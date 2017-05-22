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01 Июня 2017, 15:29 | Регион сегодня

За два года инвестиционное сотрудничество РФ и КНР на Дальнем Востоке может вырасти до $15 млрд

В ближайшие два года Россия и Китайская Народная Республика могут увеличить объем совместного инвестиционного сотрудничества на Дальнем Востоке до 15 млрд долларов.

Об этом сообщил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков на пленарной сессии «Экономические основы российско-китайского партнерства: новые точки роста» в рамках форума «Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений».

Александр Крутиков, заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока: "На прошедшей в ноябре прошлого года очередной встрече глав Правительств России и Китая мы обозначили цель - в ближайшие два года нарастить объем инвестиционного сотрудничества на Дальнем Востоке до 15 млрд долларов. Это абсолютно реализуемая задача. Мы сегодня уже с точки зрения динамики это видим".

По словам замминистра, сотрудничество с Китаем на Дальнем Востоке успешно развивается по ряду направлений.

«Это, во-первых, проект развития международных транспортных коридоров в Приморском крае. Это очень яркий практический пример сопряжения Евразийского экономического союза и программы «Один пояс – один путь». Это коридоры, которые соединяют Северо-Восток Китая с портами Приморского края и позволяют сократить плечо для китайских грузов с Северо-Востока на юг Китая или в другие страны на 200-400 км в зависимости от точки отправки. И, соответственно, экономия будет у китайских грузоотправителей до 1 млрд долларов в год. Порты Приморья, в свою очередь, получат грузовую базу почти в 45 млн тонн. Это колоссальный мультипликативный эффект для региона», - сказал он, подчеркнув, что за последние два года, благодаря новому подходу к проекту, им заинтересовалась государственная компания China Communications Construction Company (СССС) и ряд других инвесторов.

Среди других совместных проектов замминистра назвал строительство железнодорожного моста Нижнеленинское – Тунцзян и автомобильного мостового перехода Благовещенск – Хэйхэ. В ближайшее время также будут подписаны документы по совместному освоению острова Большой Уссурийский.

Как подчеркнул Александр Крутиков, такие результаты стали возможны благодаря непосредственной работе с китайскими компаниями, в частности, в формате «дней китайских инвесторов».

«Мы такой формат выработали и уже провели два подобных мероприятия. По их результатам у нас удвоился объем привлеченных инвестиций с китайской стороны», - рассказал замглавы Минвостокразвития.

Так, после одного из мероприятий интерес к реализации проекта по строительству целлюлозно-бумажного завода в Хабаровском крае (г. Амурск) проявила китайская госкорпорация China Chengtong. Компания планирует инвестировать в Дальний Восток более миллиарда долларов США.

По мнению участников дискуссии, одной из проблем привлечения китайских компаний на российских рынок является отсутствие информации относительно условий ведения бизнеса в России и понятности для иностранных партнеров этих условий. Как отметил замминистра, это учтено в работе с иностранными инвесторами.

«Каждый ждет, что условия благоприятного инвестирования будут неизменны в долгосрочной перспективе. И важно нашим партнерам такую гарантию давать. На Дальнем Востоке территории опережающего развития по закону действуют 70 лет, Свободный порт также действует 70 лет. Это важный сигнал, который мы стараемся доносить до наших партнёров и разговаривать на понятном им инвестиционном языке», - сказал Александр Крутиков, подчеркнув, что первые результаты работы уже достигнуты. За два года, которые развиваются новые условия работы для инвесторов на Дальнем Востоке, запущен 21 проект с участием китайского капитала с общим объемом инвестиций 3 млрд долларов.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Китай  инвестиции  КНР 


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