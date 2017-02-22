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02 Марта 2017, 13:10 | Регион сегодня

550 специалистов за год переедут на Дальний Восток по программе трудовой мобильности

Об этом в ходе встречи с кадровыми агентствами региона рассказал заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) Павел Игнатьев.

Встреча прошла во Владивостоке в рамках проекта по формированию партнерской рекрутинговой сети АРЧК ДВ. Темой мероприятия стала презентация федеральной программы стимулирования трудовой мобильности.

О своем намерении привлечь специалистов в 2017 году заявили космодром «Восточный», «НИПИгазпереработка», Амурский ГПЗ, филиал ПАО «Компания "Сухой"» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», ССК «Звезда», «Грин Агро-Сахалин», ГП ЧАО «ЧукотАВИА», «Рудник имени Матросова», ГК «Золото Камчатки» и другие предприятия региона. В общей сложности планируется привлечь 544 сотрудника. Для реализации проекта в дальневосточных регионах в соответствии с заявками работодателей уже распределено 104 млн рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Как отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, главным консолидированным итогом развития Дальнего Востока в прошлом году можно считать лучшую за 25 лет демографическую динамику — по сравнению с 2015 годом отток населения с Дальнего Востока сократился почти в два раза и почти в три по сравнению с 2014 годом. «За 25 лет ничего подобного на Дальнем Востоке не происходило. Но также очевидно, нам надо не отток сократить населения, нам нужен приток населения на Дальнем Востоке, увеличение численности, чтобы люди приезжали, связывали свою судьбу с нашим Дальним Востоком, работали здесь, создавали семьи, были счастливы. Для этого модернизируются уже существующие предприятия и создаются новые производства. За каждым новым заводом, каждой новой инвестицией стоят новые высокооплачиваемые рабочие места».

«Программа трудовой мобильности — один из перспективных механизмов кадрового обеспечения инвестиционных проектов Дальнего Востока. Партнерам АРЧК ДВ ее использование дает ряд преимуществ, в том числе возможность снижения стоимости и повышения эффективности привлечения работников», — сказал Павел Игнатьев. 

В 2016 году по программе трудовой мобильности на предприятия Дальнего Востока привлечено 265 работников из Кемеровской, Иркутской, Ростовской, Волгоградской областей, Республики Коми, Республики Хакасия, Республики Крым, Республики Саха (Якутия), Москвы, Севастополя, Санкт-Петербурга. Однако, по отзывам участвовавших в программе компаний, включиться в нее было непросто: в числе объективных ограничений сложный многоэтапный процесс отбора компаний-участников, требования к сроку и географии привлечения работников и т.д. 

«Мы консолидировали опыт работодателей, принявших участие в проекте в 2016 году, и в сотрудничестве с Федеральной службой по труду и занятости и Минвостокразвития России разработали предложения по оптимизации программы и передали их в Минтруд. Наиболее важные из них: сокращение срока привлечения работников по контракту с трех до двух лет, снятие требований о сокращении численности персонала, а также упрощение доступа работодателей к проекту. Известно, что Минтруд проводит большую работу по сокращению пакета документов, необходимых для включения в программу», — сообщил Павел Игнатьев.

Он также отметил, что пока остается предметом обсуждения возможность включения в новую редакцию программы пункта об использовании средств, выделяемых в качестве меры поддержки переезжающих, для оплаты услуг рекрутинговых компаний. Этот механизм позволил бы ускорить процесс поиска и подбора специалистов на дальневосточные производства.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: ЧукотАВИА  Восточный  вакансии  НИПИгазпереработка  космодром  кадры 


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