительство может занять меньше года - и въезжай в новый дом. Тем не менее, пока что мы смогли сдать и заселись всего порядка 40 домов, а в планах в поселке должно быть около 300.
- Обо что споткнулись?
- Подключение энергетики, вода и прочее. Плюс, над нами постоянно нависает тень военных лесничеств. Только за последние три года их власть над землей менялась несколько раз. Постоянно возникают новые ограничения. Получение разрешительных документов - это тяжелая для Владивостока, где часто меняется власть, история, она может длиться годами. Сейчас пытаемся все это преодолеть, но время затягивается, и это тормозит развитие строительного направления бизнеса и его доходность.
- Вы же опытные предприниматели, наверное, вступая в эту воду, должны были предвидеть такие сложности …
- Для нашей компании - это новый опыт. Открывая магазины, ты не обязан получать разрешения и зависишь только от покупателей. Именно поэтому мы так стремительно росли. Да, тебя пытаются постоянно проверять, контролировать, это неприятно, но не более того. Строительство же обставлено многочисленными разрешительными процедурами со стороны государства. Нет разрешения, ты никуда не едешь. Больше того, если следовать всем правилам, то без нарушений дом в городе построить практически невозможно.
При этом, нельзя просто построить дом, его нужно вписать в общие проекты развития города. А их просто нет. Есть куча органов и людей, которые могут запретить и помешать, но нет того одного, кто был бы заинтересован в том, чтобы разрешить. Казалось бы, это должна быть мэрия, но у нее нет ни бюджета, ни полномочий распоряжаться землей. Только сейчас начался очередной процесс передачи этих полномочий от края городу. План развития Владивостока подписывал губернатор края, он задает общую траекторию, но не является рабочим инструментом. У нас есть азарт в решении этих проблем, но, по большому счету, наш конкретный опыт должен трансформироваться в принятие решений по отрасли в целом. Без этого никакого развития города быть не может, а жилье будет оставаться дорогим и недоступным.
Ускользающее общественное достояние
- В последнее время в городе выросли протестные настроения по поводу новостроек. Есть ощущение, что людей кто-то просто подогревает и даже проплачивает их протест. При этом власть ведет себя порой непоследовательно. Что думаете по этому поводу?
- Наверное, так и есть. Власть чувствует свою небольшую эффективность (как бы она при этом ни надувала щеки) и некое раздражение общества, пытается с ним заигрывать. Люди даже сами не совсем понимают, от чего испытывают раздражение. Мне кажется, они, как горожане, просто не видят общественного блага и системы его приумножения. К примеру, все говорят, что в городе нет парков, скверов. На самом деле, их в городе много, но они превращаются в точки запустения и не воспринимаются жителями как общественное достояние.
- Думаю, вы в этой теме уже эксперт. Несколько лет назад вы проявили инициативу по поводу строительства Нагорного парка во Владивостоке, заявляли, что готовы найти средства на эти цели, не раз собирали народ на субботники по очистке его территории. Что с этим проектом?
- Это, как раз, конкретный пример того, что есть земля, деньги, инициатива граждан, однако решение о создании городского парка, который исторически был на этом месте, пришлось принимать на уровне Правительства РФ!!! Мы года два разбирались с тем, почему невозможно решить этот вопрос. Сейчас земля передана краю, который через Корпорацию развития Приморского края предоставит нам возможность создать на этом месте, откуда открывается вид на все стороны полуострова Муравьева-Амурского, общественное пространство, достойное города и его жителей.
Проект уже готов, мы провели конкурс, денег не просим - сами будем финансировать все строительные работы. С нами вместе участвовать в этом проекте, и в том числе работать физически, готово большое количество горожан. Но боюсь, что даже этим летом мы еще не сможем копнуть там лопатой.
О дорогах и миллиардах
- Как общественное благо жителями не воспринимается и городской транспорт, который ходит, в основном, по выгодным маршрутам, не делая жизнь горожан связанной. Люди вынуждены ездить на машинах, а во Владивостоке во многих семьях их по две, - в результате мы имеем очень напряженный трафик, пробки, проблемы с парковками. Все это не делает жизнь владивостокцев комфортнее.
- В решении транспортной проблемы должна помочь Владивостокская кольцевая автодорога (ВКАД), которую продвигал бывший мэр города Игорь ПУШКАРЕВ, а недавно, с подачи губернатора Олега КОЖЕМЯКО, одобрил президент РФ.
- К этому проекту у меня пока тоже несколько скептическое отношение. На сегодняшний день у ВКАД нет экономической эффективности, что она вовлечет в деловой оборот, какие земли, каким производствам позволит развиться? При этом огромные деньги, которые потребуются на ее строительство, могли бы пойти на улучшение городского транспорта и внутригородских дорог. Это бы почувствовали люди.
