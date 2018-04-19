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В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
Александр Козлов встретился с представителями мото- и автоклубов Благовещенска. Встреча прошла на картодроме, который по поручению главы региона начинает обустраиваться, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
В прошлом году Александр Козлов дал поручение создать рабочую группу в правительстве, чтобы решить все вопросы, связанные с переводом картодрома на баланс области, а также подключить к развитию площадки представителей мото- и автоспорта.
«Юридический перевод картодрома в областную собственность уже почти закончен, теперь мы можем вкладывать средства в его обустройство», - сказал Александр Козлов.
Руководитель областного Центра развития спорта Михаил Лапин и президент амурского отделения Российской автомобильной федерации Виктор Черемисин рассказали, что благодаря рабочей группе создан перспективный план развития картодрома. В ближайших датах – это подключение электричества (июнь) и открытие гоночной трассы (1 июля). Сейчас уже идет формирование единого календарного плана соревнований. Также в плане обустроить на картодроме трековый стадион, мототрассы, большую фан-зону, кроме этого совместно с ГИБДД планируются создать площадку для обучения детей правилам дорожного движения.
«Это место должно стать крупным центром для любителей технических видов спорта», - подытожил Михаил Лапин.
После докладов о выполненных поручениях, Александр Козлов обратился ко всем мото- и автолюбителям:
«Все, кто сегодня здесь собрался, заинтересованы в том, чтобы мотоциклетный и автомобильный спорт развивался в области. Но есть немаловажный факт, который, можно сказать, бросает тень на вас, спортсменов и любителей скорости. Это гонщики, которые подвергают риску здоровье и жизни горожан, когда устраивают гонки по городским дорогам. Я призываю вас подключиться и выстроить совместную работу с Госавтоинспекцией, как бороться с нерадивыми гонщиками. Нашей общей задачей должно стать, чтобы на дорогах не было бардака. Надо сделать так, чтобы было модно и престижно быть членом клуба и быть дисциплинированным водителем», - сказал Александр Козлов.
Представители мото- и автоклубов поддержали губернатора.
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