Вообще вопрос больших госинвестиций остается предметом обсуждений. К примеру, строительство на территории о. Русского дорогостоящего университета и растранжиривание учебных корпусов на материке. Это как-то повлияло на улучшение жизни во Владивостоке? О преподавателях кто-то подумал? Более того, все это требует больших средств на содержание. Один из корпусов бывшего Политеха, где я учился, не смогли продать и снесли, - порядка 800 млн рублей, просто превратив в руины. Это же наши деньги. На этом месте будет построен музейно-театральный комплекс за 30 млрд рублей. Мы его строим для чего?
- Для повышения культурного уровня населения и привлечения иностранных туристов, которые должны влиять на развитие экономики, в том числе.
- Это несоизмеримые затраты на то, чтобы к нам приехало несколько тысяч гостей. Фаллический объект будет только раздражать горожан, в жизни которых не многое поменяется. Это все равно, что у вас дует из окна, а вы вместо того, чтобы тщательно заделать рамы, вешаете красивые модные шторы, а дырку на старой стене прикрываете дорогой иконой. Ваша жизнь от этого станет комфортнее, вам будет теплее? Во всем нужна целесообразность. Может быть, она в том, чтобы занять работой определенные компании?
За последние пять лет я много раз принимал участие в обсуждении различных стратегий и концепций. Стратегии Владивостока, пары стратегий Приморского края, территориального развития, развития Русского острова и т.д. Есть даже 172-ФЗ «О стратегическом планировании в РФ». Но нигде не было даже намека на строительство «музейно-театрального комплекса».
А тем не менее, 30 миллиардов на это отведено, и плевать на все концепции и стратегии. Между прочим, это крупнейшая государственная инвестиция со времен саммита АТЭС. Примерно 3 годовых бюджета города Владивостока!
О кадрах
- Давайте о Школе робототехники поговорим. Вы, похоже, сами любили создавать роботов…
- Да, и сейчас это делаю, хотя все реже, времени нет. В нескольких филиалах во Владивостоке, Уссурийске, Находке, в районных центрах Приморья сейчас занимается уже 2,5 тысячи детей. За пять лет существования школы наши ребята приняли участие в сотне соревнований и без побед никогда не возвращаются.
Если хотите, это наш небольшой вклад в развитие образования. По большому счету, в этой сфере мы отброшены на несколько десятилетий. В крае мало хороших учителей по информатике, им некогда заниматься саморазвитием, не хватает времени на детей. Я недавно разговаривал с учителями с большим стажем работы в школе. Они рассказывают о том, что нагрузка стала в два раза больше, каждый раз добавляется никому не нужная бумажная работа.
- Курсанты школы робототехники - это ваши будущие кадры?
- Хотелось бы, но пока еще они вырастут… Испытывая большой дефицит программистов, мы вынуждены практически на улице «ловить» людей, приглашать их на курсы. Раньше хотя бы в диплом заглядывали, сейчас уже нет. Нехватка кадров по всем позициям в компании большая. Я думаю, в этом мы не одиноки. К сожалению, при всей перспективности Дальнего Востока и Владивостока, при том, что федеральный центр готов тратить миллиарды на создание культурных цент- ров в нашем регионе, народ продолжает уезжать, и это наиболее амбициозные и талантливые люди. Демографическая статистика - самый верный индикатор эффективности государственного управления.
Что не так? Чего не хватает для счастья? Знаете, меня всегда коробит, когда мы говорим о закреплении населения. Не так должен стоять вопрос, нужно забыть имперские амбиции: главная ценность - не территория, в недрах которой содержатся нефть и газ, а люди, и исходить нужно прежде всего из этого. Как говорят, от добра добра не ищут: человеку нужны хорошие здравоохранение, образование, комфортная городская среда. Основой развития Приморья должен быть принцип: «тут хорошо жить людям», все остальное нужно во исполнение этого. Именно над этим я готов работать в рядах Партии Роста.
Досье «Дальневосточного капитала»: DNS (ДНС) - российская компания, владелец розничной сети, специализирующейся на продаже компьютерной, цифровой и бытовой техники, а также производитель компьютеров, в том числе ноутбуков, планшетов и смартфонов (сборочное производство). Сеть насчитывает более 1480 магазинов в 600 городах России. Штаб-квартира компании находится во Владивостоке. Создана в 1998 году.
Лариса ЛАРИНА.
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Дмитрий, заходите строить район Патрокла! Куча неосвоенного пространства! Если бы не обанкротили Дальспецстрой, здесь давно бы уже был город сад. А сейчас город в активе имеет разруху, запустение и сиротливые 5 жилых домов среди пустыря.
Разумно. А властям местным пинков нужно надавать из кремля, чтоб шевелились и были как положено слугами народа.
Умно говорит. Кремлю и нашему белому дому не понравится. Такого до дела никто не допустит, а жаль.
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